18 переписок с людьми, чья непредсказуемость зашкаливает

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Обычные переписки порой превращаются в такой триллер с неожиданными поворотами и твистами, что даже маститым голливудским сценаристам остается лишь локти кусать. Мы не смогли остаться равнодушными к этим эпичным диалогам и решили поднять настроение и вам.

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