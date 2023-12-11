18 доказательств того, что мозг у беременных мозг работает на особенных настройках
Редкий человек не знает о том, как могут чудить женщины во время беременности. Но наши сегодняшние герои обзавелись настолько нестандартной историей о личных причудах или выходках знакомых женщин, что не смогли удержаться и быстренько поведали о них в сети.
- Продаю настольные игры. Пришла девушка в положении. Поиграть. Я, говорит, устала дома сидеть. Хочу поиграть. Я говорю: «А когда срок?» Она мне в ответ выдает: «Вообще-то сегодня, но я думаю, что завтра». Сижу, телефон скорой вспоминаю. © alexey.yushin / Pikabu
- Во время беременности, мне почему-то очень хотелось нюхать отбеливатель и есть пепел. Видимо из-за дефицита железа. Я реально ходила в общественные туалеты и вынюхивала запах дешевого отбеливателя. Странное было время. © mlizabetheoore / Reddit
- Со слов знакомой: «Еду на днях в маршрутке, заполненность, как всегда, консервнобаночная. Захожу с заднего входа, передаю молча за проезд. Тут кондуктор с места начинает кричать: „Уступите сзади беременной женщине место!“ Люди начинают по принципу домино поворачивать головы назад и я вместе с ними. Ищу глазами ту самую беременную, понимаю, что ее нет, ловлю недоумевающие взгляды на себе. А потом опускаю глаза на живот с мыслью: „Черт, это же я“, и с тупым выражением лица сажусь на освободившееся место». © enikibeniki123 / Pikabu
- Моя жена была настолько чувствительной из-за беременности, что фразы «в холодильнике один сыр остался» хватило, чтобы заставить ее заплакать. Она понимала, что это абсурд, но очевидно ей было так жаль сыр, что она ничего не могла с этим поделать. © dwntwn_dine_ent_dist / Reddit
- Когда я только забеременела, я держала на руках свою собаку и рыдала. Я понимала, что когда родится ребенок, то моему пушистику, возможно, будет уделяться меньше внимания. © swift**** / Reddit
- Была на 20-й неделе беременности. Я плакала, прям рыдала, потому что мой контейнер для еды, в который мне нужно было собрать обед на работу, стоял на холодильнике. Я далеко не низкая и легко могла добраться до него. Но почему-то у меня была истерика. В тот день я опоздала на работу на полчаса. © Unknown author / Reddit
- Когда жена была беременна вторым, проезжали мы мимо асфальтоукладчика. И ей понравился запах свежего асфальта. Вышел из машины к мужикам, попросил горстку горячего асфальта в кулек взять. Они с начала не поняли, а когда я объяснил что это для беременной жены, дружно поржали и разрешили взять. Жена до сих пор в машине этот кулек возит. Говорит, лучше любого ароматизатора. © kostepan / Pikabu
- Прихожу домой с работы. Беременная жена сидит на кухне, пьет чай. Я к ней подсаживаюсь и спрашиваю как дела. Она смотрит на меня, а на глазах слезы: «Мне тебя так жалко! Пришел с работы, устал, а я такая сижу здесь, жду тебя... Бедненький!» И убегает рыдая в ванну. Через полчаса выходит, улыбается и просит сварить рис и шкурку от сала. Что это было?! © vudis*** / Pikabu
- Я дура дурой. Сделала тест на беременность, попрыгала от радости в ванной. Решила, что мужу ничего не скажу, сделаю сюрприз. Придумала, что подарю ему коробочку с детскими маленькими носочками, а реакцию сниму на видео. Тест делала рано утром, пришла к мужу доспать, крепко обняла его. Спустя пару часов проснулась от криков: «Зая, это правда?» Открываю глаза, а муж держит в руках тест. Дурында, на радостях оставила тест с двумя полосками в ванной. Расплакалась, что никакого сюрприза не выйдет. © Мамдаринка / VK
- Жена моего начальника почти ничего не ела во время своей первой беременности. Он места себе не находил, потому что ее тошнило от всего. Однажды я пришла к ним в гости. Эта тема снова поднялась. И я случайно упомянула сочетание «соленые огурцы и арахисовая паста». У меня этот набор был самым любимым. Жена босса идет на кухню, мы слышим какой-то шорох. Внезапно она возвращается с таким выражением лица, будто она заново родилась: «Марк. Сходи в магазин. Мне нужно как можно больше этого всего». © Unknown author / Reddit
