18 пользователей сети, которые уже устали молчать и предложили свою концовку культовых фильмов и сериалов
За последние пару десятков лет кинематограф выпустил много фильмов и сериалов, которые стали культовыми. Некоторые зрители ждали выхода новой серии с нетерпением и горящими, как у детей перед витриной с мороженым, глазами. Однако искушенным фанатам порой казалось, что концовка, мягко говоря, недотягивает, и они предложили свою версию сюжета.
Для нас в ADME стало настоящим открытием, сколько различных финалов популярных ситкомов и кинокартин придумали пользователи сети.
Игра престолов
- Вернитесь к 7-му сезону и посмотрите финальную сцену, где Король Ночи ломает стену и марширует к Винтерфеллу. Вот именно этот момент был бы хорошим концом. Все остальное в 8-м сезоне — просто для того, чтобы заполнить время. © Otman Biga / Quora
- Стена разрушена, а Вольный Народ и Ночной Дозор отныне живут в гармонии. Спустя 5 лет Дейенерис со своим маленьким сыном Джоном посещает место захоронения Джона Сноу и говорит ему, что однажды он станет королем. © Nico Smith / Quora
- Очень хотелось бы дать Джону Сноу хоть что-нибудь сделать, а не вечно твердить, что Дейенерис — его королева. Боже, да он же наследник Рейгара. Даже если он сам не хотел короны, нашлось бы множество людей, которые сделали бы его королем, если бы захотели свергнуть Дейенерис. Следовало больше уделить внимания Джону как сыну Рейгара. Поэтому вся эта ситуация стала одной из причин, по которой Дейенерис чувствовала себя нежеланной в Семи Королевствах. © Susan Bertolino / Quora
Гарри Поттер
- Забудьте о страшном и отталкивающем взгляде Волан-де-Морта. Я бы сделала его обаятельным, симпатичным и утонченным, с очень мощной харизмой. Дала бы зрителям понять, почему у него были последователи. © Valeria Mesalina / Quora
- Гарри Поттер был владельцем всех Даров смерти, что делало его самым могущественным волшебником всех времен. Возможно, это могло бы спасти его даже от самой смерти. Чтобы победить Волан-де-Морта, Гарри должен был пожертвовать самым важным — воспоминаниями о своей семье. Ну а после — наблюдать, как все его друзья и семья стареют и умирают, в то время как он остается до скончания веков молодым, одиноким и опустошенным. Тогда Гарри Поттер действительно был бы Мальчиком, который выжил. © Dakshita Garg / Quora
- Я бы спас Фреда и избавился от Рона. Не потому, что мне не нравится Рон, а просто ради эмоционального воздействие на зрителя. Представьте: перед главными героями появляются 4 фигуры в масках. Краем глаза Рон замечает, как человек поднял палочку и направил ее на Гермиону. «Гермиона!» — прокричал Рон. Но девушка его не услышала. Из последних сил он бросился к ней. В этот момент время словно замедляется и произносятся слова «Авада Кедавра». Девушка поворачивается, и тут Рон, не говоря ни слова, прижимается губами к ее губам, улыбается и отключается навечно. © Tyesha Coleman / Quora
- Очень хотела бы, чтобы Снейп пережил нападение Нагайны и начал новую счастливую жизнь с настоящими друзьями, признанием и новой любовью. Даже если вы оступились, всегда есть время, чтобы измениться и стать лучше. Потеря кого-то очень любимого и важного — это еще не конец. © Patricia Patricia / Quora
Друзья
- Мне кажется, было бы лучше, если бы все переехали, потому что теперь бедняга Джоуи остался один в здании. Каждый раз ему приходится проходить мимо той самой пустой квартиры, в которой нет ни одного из его друзей. А еще можно было бы закончить финальную сцену в кофейне, ведь именно там все и началось. © Ismail X / Quora
- Я бы закончил сериал тем, что Рэйчел и Росс устроили настоящую свадьбу, объявив, что она беременна их вторым ребенком, а Фиби объявила после свадьбы, что она тоже беременна. Мне также хотелось бы, чтобы Росс и Рэйчел какое-то время жили вместе до свадьбы, а Чендлер и Моника поселились в их новом доме. © Vincent Harriman / Quora
