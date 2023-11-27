18 переписок, глубину и смысл которых оценит только женщина

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Чего только не хранится в женских смартфонах, но самое интересное это, конечно же, переписки. Разговоры с юморными родителями, секретики подружек, нежданные сообщения от бывших и выяснение отношений с нынешними половинками, в общем, полная феерия. Мы решили собрать скриншоты СМС, в которых каждая женщина 100% узнает себя и свою жизнь.

1.

2.

3.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

4.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: KseNNik / Twitter

5.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: 4****s / Pikabu

6.

7.

8.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: RumorOfAngel / Pikabu

9.

10.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: mouse_dutch / Twitter

11.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Huysteg / Pikabu

12.

13.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Livotovas / Twitter

14.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: volochkova__art / Twitter

15.

16.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: bardulya / Twitter

17.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: МНП / Telegram

18.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: МЕМАРЫЧЪ / Telegram

Бонус: «Попросила парня купить мне прокладки»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: .aloneinyourheart / TikTok

«Через пару часов мне написала его мама»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: AAVELENET / Twitter

В настоящий комедийный шедевр переписку, как правило, превращает одна точная и неожиданная реплика в конце. Кажется, некоторые люди будто специально оттачивают мастерство подобных бесед, чтобы потом с гордостью выкладывать в сеть самые удачные примеры.