- Муж пришел домой с работы и увидел меня истерически рыдающей на диване. Потребовалось несколько (ужасных для него) минут, чтобы я успокоилась и наконец-то сказала ему причину истерики. В этот день из одного кулинарного шоу на ТВ выгнали моего любимого участника. Муж был в ярости, потому что думал, что с ребенком или кем-то из нашей семьи что-то случилось. Вспоминаю и хохочу до слез. © Teammaj / Reddit
- Когда жена была 4-5 месяце беременности, я застал ее в слезах: она стояла на четвереньках и заглядывала под диван, жалобно что-то бормоча. Подошел, слышу: «Барсичек, милый, выходи, я не буду тебя обижать, выходи!» Правда оказалась прозаичной. Жена сидела на диване, позвала кота. Но тот не пришел. Она расстроилась и разревелась, обиделась на мохнатого и швырнула в него тапкой. Кот недовольно мяукнул и ушел под диван. Жене стало его жалко и она полезла под диван с ним мириться. Но по своему, так как фразы «Барсичек, милый, прости» тут же сменялись на «Гадость шерстяная», «Зараза неблагодарная» и обратно. Кота прекрасно понимаю, самому доставалось. © Pandazol / Pikabu
- Супруга беременная была, попросила в 3 часа ночи мел. Я, полусонный, поехал в круглосуточный супермаркет. С горем пополам нашел мелки для рисования — она сама такие просила. Приношу, отдаю ей, а она посмотрела, даже в руки не взяла и сказала: «Не, не буду, они слишком жирные». И ушла спать. Как?! Как мел может быть жирным? © luoma / Pikabu
- Просыпаюсь утром в кровати из-за того, что воняет чем-то. Поднимаю подушку, а там рыбий хвост! С прошлого дня помнила только то, что невероятно сильно устала на работе. Ошеломленная выхожу на кухню, а там испуганный муж сидит. Я спрашиваю у него, что случилось, а он объясняет мне: «Ты вчера пришла с работы, накинулась на мою копченую скумбрию и ушла в спальню. Я уснул на диване, потому что побоялся тебя!» С ужасом слушала мужа... И это я только на четвертом месяце. © Мамдаринка / VK
- До беременности знала, что у девушек в положении могут быть странные наклонности. Но такого я не ожидала. На восьмом месяце лежу в кровати с мужем, не могу уснуть, затем начинаю будить его и говорить: «Зай, пошли, пошли быстрее. Я хочу понюхать деревья!» В три часа ночи муж стоял со мной в парке и ждал, пока я «потрусь носом» о ствол дерева. © Мамдаринка / VK
- Моя мама страсть как любила запах свежей обувной кожи. Отец купил пару рабочих ботинок, и надел их только после моего рождения. Она сидела и без конца нюхала их. Мы думаем, что даже облизывала. А еще ее сводил с ума запах бензина. Доливала бак каждые два дня. © Schwarz0rz / Reddit
- Поехала на днях в торговый центр, чтобы выбрать новую люстру. Пока смотрела на варианты, услышала разговор молодой пары, которые спорили насчет обоев в детскую. Девушка была беременной и доказывала своему мужчине, что нужно взять розовые обои, а он настаивал на других. Их разговор накалялся до тех пор, пока она не сказала: «Я решаю! У тебя один мозг, а у меня сейчас два мозга! Не спорь!» Ее мужчина молча согласился и взял рулон с розовыми обоями. © Мамдаринка / VK
- Была я тогда неделе на 16 беременности. Зашли с мужем в магазин и я там трусики увидела. Обычные «хэбэшки», черные с низкой посадкой. Животик-то растет, думаю, то, что надо! Купила. Пришли домой. Обрыла все после сортировки покупок. Нету! Как сквозь землю... Прошла неделя. Как-то слышу, муж на кухне в голос ржет. Захожу. Картина маслом: на столе кухонном лежат купленные мною трусы. Оказалось, я их в морозилку засунула. © Мамдаринка / VK
Беременность — это только начало. Будущие родители часто и не подозревают, что главное веселье начинается уже после родов.
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