18 остряков, которым только дай повод подколоть других за неудачи

Часто от удачи может зависеть многое, и она, как назло, может в самый нужный момент от нас отвернуться. Все что в итоге осталось героям нашей статьи — искать сочувствия у незнакомых людей в сети, выкладывая фото своих фиаско. Но и тут их поджидал провал, ведь некоторые комментаторы не прочь пошутить и на тему чужих неприятностей.

«Только что обнаружил это на чердаке, в 4 часа утра. На прошлой неделе этого здесь не было»

Что вы делали на чердаке в 4 часа утра? Нельзя быть на чердаке в 4 часа утра и не ожидать, что найдешь что-нибудь жуткое! © GooseNC5809 / Reddit

«Пока жена рожала нашего третьего ребенка, олень врезался в мою машину»

Дурное предзнаменование. Держитесь подальше от дома Баратеонов. © SXOSXO / Reddit

«Сегодня мой друг в шутку ударил меня по сумке и сказал, что все будет хорошо. Теперь у меня сломаны наушники, а у ноутбука погнут экран»

С такими друзьями и врагов не надо. © Accomplished_Week392 / Reddit

«Мое помолвочное кольцо сломалось»

Ну что ж, теперь, вы, очевидно, не помолвлены. © EpicSeshBro / Reddit

«Я сделала их, чтобы угостить свою семью, но никто не захотел, хотя они были вкусными»

Когда жизнь дает вам лимоны, просто ешьте их еще больше. © FreeThotz / Reddit

«Эфирное масло оставило пятно на новой столешнице. Как я могу это исправить?»

Ой, просто не парьтесь. Все равно потом появятся пятна от кофе. Это все суета сует. © bialetti808 / Reddit

«Я просто оставила дверь открытой, занося в дом продукты»

Он явно хочет, чтобы ты покинула его дом. © 9u99y / Reddit

«Купил курицу. Жаль, что я не догадался проверить все ли нормально, прежде чем откусывать»

Ну, если вы переживете это, вы сможете пережить все. © staychilltoday / Reddit

«Наша кошка решила залить все жидкостью для стирки»

Как любитель кошек, открою вам один секрет: существует такая вещь, как стиральные пластинки. © Pure-Kaleidoscop / Reddit

«Жена этим летом посадила большое количество овощей и фруктов. Эти две морковки — единственный урожай»

Ну это точно на 200% больше моркови, чем у вас было раньше! © photes384 / Reddit

«Кошка опрокинула мой новый телевизор»

Вы знаете, иногда кошкам просто не нравится то, что вы смотрите. © encapsulatedvacation / Reddit

«Кухонные шкафы внезапно рухнули в 4 утра»

Они что, были приклеены на двухсторонний скотч? © dtb1987 / Reddit

«Эх, прощай, мой обед»

Вы что, не любите хрустящие фаршированные перцы? © Missing******* / Reddit

«Готовил курицу к завтрашнему дню и тут случилось это»

Вот надо было это обязательно сфотографировать, да? Вы проигнорировали правило 5 секунд только ради фотографии! Какой позор. © TitodelRey / Reddit

«Случайно отломала ручку от своей машины»

«Видимо, я не знаю, как правильно разогреть яйцо»



«Наша кабинка просто разлетелась на кусочки»

Автору лучше не петь в душе. Или, по крайней мере, в следующий раз брать октавой ниже. © DirtyDerry / Reddit

«Только что потерял свои очки в океане»

Подождите, я вижу их! Просто посмотрите туда... А, ну, да. © mechanical******* / Reddit