18 покупателей, которые однажды побывают в магазине без приключений. Но не в этот раз
Казалось бы, что необычного может произойти в магазине, куда мы регулярно ходим за покупками. Но герои нашей статьи умудрились влипнуть в настоящие приключения. Одних внаглую обсчитали на кассе, другим попался скандальный персонаж в очереди, а третьи и сами начудили так, что диву даешься.
- У нас в поселке есть магазин-пекарня. Выпечка разная и вкусная. Всегда есть очередь в несколько человек. Как-то раз я забежала в магазин за свежей выпечкой. Подходит очередь женщины, стоящей впереди меня. И тут она достает телефон и начинает: «Але, слушай, я в пекарне, тебе чего-то купить? А чего? Ну тут есть...» Кассир ждет. А я не стала терпеть. Взяла и обошла женщину, чтобы сказать кассиру, что мне нужно. Вот не понимаю, неужели заранее позвонить нельзя было? © Fishe4ca / Pikabu
- Мама работала в одном небезызвестном супермаркете. Был такой случай. Мужчина, хорошо одетый, возрастом чуть за 30 лет. Стоит за стеллажом с молочкой и за обе щеки уплетает пирожное. Это обычная практика в магазинах, когда на кассе оплачивают пустую упаковку, ну не удержался покупатель, что такого? Но сотрудница магазина сообщила о нем — на всякий пожарный. Когда сей деятель пришел на кассу, то пирожного среди его покупок не оказалось. Он стал отпираться, начался скандал. Когда сказали, что по камерам сейчас покажут ему, как он внаглую сожрал пирожное за 20 рублей, хапуга с психами кинул мелочь на кассу и вышел из магазина.
Вышел из магазина, сел в лексус и уехал. © GoCharliego / Pikabu
- Поехали в магазин с мужем, он надел какую-то стремную старую куртку и шапку, зато я красавица — в шубе, так как холодно. Положила в тележку сумку и говорю ему, мол, смотри за сумкой, я пойду за продуктами. Отошла недалеко, ко мне женщина подходит и с заговорщическим видом шепчет: «Вы бы за сумкой своей смотрели, а то вон видите, мужик рядом стоит и взгляда с нее не сводит. Того и гляди уведет». Я так долго смеялась: «тот мужик» был мой муж. © Ирочка Ирина
- Мне однажды вместо двух йогуртов в чеке пробили 52. Время было позднее, я после тяжелого рабочего дня не сразу сообразила, приложила телефон, деньги списались. Отхожу от кассы и уставшим мозгом соображаю, что моя продуктовая корзина очень уж подорожала. Проверила чек, вернулась. Примерно такая же, как я замученная кассирша с надеждой в голосе предложила взять недостающие йогурты. Потом тяжко вздохнула и сделала возврат © Dorotejka / Pikabu
- Я решила к чаю прикупить конфет и печенья, с собой была тысяча рублей. Взяла по моим подсчетам рублей на 300. На кассе с меня потребовали 2 500. Я чуть в обморок не брякнулась, они мне вместо 300 граммов насчитали 5 килограммов, если не больше. Сказала, чтобы пересчитали, кассир сначала возмутиться попыталась, потом до нее дошло, что пакет печенья и конфет не тянет на такую сумму. Сделала возврат. Сказала, что сбой. Даже не извинилась. © Kosacostra / Pikabu
- Сходил свояк в магазин. Купил картошку, пару лимонов, бананы, ну и что жена попросила по мелочи. Садится в машину и думает, что как-то много заплатил. Смотрит чек, а там вот что. © ilkafo / Pikabu
- Я в Таиланде в магазине не нашла тампонов. Показываю один свой, чтобы было ясно, чего я хочу. Продавец протягивает мне пальчиковые батарейки. Потом до девушки дошло, она заржала, подвела меня к стенду с гигиеническими штуками и ткнула в памперсы. Да что ты будешь делать! © kyklya / Pikabu
- Работала в гипермаркете. Поток кассиров был невероятный, почти ежедневно кто-то увольнялся и устраивался. У старших кассиров не было времени их учить. Так вот, однажды после переучета обнаружился минус по куриным яйцам в несколько тысяч штук. Кто и как наворовал резко столько яиц? Оказалось, что несколько девочек не понимали, что когда на кассе вводишь код на яйца, то нужно умножить это на количество. Таким образом, куча покупателей в течение месяца брали по 10, 20, 30 и больше яиц по цене одной штучки. © OlgaCharoite / Pikabu
- Знакомая зашла в магазин, а там кум ее стоит — она по спине его узнала. А у них очень хорошие отношения. Подошла сзади, обняла. Мужик попытался заглянуть за спину, кто это там. А она не дается. В конце концов он развернулся. Оказалось, никакой это не кум. Вообще чужой мужик. © Наталья Хлебина / VK
- Не знаю, что это за политика, но со мной такое происходит в супермаркетах с пугающей частотой: «А вы в курсе, что эти пельмени стоят 650 рублей?» Конечно, я в курсе, если мои дети только такие и едят. Наверное, пора мне на «Модный приговор». © Сонная Сова / ADME
- Делал у дочери ремонт, дело к вечеру. Выяснилось, что в доме нет хлеба и чая. Решил съездить в ближайший круглосуточный магазин. Ну и двинул в рабочей форме: старые джинсы и кофта, присыпанные строительной пылью. Хожу между рядов, выбираю продукты. От меня ни на шаг не отстает охранник — подозревает, что я хочу что-то украсть. Да еще и демонстративно фыркает, показывая свое презрение. Каково же было его удивление, когда я рассчитался золотой картой и уехал на BMW. Это лицо я всегда вспоминаю со смехом. © Вадим Бобриков
- Мне 8. Мы с отцом пришли в магазин для радиолюбителей. Отец был в голубой рубашке с коротким рукавом. Стоял рядом, рассматривал прилавки. И я тоже. Стояла, стояла. Потом что-то меня заинтересовало, говорю:
— Пап, а вот это для чего?
