18 человек, которые скорее забудут про день зарплаты, чем ту поездку в лифте
В кино есть понятие «камерный фильм» — так называют картины, снятые в одной локации. И порой такие фильмы могут быть увлекательнее, чем любой крутой экшен с обширной географией съемок. Наши сегодняшние герои попали в яркий «камерный» сюжет в реальной жизни благодаря простому лифту. И их истории только подтверждают утверждение, что жизнь — это лучший сценарист.
- Застрял в лифте с коллегами. Решили связаться с диспетчером:
— Алло, мы застряли в лифте.
— Нажмите кнопку «Открыть двери».
— Нажали, не работает.
— Хм, попробуйте кнопку «Закрыть двери».
— Нажали, не работает.
— Ну тогда поменяйте лифт и спасибо вам за понимание (прерывает связь). © Unknown author / Pikabu
- Зашел в лифт с маленькой бабулькой лет 70-80. Она слушала mp3-плеер, да так громко, что я тоже музыку слышал. У нее рубал 50 Cent. © Apox66 / Reddit
- Когда мне было 10, я застрял в лифте на горнолыжном курорте. Ну, я так и думал. Я запаниковал и нажал кнопку вызова помощи, но ничего не произошло. Короче, то был один из тех лифтов, которые могут открываться с обеих сторон. И да, другой выход был уже открыт. © Jaerynn / Reddit
- Зашел в подъезд, в наушниках музыка, вызываю лифт. Захожу, нажал свой этаж, и в это время к лифту подходит девушка (я не слышал, музыка же). Про кнопку удержания дверей я благополучно забыл, поэтому решил придержать двери ногой. Все бы хорошо, если бы в этот же момент девушка также не выставила свою ногу. В итоге я выпихиваю ее ногу своей и уезжаю наверх. © *****destroyer / Pikabu
- В битком набитом лифте я дождался, пока двери закроются, и сказал: «Уверен, вам всем интересно, зачем я вас сюда сегодня позвал». Цель у этого была одна — подколоть мою подругу, которая в тот момент просто закрыла лицо руками. Жалко, что больше никто не отреагировал. © Unknown author / Reddit
- Когда моему папе было лет 5, он ехал в лифте со своей мамой и каким-то левым мужчиной. Этот мужик не удержался и выпустил газы. Батя мой решил нарушить неловкое молчание и как ляпнул: «Все в порядке, все пукают». © spycereal / Reddit
- Захожу в лифт, следом заходит высокий статный мужчина лет шестидесяти. Я ему говорю: «Одиннадцатый». Он нажимает на пятый и выдает: «Нет. Я сегодня не в форме. На одиннадцатый не поеду. Может, в следующий раз, если будете настаивать». © cinemanka / Pikabu
- Офис. День. Нажимаю кнопку вызова лифта. Открываются двери, я захожу и нажимаю на первый этаж. Не успел доехать, как на каком-то этаже двери снова открываются. Передо мной возникает силуэт секретаря одного из отделов. Далее диалог:
— Вверх?
— Нет.
— А куда тогда?
Ответить не смог, поехали на первый. Видимо, взял харизмой. © pash19231 / Pikabu
- Когда мы с женой едем в лифте с незнакомыми людьми, я иногда наклоняюсь к ней и громко говорю: «Как ты думаешь, твой муж знает о нас?» © NWBoomer / Reddit
- Подхожу с коляской к лифту в торговом центре. Стоят две женщины. Кнопки не горят. Нажимаю вверх, двери тут же открываются. Они мне:
— Ой, а что вы нажали?
— Вверх.
— Ой, ой! А нам вниз надо! Что нажимать?
— Вниз.
— О! Спасибо! © Infernal0633 / Pikabu
- Двери лифта уже закрывались, когда я увидел, что какой-то парень пытается успеть внутрь. Мы встретились взглядами. Когда двери закрылись, я воскликнул: «Вы навсегда запомните момент, когда почти поймали Джека Воробья». Ржал всю дорогу. © Unknown author / Reddit
- Выходил из лифта и вытаскивал ключи. Они зацепились за карман в тот момент, когда я проходил дыру, выпали, попали ровно в отверстие и полетели в шахту лифта. Закрыв глаза и не поворачивая голову, я услышал «дзинь» на дне шахты. В этот же день родители уехали на 2 недели отдыхать. Я молодец! © AcuR / Pikabu
- Муж сестры работает установщиком мебели. Недавно приезжают они с коллегой в дом. В грузовом лифте и подъезде нет света. Загрузили все необходимое, поднимаются на нужный этаж, там тоже света нет. Пока пытались сориентироваться в темноте, двери лифта закрылись, и оттуда они услышали детский голос: «Дядь, темно». В этот момент два взрослых и крепких мужика чуть не поседели. Оказалось, в уголке лифта спрятался мальчик! © Подслушано / Ideer
- Как-то при куче народу моя мама подпрыгнула в лифте, чтобы нажать на большую стрелку возле потолка. Она подумала, что это кнопка. © DiscoLibra / Reddit
- Ехала в лифте с мамой. Спросила у нее, как телеграф работает. Мама рассказывает. Тут заходит женщина, начинает внимательно слушать наш с мамой разговор и выдает: «Как можно этого не знать?! Таких элементарных вещей...» Меня очень это оскорбило, и я выпалила: «Ой, а вы знаете, что такое интернет-провайдер и как создавать интернет-страницы, например? Не знаете? Как вы можете не знать таких элементарных вещей?» Тетка была повержена. © Подслушано / Ideer
- Однажды застряли с подругой в лифте, диспетчеру не дозвониться. Стоим и слушаем, пока кто-нибудь пройдет, так как застряли на этаже. Тишина... Нервы сдавать начинают. И тут скрежет по лифту! Мы орать стали, чтобы нас быстрее выпускали, так как опаздываем. Орали в оба горла. По итогу скрежет прекратился, кабинка сильно шатнулась. Услышали, как кто-то вышел из квартиры и разжал двери, но до этого на этаже никого не было. Что было до того — непонятно. © Подслушано / Ideer
- Мы с боссом ехали в лифте, с нами еще были наши немецкие коллеги. Они говорили друг с другом по-немецки, а затем случайно переключились на английский. И тут мой начальник вслух выдает: «Офигеть, я понимаю немецкий!» © iphaze / Reddit
- Переезжали как-то с мамой в новую квартиру. Были у нас огромные и тяжелые коробки. Пока дотащили до лифта, сто потов сошло. И вот загрузили мы самый тяжелый короб в лифт. И тут бабулька, вижу, бежит. Но как-то странно бежит. И говорит: «Девчонки, мне на третий». Мы с мамой уже стоим злые, говорим, мол, нет, подождете. Так она нам: «Девчонки, я не могу, до туалета не дотерплю!» Пропустили. © Подслушано / Ideer
Кстати, у нас есть классная подборка историй о людях, к которым хэппи-энд пришел откуда не ждали.
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые скорее забудут про день зарплаты, чем ту поездку в лифте
Поделиться этой статьёй