18 продавцов из люксовых магазинов рассказали о клиентах, которых трудно заполучить и невозможно забыть

Каждый день общаться с очень богатыми клиентами — уникальный опыт, в котором есть свои плюсы и минусы. Угодить состоятельным покупателям бывает непросто, но чего не сделаешь ради хорошей выручки. Продавцы магазинов премиум-класса рассказали о незабываемых историях, которые произошли у них на работе, и в некоторые их них даже трудно поверить.