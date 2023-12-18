18 переписок от людей, которые вместо мышц пресса тренируют чувство юмора

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Иногда после какой-то неприятной ситуации ночью так и лезут в голову остроумные ответы, которые в нужный момент на ум не приходили. А вот людям из следующих переписок и придумывать ничего не надо: их чувство юмора само выдает такие подколы, что их просто невозможно скрывать от окружающих.

1. Любящий мужчина под боком может быть у каждой

2. «Моя подруга... просто обожаю»

3. Главное в переписке — вежливость

4. Иногда голосовые сообщения — настоящее благо

5. Когда парень — тот еще хитрец

6. «Мне никогда не надоест отправлять это сообщение незнакомым людям»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: bgafk / Pikabu

7. Когда попался ну очень дотошный клиент

8. «Когда просить больше не у кого»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dushniiila / Twitter

9. Когда нашли действительно ценного сотрудника, которого грех упустить

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Tony.Pizzicato / VK

10. «Неудобно получилось»

11. Скорей бы это случилось с каждым

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

12. Как понять, что у тебя надежный друг

Для создания этого материала были использованы следующие источники: GOHA927 / Pikabu



13. Отправить парня за прокладками — довольно веселый квест

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

14. А теперь немного народной медицины...

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu



15. Когда у человека не только юмора в избытке, но и свободного времени

Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu



16. Быстрый способ осознать то, как важна гигиена зубов

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Tony.Pizzicato / Pikabu

17. Когда банальные признания в любви уже поднадоели

18.«Решила я, что хватит в моей жизни негатива — нужно нести позитив. Первой „жертвой“ моего эксперимента стал муж. Призналась ему в любви, а он чуть инфаркт не словил»