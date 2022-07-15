18 пользователей сети, которые уже устали молчать и предложили свою концовку культовых фильмов и сериалов

За последние пару десятков лет кинематограф выпустил много фильмов и сериалов, которые стали культовыми. Некоторые зрители ждали выхода новой серии с нетерпением и горящими, как у детей перед витриной с мороженым, глазами. Однако искушенным фанатам порой казалось, что концовка, мягко говоря, недотягивает, и они предложили свою версию сюжета.