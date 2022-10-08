18 переписок, которые просто обязаны были стать скриншотами, чтобы их увидели и другие

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Переписка уже давно стала отдельным видом искусства, а не просто способом передачи сообщений. Ведь иногда среди строчек текста попадаются такие шедевры, что их хочется сохранить на память, чтобы потом пересматривать и хохотать. К счастью, у многих уже выработался рефлекс: видишь что-то смешное в чате — делай скриншот. Благодаря этому рефлексу мы и радуем вас настоящими жемчужинами юмора, которые так и пропали бы в тоннах текста, не сделай собеседник снимок экрана.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Koslis25 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: mems.baker / Pikabu