А он не отвечает. С ним бывает, когда задумается. Я его тогда за руку эту цоп!
— Папа! Папа!!!
Поднимаю взгляд — а на меня огромными глазами смотрит тощий долговязый паренек лет 19. Тоже в голубой рубашке с коротким рукавом. И в полном ступоре, бедолага. © Henya Kavalenka / VK
- Подхожу к прилавку с деликатесами, чтобы купить немного колбасы. Единственная продавщица нарезала мясо, не обращая на меня внимания. Она сделала целый поднос и вдруг уронила его на пол. Далее невозмутимо все подняла и выставила на прилавок. Так я ничего и не купил. © Stephen Fletcher / Quora
- Надо завязывать ходить в магазин в домашнем. Сегодня на кассе меня предупредили, что пакет морковки стоит ₽ 159. Типа чтобы я задумался, не обнаглел ли я, часом, так себя баловать. © belii_ne** / Twitter
- В нашем магазине полы кое-где проседают. Как постоянный посетитель этого прекрасного заведения, я начал изучать места, где оставленные без присмотра тележки начинают катиться сами по себе. Однажды я стоял в проходе, внимательно изучая свойства туалетной бумаги, а какая-то девушка встала неподалеку и размышляла о преимуществах моющего средства. Я отпустил тележку, и та начала несколько зловеще приближаться к ней. Девушка обернулась и увидела, что на нее несется гора с сосисками и наполнителем для кошачьего туалета. И тут я кричу ей вслед своим лучшим командным голосом: «Нет, остановись! Повинуйся!» Все это сопровождалось «магическими» пассами руками. И тележка, ударившись о небольшой бугорок, останавливается. На самом деле мне мало нужно для веселья. © John Geare / Quora
- Я как-то купила 2 кило семечек птичкам по ₽ 290. Цена была указана — ₽ 29. Я обрадовалась, насыпала целый пакет. Оказалось, за 100 граммов. Так их еще и ели неохотно. © Хильдур / ADME
- Наблюдал в очереди у экспресс-кассы. Там было правило «до 10 предметов». В очереди стояли двое подростков — братья, кажется, — а за ними дедок. Дед заглянул в корзинку парнишек и ворчливо говорит: «У вас 12 покупок». Но старший мальчишка его перехитрил. Он улыбнулся и дал брату в руки часть вещей и деньги: «У тебя 6 покупок и у меня 6 покупок». Молодая кассирша изо всех сил старалась не рассмеяться. Вместо того чтобы просто позволить детям взять на два предмета больше, дедку пришлось ждать, пока кассирша наберет две отдельные суммы и дважды отсчитает сдачу. © Jeremy Vogel / Quora
- Стою на кассе. Людей в магазине целая куча. Подходит женщина, которую я точно не видела в очереди.
Я: Извините, вы тут стояли?
Женщина показывает на мужчину, который стоит последним: Да, за тем человеком!
Я: Очередь не так работает.
Ж: И чего вы от меня хотите? © Lorapark / Pikabu
Действительно, иногда даже за хлебом не удается выйти без приключений. То встретишь продавца-правдоруба, который выложит все, что думает о вас, то в очереди натолкнешься на любителя потрепать всем нервы. А некоторые из нас на эмоциях могут наделать покупок, из-за которых даже кошелек не стоило бы открывать.
AdMe/Народное творчество/18 покупателей, которые однажды побывают в магазине без приключений. Но не в этот раз
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