18 педагогов, которых будешь помнить, даже когда таблица умножения вылетит из головы

Все мы иногда вспоминаем школьные и студенческие годы. Кто-то 1-го сентября радуется, что больше не надо сидеть на долгих и скучных лекциях или тратить нервы перед экзаменами. А кто-то с теплотой воскрешает в памяти уроки, на которых любимый учитель рассказывал о случаях из жизни и обходился без проверки домашнего задания.