18 педагогов, которых будешь помнить, даже когда таблица умножения вылетит из головы
Все мы иногда вспоминаем школьные и студенческие годы. Кто-то 1-го сентября радуется, что больше не надо сидеть на долгих и скучных лекциях или тратить нервы перед экзаменами. А кто-то с теплотой воскрешает в памяти уроки, на которых любимый учитель рассказывал о случаях из жизни и обходился без проверки домашнего задания.
- У моего брата был дотошный препод. Перед экзаменом он потребовал, чтобы каждый предоставил ему тетрадь с лекциями, иначе не допустит. Ну студенты давай отцеплять корочки тетрадей, чтобы прикрепить их к уже проверенным лекциям и показать как свои. Подходит первая девчонка сдавать. Преподаватель листает лекции, убеждается в наличии необходимого объема, достает шило и одним ударом пробивает тетрадь насквозь. © YaroslavKa1991 / Pikabu
- Учительница английского рекомендовала нам, когда выражаем свое мнение, не начинать с фразы «мне кажется», если мы имеем в виду «я считаю». Вот почему я до сих пор ее помню. © mandobaxter / Reddit
- На уроке алгебры писали контрольную. Я справилась за 10 минут и стала делать бумажные самолетики и запускать. Один описал гигантскую петлю и прилетел учителю прямо в голову. Весь класс замер. Математик осмотрел мой самолет, а затем с каменным лицом сказал: «Выброси их. Сейчас же». Я собрала свои шедевры по всему классу. А потом учитель засмеялся. Он остановил контрольную и сказал: «Ваша одноклассница вообще не умеет складывать бумажные самолетики. Ребятки, давайте покажем ей, как это делается!» В течение часа меня учили мастерить бумажные самолетики, а потом весь класс вышел на улицу бросать их в учеников, спешащих на следующий урок. © Rebecca Lynn / Quora
- У нас был молодой преподаватель философии. Когда кто-то опаздывал на его лекцию, он не разрешал садиться, пока студент не станцует, не споет или не прочитает стих перед всеми. Чего только люди не показывали. Мой одногруппник, любивший припоздниться, даже раз на шпагат сел. Однажды опоздал сам философ. Мы предложили ему спеть или станцевать. Но он почему-то не стал. © Палата № 6 / VK
- На 2-м курсе был случай. В аудитории стояла духота. Через 20 минут после начала лекции преподаватель сказал, что мы можем либо уйти, либо пойти с ним продолжить занятие в кафе. Осталось примерно 9 студентов из 30. Мы пришли в кафе, педагог купил нам поесть и стал читать лекцию как ни в чем не бывало. Официанты, конечно, вообще не понимали, что происходит. Так он и стал одним из моих любимых преподавателей, и я все еще поддерживаю с ним связь. © matfri99 / Reddit
- На экзамене препод сказал: «Доставайте телефоны и шпаргалки. Считайте, я вас не вижу и вы меня тоже». Через 2 минуты после того, как все достали шпаргалки с телефонами, он решительно выставил полгруппы за дверь. Хорошо, что я не успел ничего достать. © Подслушано / Ideer
- Однажды мы пришли на занятие, которое должен был вести новый препод. На доске была написана его фамилия, и она показалась нам очень смешной. На задней парте сидел незнакомый парень. Я подсел к нему, и мы вместе стали прикалываться над фамилией учителя. И вдруг он встал со стула, пошел к доске и начал вести урок. Потом мы узнали, что у него была привычка притворяться одним из студентов. © Kat Marasigan / Quora
- Однажды наш учитель английского допустил ошибку. Мой одноклассник не преминул указать ему на это. Преподаватель отрезал: «Мы все ошибаемся. Спросите хотя бы своих родителей». © Unknown author / Reddit
«Мой одноклассник принес в школу щенка, сказал, что за ним некому присмотреть. Думали, что учительница рассердится, а она...»
