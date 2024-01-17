18 покупателей, которые однажды побывают в магазине без приключений. Но не в этот раз

Казалось бы, что необычного может произойти в магазине, куда мы регулярно ходим за покупками. Но герои нашей статьи умудрились влипнуть в настоящие приключения. Одних внаглую обсчитали на кассе, другим попался скандальный персонаж в очереди, а третьи и сами начудили так, что диву даешься.

Действительно, иногда даже за хлебом не удается выйти без приключений. То встретишь продавца-правдоруба, который выложит все, что думает о вас, то в очереди натолкнешься на любителя потрепать всем нервы. А некоторые из нас на эмоциях могут наделать покупок, из-за которых даже кошелек не стоило бы открывать.