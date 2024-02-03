13 перлов от читателей ADME, чья жизнь похожа на сценарий голливудской комедии

Реальные истории из жизни вызывают искренний смех и заряжают позитивом не меньше, чем излюбленные комедии. Порой наши друзья и родственники, которые не могут жить без сарказма и острых подколок, достойны таких же восторженных аплодисментов, как Джим Керри и Эдди Мерфи.

Мы в ADME обожаем от души посмеяться и подготовили 13 искрометных комментариев от наших читателей, которым нужно вручить отдельную награду за чувство юмора.

1.

Алина Бай

2.

Татьяна Клевченя

3.

Арсен Гамзалов

4.

Emily Ross

5.

Яна Гергус

6.

Виталий Моисеенко

7.

Ольга Серых

8.

Светлана Иванова

9.

Ninel Viazkova

10.

Флюра Шлянкевич

11.

12.

Елена Кучинская

13.

Юлия Троянская

Какие комичные истории случались с вами?

Внимание: в июле 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.