- Я бы сделал концовку такой, что вся история — это фантазия бездомной Фиби, которая смотрела сквозь окно в кафе. Все 10 сезонов были просто ее воображением, проецирующим себя на жизнь других людей. Все, чего она когда-либо хотела, это... друзья. В финальной сцене Фиби уходит, а персонажи Росса, Рэйчел, Джоуи, Чендлера и Моники показывают на нее пальцем и говорят: «Снова та сумасшедшая леди, которая всегда пялится на нас». И имена у них на самом деле совсем другие. Фиби возвращается в парк, где частенько спит перед фонтаном. Рядом со скамейкой стоит разбитая лампа. Начинается дождь. Мы видим, как девушка открывает 6 грязных, но ярких зонтиков. © strnks / Twitter
Как я встретил вашу маму
- Финал можно было бы оставить таким же, но вот только Тед просыпается и понимает, что это был всего лишь сон. © Cris Perez / Quora
- Мне кажется, что было глупо весь последний сезон посвящать свадьбе Барни и Робин только для того, чтобы они в итоге развелись практически сразу. © BaronvonDuddo / Reddit
- Я представляла, что дети на самом деле просто навещали дядю Теда и тетю Робин, а он просто рассказывал им историю о том, как он встретил их мать, а не свою жену. © MyCoolLewis / Reddit
- В больничную палату матери входят Тед и дети. Мать сильно болеет, но спрашивает: «А где вы трое были все это время?» Пенни сразу призналась: «Папа снова рассказывал сказки».
«Ого, а про что?» — спросила она. И тут Тед отвечает: «Это была история о друзьях, которые всегда будут рядом во все важные моменты жизни».
Камера выезжает из комнаты и направляется по коридору в сторону зала ожидания, где нам показывают Лилли, Маршала, Барни и Робин. Затемнение. © JJ Brychell / Quora
Сверхъестественное
- Сначала воспоминание о братьях, когда они были детьми. Дин спрашивает Сэма, готов ли он перейти дорогу к мотелю, в котором они остановились, и Сэм говорит: «Да». Они заходят внутрь, и Сэм говорит: «Спасибо, что взял меня с собой, я люблю тебя!» Затем мы перемещаемся к концовке, где Сэм и Дин жертвуют собой, чтобы закрыть врата и победить все зло. Они понимают, что их работа была закончена. Сэм смотрит на Дина и говорит: «Это конец пути! Ну, увидимся на другой стороне!» — и медленно исчезает. Потом Дин с одной-единственной мужской слезинкой говорит вслух: «Да, увидимся на другой стороне, братишка, и я тоже тебя люблю!» И медленно исчезает вслед за братом. © Kasie Maze / Quora
- Я очень хочу, чтобы все закончилось мечтами Дина о пляже. Может быть, мы увидели бы, как они едут на своей машине к пляжу. Когда они садятся в машину, Дин подходит к багажнику, открывает его, и мы видим, что внутри больше нет инвентаря для борьбы со злом, а вместо него — обычные мужские вещи. На заднем плане — закат. Дин слегка улыбается и закрывает багажник. Шоу окончено. © Julia Walsh / Quora
Сумерки
- Я был разочарован концовкой. Все закончилось слишком аккуратно. Крупной решающей битвы не было. Все как-то просто. Белле, очевидно, было суждено стать вампиром. Она как-то неестественно быстро освоила свою силу и трансформацию. Зрителя заранее готовили к битве века. Но потом лишь разговоры и переговоры. Если вы обещали битву, пусть она произойдет. Ну а потом, конечно, пусть все живут долго и счастливо. © Tiff Dawson / Quora
- Как писатель, думаю, что в финале могло произойти много всего. Я определенно сделал бы Беллу более многообещающим главным героем. Вместо ее безэмоционального выражения лица я бы изобразил героиню, которая всегда идет к своей цели и пытается достичь небывалых вершин. У Эдварда тоже должна быть более сильная личность, а не только внешность греческого бога. Он не должен был быть трусом, чтобы убежать прочь только потому, что его драгоценная Белла сиганула со скалы. А между Джейкобом и Ренесми вообще ничего не должно было быть. © Viola Beckham / Quora
А как вы бы изменили концовку в любимом сериале?
AdMe/Народное творчество/18 пользователей сети, которые уже устали молчать и предложили свою концовку культовых фильмов и сериалов
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