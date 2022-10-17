18 парней и девушек, которые просто хотели прийти в форму к лету, а потом просто не смогли остановиться

Многие из нас хоть раз да начинали ходить в спортзал с понедельника. Потом, конечно же, находились тысячи причин пропускать занятия. Хорошо, если выработалась привычка посещать тренировки. Но есть и те, кто решил подкачаться к лету, а потом так втянулся, что остановиться уже не смог. Вот и пользователи сети в сегодняшней подборке не только зависают на тренажерах целыми днями, но и делятся своими результатами со всем миром.

«За год избавился от 14 кг жира»

Определенно собираюсь использовать эти фотки, чтобы поддерживать свою мотивацию. © Omnibuses_ / Reddit

«До сих пор не могу поверить, что это я. Сбросила 23 кг, и мышцы наконец начинают появляться. Продолжаю работать, но уже очень горжусь своими результатами»

Да я бы все отдал за такую спину! © WolfKingofRuss / Reddit

«Прогресс за 3 месяца, похудел на 14 кг. Но меня просто сводит с ума то, что я постоянно голодный»

«Начала свой путь к фигуре мечты в июле 2021 года. Сейчас, конечно, я еще не добилась того результата, которого хочу. Но уже благодарна себе за то, что не в той форме, которой была»

«Всего этого удалось достичь на дефиците калорий и с помощью тренировок 5–6 дней в неделю».

«Не прошло и года. Разница между февралем (104 кг) и декабрем (73 кг) 2021-го»

Да я трижды сверил все детали на фотках в твоей комнате, чтобы поверить, что это один и тот же человек! © Terrarianinth / Reddit

«Вот такие достижения по спине у меня за год»

Ты просто легенда. Я бы все отдал за такую спину. © MikeyBonbon1988 / Reddit

«Прогресс за год. Вот каким я стал к своему 18-летию»

Ага, теперь ты выглядишь как 40-летний мужик. © psytocrophic / Reddit

«6 месяцев. Отшлифовал, так сказать, все неровности. Не знаю, хорошая ли это идея — еще подсушиться»

«Мой прогресс за 4 месяца»

«А самое смешное — то, что на первом фото это я не в самом своем большом весе. Я просто была счастлива, что наконец-то смогла влезть в свою одежду до беременности».

«Разница между фотками — 13 недель»

«Наконец-то отрастила себе „персик“. 4 года ушло»

Так, нам всем срочно нужна твоя программа тренировок. © Confident_Try_7956 / Reddit

«Все еще далеко не так подкачан, как хотелось бы, но я на пути к этому»

Не может это быть один и тот же человек! Невозможно поверить в такие разительные перемены! © JBlonde1 / Reddit

«8 лет моего прогресса»

«Вот почему я не доверяю весам. На обоих фото 62 кг»

«Разница между фото составляет 60 кг»

«2 года разницы между фото»

Прямо видно, что ты гордишься своими бицепсами. © atroy38 / Reddit

«Перестал запихивать в себя пончики и вместо этого начал есть вареную курицу»

«Еще не так чтобы подкачалась, но я уже прошла долгий путь»