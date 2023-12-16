18 пользователей сети, которые одним снимком умудрились рассказать маленькую историю

У многих в телефонах наверняка найдется пара фото, которые будто переносят в прошлое. И на что же похожа наша жизнь? На комедию, драму или вообще семейный сериал? Вот как раз кадры из жизни пользователей сети передают такой спектр эмоций, которых на три фильма бы хватило.

«Это я в 1974 году. Думаю, моя мама не слишком беспокоилась обо мне»

«Вышел из офиса и обнаружил соседского кота в своей машине»

Мама и брат пользователя заспорили о грамматике, но стали проверять свои утверждения в разных источниках. Вот как выглядит разница поколений.

«Мой кот принес в дом живую мышь и потерял ее в моей комнате. Опять»

«Недавно мне успешно удалили 4 опухоли из мозга»

«У моей мамы радости полные штаны. Ведь она только что закончила свой веломаршрут длиной в 3862 километра»

«Эта милая собака появилась возле дома моих родителей несколько месяцев назад. А это она сегодня»

«Каждый год я крашу бороду и принимаю облик Санты на весь декабрь»

«Наконец-то мне есть где жить после того, как весь ноябрь ютился в машине»

«Эта гусыня прилетает к нашему соседу каждый год. А все для того, чтобы отложить яйца в цветочный горшок»

«Моя мама фотографирует моего отца за рулем уже более 40 лет»

«Я поймал окуня, а этот милашка появился из ниоткуда. Кажется, теперь у меня есть кот»

«Во время съемки мимо нас пролетела птица. И на фото кажется будто гигантская птица приземлилась мне на голову»

«Мой друг перед прыжком с парашютом над пирамидами»

«Сегодня утром в моем ботинке обнаружилась живая мышь, и я не заметил ее, пока она не начала двигаться»

«Я старалась, чтобы первое фото сына с Сантой получилось идеальным. Но что-то пошло не так»

«Катался на велосипеде по лесу. Как вдруг...»

«Этот кот — мой коллега. И я не шучу. У нас он работает в роли эксклюзивной модели для рекламных снимков нашей продукции»