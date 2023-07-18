18 переписок с людьми, чья непредсказуемость зашкаливает
Обычные переписки порой превращаются в такой триллер с неожиданными поворотами и твистами, что даже маститым голливудским сценаристам остается лишь локти кусать. Мы не смогли остаться равнодушными к этим эпичным диалогам и решили поднять настроение и вам.
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Если по прочтении статьи вы тоже вошли во вкус и не хотите останавливаться, вам наверняка понравятся и эти переписки с людьми, чей талант вести переговоры вызывает жгучую зависть.