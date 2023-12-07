18 человек, у которых родители с такими приколами, что точно не соскучишься

Даже когда мы выросли и возможно уже сами завели детей, наши родители все равно кажутся нам большими и важными людьми. Но герои нашей подборки точно знают, что эти «серьезные взрослые» бывают со своей чудинкой.

Все люди время от времени что-нибудь вытворяют. И особенно забавно наблюдать, как это делают мужчины, которым это вроде бы не так уж свойственно. У нас есть целая подборка твитов про мужчин и их выкрутасы.