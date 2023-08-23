18 отважных людей, которые затеяли ремонт в ванной и не пожалели

Чтобы сделать дом уютным нужно учесть множество мелочей. При этом нарушить гармонию может что угодно: неправильное расположение мебели, неверно подобранная краска для стен и даже неподходящая шторка в ванной. Иногда люди настолько устают от некомфортной обстановки, что затевают ремонт. Мы сделали подборку фотографий пользователей, которые решили преобразить свои ванные комнаты и их усилия не пропали даром.

1. «Мы с невестой отремонтировали одну из ванных комнат в нашем викторианском доме 1890 года»

2. «Перепланировка ванной, чтобы поместилась душевая кабина»

3. До и после

Мы все никак не соберемся переделать ванную, но эти фото вдохновили меня поскорее начать. © Disastrous_Fault_511 / Reddit

4. «Я собой весьма горжусь»

5. Теперь она такая неординарная и уютная

6. «На наш дом рухнуло дерево. Так что пришлось срочно переделывать ванную комнату. Раз уж мы взялись за дело, то все немного поменяли»

7. Полностью переделанная ванная комната

Извините, а вам сосед по квартире, случайно, не нужен? © insultant_ / Reddit

8. «Всю работу, кроме замены душевой кабины, я сделал сам»

9. Ремонт, вдохновленный вот этим образом Дэвида Боуи

10. «Ух ты, разница просто колоссальная! Я несколько раз сравнил фото, чтобы убедиться, что это действительно одна и та же ванная»

11. «Перекрасили стены и поменяли сантехнику»

12. «Обновил ванную 1912 года. Простите, ребята, но первозданный стиль не сохранился»

13. «Ремонт сделал мой муж»

14. «Глобально переделали нашу ванную»

15. «Она определенно требовала ремонта»

16. «Свежий ремонт! Моя любимая часть нашего дома»

17. «Ремонт занял месяц. Все это время, правда, приходилось принимать душ во дворе»

18. «Эта ванная не видела ремонта лет 30. Все сделала собственными руками за месяц. Ремонт — мое хобби»