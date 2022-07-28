18 предприимчивых людей, которые видят цель и не видят препятствий

В интернете можно найти все — даже вдохновение, когда опускаются руки. Пользователи с удовольствием рассказывают в сети о своих достижениях: один сделал своими руками специальную тарелку для соуса, чтобы было удобно макать еду, другая вернула к жизни засыхающую орхидею. А кто-то даже распечатал на 3D-принтере недостающие части тела.

Мы в ADME любим рыскать по сети в поисках различных затейливых и остроумных штук, и вот итоги нашей очередной работы.

«Придумал такую штуку, чтобы было удобно макать еду в соус»

«Мой учитель повесил свою фотографию на дверь, чтобы казалось, будто он в своем кабинете»

«Моя 101-летняя соседка приготовилась наблюдать солнечное затмение»

«Я заметила на своей тарелке кусочек брокколи, похожий на мордочку. И сделала из него маленького вкусного опоссума»

«Вместо того чтобы платить в кофейне $ 8 в день за холодный напиток и рогалик с авокадо, я покупаю продукты по отдельности и сам делаю себе завтрак на работе. Гораздо дешевле и полезнее, меньше мусора, и не надо стоять в очереди»

«Жена просила сделать теплицу. Смастерил из старых окон»

«Мы с женой остались дома вдвоем, и в какой-то момент она начала сводить меня с ума. Я установил The Sims на ее ноут. Теперь у меня уже 3-й день полной свободы»

«Моя мама хотела, чтобы на участке был пруд. И я сделал ей пруд и павильон»

«Вообще-то я не умею шить. Но моя дочь очень гордилась картинкой, которую нарисовала, поэтому я воплотила этот рисунок в жизнь»

«Я родился без руки, но распечатал ее себе на 3D-принтере. Это я держу яйцо»

«Раньше я мастерил крошечные домики и мебель для своей маленькой сестры. В конце концов у меня это стало неплохо получаться»

«Нам показалось грустным, что большинство женщин надевают свадебное платье только 1 раз. Поэтому мы предложили всем дамам прийти на нашу свадьбу в своих подвенечных нарядах»

«Имея весьма ограниченные знания в области строительства, я сделал на заказ садовый сарай из 30 поддонов»

«Муж перестилает газон. Недавно он начал убирать старую траву. Я не хочу, чтобы наши соседи считали нас нерадивыми хозяевами, поэтому поставила такую табличку»

«Новая трава загружается».

Вертикальная шахматная доска

Ого, я и не знал, что так можно! Но уже очень хочу такую же! © Y-Bob / Reddit

«Вернула к жизни умирающую орхидею, когда мой папа перестал заботиться о ней»

«Нашел недорогой стол. Покрасил и выложил сверху мозаику»

«Эту юбку я сшила из старой шторы, которую купила в комиссионке»

Я бы никогда не догадался, из чего она. Это потрясающая работа! © alucard0100 / Reddit