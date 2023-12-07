18 человек, у которых родители с такими приколами, что точно не соскучишься
Даже когда мы выросли и возможно уже сами завели детей, наши родители все равно кажутся нам большими и важными людьми. Но герои нашей подборки точно знают, что эти «серьезные взрослые» бывают со своей чудинкой.
- Папа мне запретил ехать с невестой в магазин, чтобы выбирать ей свадебное платье. Услышал наш разговор и позволил себе вмешаться: «Вы чего? Карина, ты не знала? Нельзя, чтобы жених видел свою невесту до свадьбы в свадебном платье! Поедешь сама, а то еще брак разрушите до его создания!» Я-то думал, что батя верит в приметы, а оказалось, что он меня спасал. Говорит: «С тебя должок. А то провел бы там целую вечность, пока она сотню разных платьев примеряла бы!» © Палата № 6 / VK
- Нам с сестрой было лет 10-12. Был конец лета, мама утром забежала в нашу комнату и как закричит: «Девочки! Там Санта-Клаус пришел пораньше!» Мы бегом в гостиную. Предвкушая кучу подарков, залетаем, а там... ничего. Кроме моей мамы, катающейся по полу от смеха. © elevenhundred / Reddit
- Папа совсем не романтик, но отличный стратег. После кучи попыток избавить меня от моего парня он придумал весьма элегантный план. Зная, что парень очень ревнив, папа стал присылать мне цветы курьером с открытками типа «Моей девочке», «Любимой принцессе» и так далее. Парень отравил наши отношения ревностью, а 7 шикарных букетов спустя папа праздновал свою победу. © СИТУАЦИЯ / VK
- Мое детство было неплохим. Я была сыта, хорошо одета, меня водили в театры и цирки, не обделяли игрушками и книжками, а к десяти годам у меня даже нарисовались своя комната и компьютер. А потом оказалось, что это все было мне в долг и под солидный процент. Уже в 16 у меня стали забирать треть стипендии. А когда в 20 я съехала на съемную квартиру, мать совсем с катушек съехала: основным словом в ее лексиконе стало «должна». Должна звонить ей каждый день. Должна водить ее куда-нибудь в выходные. Должна появляться на даче и сажать помидоры по щелчку пальцев. И много других «должна», которых я старалась бесконфликтно избегать на протяжении 10 лет, но в один прекрасный день просто заблокировала ее. И как вдруг стало жить хорошо. © Подслушано / VK
- Еду в троллейбусе. Слышу, как женщина лет 60-ти разговаривает по телефону: «Да, я еду. Что значит „шляюсь“? Папа, мне 58 лет, я хожу, а не шляюсь. Я в банке была, а потом в пенсионном фонде» Затем дама убрала телефон в сумку, тяжело вздохнула и вышла на остановке. © СИТУАЦИЯ / VK
- Мой отец из Италии, но живет в Мичигане уже очень давно. Как-то раз он нарядился Сантой и развлекал народ в магазинах. И вот подходят женщина с ребенком лет 7-8, малыш лопочет на итальянском. Он видит Санту, несется к нему и начинает перечислять все, что хочет в подарок. Его мать говорит, мол, давай по-английски, а то дедушка не понимает. А батя обнимает ребенка, наклоняется и шепчет ему на чистом итальянском: «Я говорю на всех языках мира». Надо было видеть лицо этого паренька. © Unknown author / Reddit
- Звонила сегодня маме, а она не брала трубку. Я раз 15 набирала, начала волноваться. Когда через час она так и не перезвонила, я поехала к ней домой. Стучу в дверь, мама открывает, но быстро бежит обратно в комнату. Я в непонятках: «Мам, а что ты делаешь?» А та как выдаст: «Тихо, я сериал смотрю! Что-то важное? Я же говорю — тише!» Короче, я сама себе заварила чай, немножко посидела и поехала обратно на работу. © Палата № 6 / VK
- Когда мне было года 4, я как-то прибежал к родителям ночью с вот этой темой про «чудовище в шкафу». Батя достал скалку с кухни, сказал: «Идем» — и попросил меня указать, где именно чудовище. Я ткнул пальцем на шкаф. Папа открыл дверь и со словами «И правда, здоровый такой, блин» начал смачно лупить содержимое шкафа. Через пару минут, закончив, вручил мне скалку и сказал: «Ложись спать, если снова полезет — вот тебе чем отбиваться». И ушел. С тех пор я перестал бояться чудовищ. © mypocketuniverse / Pikabu
