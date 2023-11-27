18 переписок, глубину и смысл которых оценит только женщина
Чего только не хранится в женских смартфонах, но самое интересное это, конечно же, переписки. Разговоры с юморными родителями, секретики подружек, нежданные сообщения от бывших и выяснение отношений с нынешними половинками, в общем, полная феерия. Мы решили собрать скриншоты СМС, в которых каждая женщина 100% узнает себя и свою жизнь.
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Бонус: «Попросила парня купить мне прокладки»
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«Через пару часов мне написала его мама»
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В настоящий комедийный шедевр переписку, как правило, превращает одна точная и неожиданная реплика в конце. Кажется, некоторые люди будто специально оттачивают мастерство подобных бесед, чтобы потом с гордостью выкладывать в сеть самые удачные примеры.