- Дело было, когда я еще училась в техникуме. На физкультуре препод говорит: «Кто сможет залезть по веревке с закрытыми глазами и стаканом воды на голове, тому зачет автоматом». Все сразу же решили попробовать. Тут преподаватель добавляет: «Правда, вряд ли у вас получится. Это упражнение даже не каждый олимпиец выполнить может». После этих слов большая часть группы стушевалась, но некоторые, в том числе я, решили все-таки попытаться. В общем, естественно, ни у кого ничего не получилось, все мокрые, у кого-то даже отбита пятая точка. Физрук посмотрел на нас, затем на тех, кто не стал пробовать, и произнес: «Всем, кто попробовал, ставлю зачет автоматом, а тех, кто не стал, буду ждать по расписанию. А все потому, что не надо бояться что-то делать, даже если вам сказали, что у вас не получится». Когда я хочу сдаться, вспоминаю эту ситуацию. © Палата № 6 / VK
- Прекрасно помню, как классе в 7-м учитель химии рассказал нам, что в волосах содержится золото, а в рыжих волосах — больше всего. И мы всем классом пару лет мечтали побрить нашу рыжую одноклассницу, чтобы добыть золото. © Подслушано / Ideer
- У нас появился новый учитель математики. Наш класс хорошо учился, поэтому считался лучшим. Как-то жарким днем мы оставили дверь открытой, чтобы устроить сквозняк. В это время другой класс шумно шел по коридору в компьютерный зал неподалеку. Мы вежливо спросили учителя, может ли он закрыть дверь, а то ребята очень шумят. Он просто подорвался и закричал на весь коридор: «Всем молчать! Тут настоящие математики учиться пытаются!» А затем захлопнул дверь. Мы долго смеялись. © Callum. Tyler / Quora
- Сдавала экзамен. Знала, что смогу списать, поэтому не учила. Тем более что у меня был максимум баллов до экзамена, а препод добрый. Зашла, села за последнюю парту. Достала шпаргалки. А препод смотрит на меня пристально, вроде чего-то ждет. Я распереживалась, говорю: «Что-то не так? Может, ближе сесть?» А он такой: «Вы билет тянуть будете?» Расслабилась, но 5 получила. © Подслушано / Ideer
- Пришел к нам как-то новый учитель литературы. Сказал, что у него творческие и интересные взгляды и методы преподавания, которые нам понравятся. Он был прав. Все студенты любили его. Однажды он остался заниматься с несколькими учениками после уроков. Около трех часов дня они все проголодались, и, так как у нас не было ни столовой, ни автоматов, он заказал им пиццу в качестве угощения. За это его позже уволили. И как вы думаете, кем он устроился? Правильно, разносчиком пиццы. Потом он приносил нам еду, когда никто из преподавателей не видел. © Sean Klayman / Quora
- Наша учительница математики и геометрии, Любовь Петровна, классе в 5–6 при объяснении новой темы взяла самую маленькую ученицу и вынесла за дверь, а потом спросила: «Что я только что с ней сделала? Правильно, вынесла за скобки». Знания она давала отлично. © Gulyugulyu / Pikabu
- В студенческие дни у нас было много занятий в универе. Методисты нас не жалели, могли в один день поставить и 5 пар, и 6. Нам, естественно, это всегда не нравилось, и преподаватели тоже были не в восторге. И вот у нас должна была быть 6-я пара, но до этого препод сказал нам, что отпустит домой. Мы всей группой оделись, ждем его отмашку, чтобы побыстрее свалить. Но он заходит и включает презентацию, всем видом намекая нам, что урок все-таки состоится. Не успели мы расстроиться, как он показывает первый слайд с надписью: «Ха-ха, обманул». Шутник, на которого невозможно обидеться. © Палата № 6 / VK
- В университете теоретическую механику у нас вел дядька по фамилии Леманов. Периодически нужно было сдавать тетрадки с индивидуальными заданиями на кафедру, класть в его папку. На первой же лекции он объявил: «Придете на кафедру и спросите там папочку Леманова». Так и звали его всем потоком Папочка Леманов. © SUKHORUKOVA1989 / Pikabu
- В университете был классный преподаватель истории, который всегда на экзамене разыгрывал лотерею. Допустим, должно быть 60 билетов, но 10 из них он убирал и заменял счастливыми. В них были такие задания: произнести его фамилию, процитировать Эминема, рассказать анекдот, посоветовать ужастик и так далее. За те 3 года, что он вел у нас пары и принимал экзамены, мне только один раз попался счастливый билет, поэтому я не надеялась и всегда учила все на совесть. Но на самом последнем экзамене мне попалось задание «Назови цвета радуги». А я чуть не расплакалась, потому что всю неделю учила, ночами не спала и готовилась. Выполнять его я не стала, вытащила нормальный билет, ответила и получила 5. © Палата № 6 / VK
Какого преподавателя вы никогда не забудете?
AdMe/Народное творчество/18 педагогов, которых будешь помнить, даже когда таблица умножения вылетит из головы
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