18 переписок, после которых так неловко, что хочется спрятаться под одеялко и никогда не вылезать
Бывает, что мы неверно истолковываем сообщения человека или отвечаем ему, даже не подумав. И в таких случаях сложно избежать неловкости. Именно это и произошло с героями нашей подборки и их собеседниками, которые, несмотря ни на что, даже в курьезных ситуациях не стали стесняться и выложили свои переписки на всеобщее обозрение.
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Финал переписок бывает непредсказуемым. У нас есть целая подборка с подобными СМС-беседами.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Евгений / Смейся до слез
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Наша подборка закончилась, но мы припасли еще много забавных СМС-переписок. Например, у нас есть подборка СМС из домовых чатов, в которых никогда не бывает скучно. А если вам нравятся истории с неожиданным финалом, то загляните в статью с подборкой рассказов о невыдуманных ситуациях, которые приключились с обычными людьми.