18 человек, которые скорее забудут про день зарплаты, чем ту поездку в лифте

В кино есть понятие «камерный фильм» — так называют картины, снятые в одной локации. И порой такие фильмы могут быть увлекательнее, чем любой крутой экшен с обширной географией съемок. Наши сегодняшние герои попали в яркий «камерный» сюжет в реальной жизни благодаря простому лифту. И их истории только подтверждают утверждение, что жизнь — это лучший сценарист.