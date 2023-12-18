18 переписок от людей, которые вместо мышц пресса тренируют чувство юмора
Иногда после какой-то неприятной ситуации ночью так и лезут в голову остроумные ответы, которые в нужный момент на ум не приходили. А вот людям из следующих переписок и придумывать ничего не надо: их чувство юмора само выдает такие подколы, что их просто невозможно скрывать от окружающих.
1. Любящий мужчина под боком может быть у каждой
2. «Моя подруга... просто обожаю»
3. Главное в переписке — вежливость
4. Иногда голосовые сообщения — настоящее благо
5. Когда парень — тот еще хитрец
6. «Мне никогда не надоест отправлять это сообщение незнакомым людям»
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7. Когда попался ну очень дотошный клиент
8. «Когда просить больше не у кого»
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9. Когда нашли действительно ценного сотрудника, которого грех упустить
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10. «Неудобно получилось»
11. Скорей бы это случилось с каждым
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
12. Как понять, что у тебя надежный друг
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13. Отправить парня за прокладками — довольно веселый квест
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
14. А теперь немного народной медицины...
Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu
15. Когда у человека не только юмора в избытке, но и свободного времени
Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu
16. Быстрый способ осознать то, как важна гигиена зубов
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Tony.Pizzicato / Pikabu
17. Когда банальные признания в любви уже поднадоели
18.«Решила я, что хватит в моей жизни негатива — нужно нести позитив. Первой „жертвой“ моего эксперимента стал муж. Призналась ему в любви, а он чуть инфаркт не словил»
В семье нередко есть над чем посмеяться. А следующие переписки между родителями и детьми — тому подтверждение.