18 парней и девушек, которые просто хотели прийти в форму к лету, а потом просто не смогли остановиться
Многие из нас хоть раз да начинали ходить в спортзал с понедельника. Потом, конечно же, находились тысячи причин пропускать занятия. Хорошо, если выработалась привычка посещать тренировки. Но есть и те, кто решил подкачаться к лету, а потом так втянулся, что остановиться уже не смог. Вот и пользователи сети в сегодняшней подборке не только зависают на тренажерах целыми днями, но и делятся своими результатами со всем миром.
«За год избавился от 14 кг жира»
- Определенно собираюсь использовать эти фотки, чтобы поддерживать свою мотивацию. © Omnibuses_ / Reddit
«До сих пор не могу поверить, что это я. Сбросила 23 кг, и мышцы наконец начинают появляться. Продолжаю работать, но уже очень горжусь своими результатами»
- Да я бы все отдал за такую спину! © WolfKingofRuss / Reddit
«Прогресс за 3 месяца, похудел на 14 кг. Но меня просто сводит с ума то, что я постоянно голодный»
«Начала свой путь к фигуре мечты в июле 2021 года. Сейчас, конечно, я еще не добилась того результата, которого хочу. Но уже благодарна себе за то, что не в той форме, которой была»
«Всего этого удалось достичь на дефиците калорий и с помощью тренировок 5–6 дней в неделю».
«Не прошло и года. Разница между февралем (104 кг) и декабрем (73 кг) 2021-го»
- Да я трижды сверил все детали на фотках в твоей комнате, чтобы поверить, что это один и тот же человек! © Terrarianinth / Reddit
«Вот такие достижения по спине у меня за год»
- Ты просто легенда. Я бы все отдал за такую спину. © MikeyBonbon1988 / Reddit
«Прогресс за год. Вот каким я стал к своему 18-летию»
- Ага, теперь ты выглядишь как 40-летний мужик. © psytocrophic / Reddit
«6 месяцев. Отшлифовал, так сказать, все неровности. Не знаю, хорошая ли это идея — еще подсушиться»
- Чувак, ты что, ночуешь в спортзале? © Murkha_badar / Reddit
«Мой прогресс за 4 месяца»
«А самое смешное — то, что на первом фото это я не в самом своем большом весе. Я просто была счастлива, что наконец-то смогла влезть в свою одежду до беременности».
«Разница между фотками — 13 недель»
- Пожалуйста, женись на мне. © warr3nh / Reddit
«Наконец-то отрастила себе „персик“. 4 года ушло»
- Так, нам всем срочно нужна твоя программа тренировок. © Confident_Try_7956 / Reddit
«Все еще далеко не так подкачан, как хотелось бы, но я на пути к этому»
- Не может это быть один и тот же человек! Невозможно поверить в такие разительные перемены! © JBlonde1 / Reddit
«8 лет моего прогресса»
«Вот почему я не доверяю весам. На обоих фото 62 кг»
«Разница между фото составляет 60 кг»
«2 года разницы между фото»
- Прямо видно, что ты гордишься своими бицепсами. © atroy38 / Reddit
«Перестал запихивать в себя пончики и вместо этого начал есть вареную курицу»
«Еще не так чтобы подкачалась, но я уже прошла долгий путь»
А у вас как дела обстоят с тренировками? Или, может, вы предпочитаете спортзалу групповые занятия? Какие?