- Купила кухонные весы. Отец долго ржал, а когда увидел их в действии, с диким глазами отобрал и начал взвешивать все продукты из холодильника. Надеюсь, весы переживут эту ночь. © СИТУАЦИЯ / VK
- Моя мама — активный юзер всех современных технологий. У нее есть аккаунты в различных соцсетях, куча подписчиков. Года четыре назад, когда все это началось, меня преследовал типичный подростковый страх, что мама «спалит», как весело я время от времени провожу досуг. Страх оправдался: вскоре мама наткнулась на видео, где я танцую в окружении парней с голым торсом. В итоге она меня лайкнула. И ни слова не сказала! С тех пор отпустило. © Подслушано / VK
- Как-то раз мы с папой ездили в заповедник. Там он фотографировал птиц. Правда, те были пластиковые. Дело в том, что птицы перестали прилетать в заповедник, поэтому было решено выставить копии для туристов. Самое забавное, что батя долго не хотел верить мне, что птички-то фейковые. © Catalystic_mind / Reddit
- Был у нас как-то семейный ужин. Сестра притащила с гулянки накануне тарелку с фруктовым салатом. Папа смотрел на него непонимающе, потом достал из тарелки чернику и выдал: «А что это за маленькие синие штуки?» Все такие: «Батя, ты чего, не знаешь, как выглядит черника?» А потом мы вспомнили, что мама ненавидит эту ягоду, поэтому отец не видел ее где-то лет 45 и, видимо, забыл что это такое. © bdld39 / Reddit
- Я вышла замуж за мужчину. Он и его родители из села. Родители остались в селе, а мы с ним переехали в мегаполис. Накопили на квартиру трехкомнатную, с покупкой помогли его родители, с ремонтом — тоже. С дочкой моей от первого брака тоже сидят они. Постоянно привозят нам овощи и мясо. А моя мама, которая, к слову, очень обеспеченная, у которой свой бизнес, квартира с крутым ремонтом, бриллианты и соболя... Так вот, она вообще не входит в наше положение, объясняя это так: «Он тебя все равно бросит. Зачем вкладывать в это деньги?» © Подслушано / VK
- Как-то раз отец позвонил мне на работу и начал расспрашивать, где я и что делаю. © lindzr16 / Reddit
- Классе в 3-м однажды сильно не хотела идти в школу и сказала папе, что занятия в этот день отменили. Удивительно, но он предложил мне поехать в кино, а я с радостью согласилась. Представьте себе мое разочарование, когда вместо кинотеатра мы остановились прямо у входа в школу, а папа из багажника достал мой портфель. © СИТУАЦИЯ / VK
- Когда муж сделал мне предложение, я согласилась при условии, что моя мама будет жить с нами. Он поставил встречное условие — его мама тоже живет с нами. Было страшно, что не уживемся. Но не тут-то было. Приходим как-то с мужем домой, а на столе записка: «Мы поехали на море клеить мужиков. Любим вас. Будем не скоро». © СИТУАЦИЯ / VK
- Папа как-то сидел на диване в гостиной. Мама подошла к нему с пакетом сахара, чтобы тот открыл. А он разорвал упаковку так, словно это пакет с чипсами. Сахар, конечно же, был везде: на диване, на ковре, на бате. Ему пришлось мыться 4 раза, чтобы перестать быть «сахарным человечком». © CrystalxFrost / Reddit
- Шли с папой по улице, стоит патруль полиции. Все как положено: две машины, полицейские. Тут мой папа берет меня за руку и орет: «Полицейские, сваливаем!» И начинает бежать. Он бежит, я стою посреди улицы, на меня смотрят полицейские, я смотрю на них. Никто не понимает, что происходит. Я бегу за ним узнать, что за дела. А тот выдает, что ему было скучно, а это весело. Человеку 48 лет. © Палата № 6 / VK
Все люди время от времени что-нибудь вытворяют. И особенно забавно наблюдать, как это делают мужчины, которым это вроде бы не так уж свойственно. У нас есть целая подборка твитов про мужчин и их выкрутасы.
AdMe/Народное творчество/18 человек, у которых родители с такими приколами, что точно не соскучишься
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