18 счастливчиков, которым досталась не семья — а просто цирк какой-то

Как говорится, семью не выбирают. И если некоторым повезло, и им в «небесной канцелярии» выдали шебутных родственников с уникальным чувством юмора, то другим достались в качестве близких весьма дерзкие и полные сюрпризов уникумы.

Продаем квартиру. Сегодня звонит дальняя родственница:

— Квартиру еще продаете? Хотим купить.

— Хорошо, тогда направляю к нашему агенту.

— Ой, нет, а давай мы с тобой договоримся: ты оформишь квартиру на мою дочку, а я буду каждый месяц тебе по 20.000 на карту переводить. Ну типа, ипотека.

Я выпала в полный осадок. Сижу, обдумываю это заманчивое предложение! © motevna / Pikabu

— Квартиру еще продаете? Хотим купить. — Хорошо, тогда направляю к нашему агенту. — Ой, нет, а давай мы с тобой договоримся: ты оформишь квартиру на мою дочку, а я буду каждый месяц тебе по 20.000 на карту переводить. Ну типа, ипотека. Я выпала в полный осадок. Сижу, обдумываю это заманчивое предложение! © motevna / Pikabu Мой муж тот еще кадр, и всегда таким был. У нас была свадьба. Мы долго ее планировали, все было подробно расписано, потому что хотелось сделать все идеально. Вдруг я понимаю, что моего жениха нигде нет. Подошла в панике к ведущему, чтобы он поразвлекал как-то публику, а сама пошла искать свою любовь. Вышла за территорию ресторана, вижу, идет в мою сторону, даже не идет, а плывет и улыбается на все зубы.

Думаю, вау, наконец-то понял, что произошло, а то весь день никакой ходил. Подошел ко мне и сразу кричит: «Ты не поверишь, я только что продал машину! 4 месяца все никак не мог продать, а тут вот праздник такой!». Эх, кажется, мне придется смириться, что я всегда буду на втором месте после его машин, но сама знала, на что шла. © Палата № 6 / VK

Думаю, вау, наконец-то понял, что произошло, а то весь день никакой ходил. Подошел ко мне и сразу кричит: «Ты не поверишь, я только что продал машину! 4 месяца все никак не мог продать, а тут вот праздник такой!». Эх, кажется, мне придется смириться, что я всегда буду на втором месте после его машин, но сама знала, на что шла. © Палата № 6 / VK При переезде в другой город захотел я купить свой дом. Надоело жить в квартире. Стал подыскивать варианты. В этом городе жили мои дальние родственники и по случаю приезда пригласили нас в гости. Узнав о моем намерении, сообщают, что их сынишка устроился на работу в риэлтерскую компанию и может нам помочь. Я отказался: сам поищу, мне не к спеху, зачем людей беспокоить.

Мне предложили хотя бы просто посмотреть. Выбрал пару домов, можно посмотреть. Парень предложил съездить вместе. Выходит нарядный, в костюмчике с папкой документов каких-то. Приезжаем на место. Он заявляет: «Я обо всем договорился, с хозяином про цену не говорите, все через меня». Конечно же первым делом, я уточнил цену. Оказалось пацанчик накинул 500 тысяч. Понятное дело, был послан. Осмотр на этом закончился. На следующий день он принес договор, по которому я ему должен за услуги 50 тысяч. © MisterPikvik / Pikabu

Мне предложили хотя бы просто посмотреть. Выбрал пару домов, можно посмотреть. Парень предложил съездить вместе. Выходит нарядный, в костюмчике с папкой документов каких-то. Приезжаем на место. Он заявляет: «Я обо всем договорился, с хозяином про цену не говорите, все через меня». Конечно же первым делом, я уточнил цену. Оказалось пацанчик накинул 500 тысяч. Понятное дело, был послан. Осмотр на этом закончился. На следующий день он принес договор, по которому я ему должен за услуги 50 тысяч. © MisterPikvik / Pikabu Моя жена и я вместе уже 5 лет. У нее есть дочь от предыдущего брака, которая живет у нас, а с пятницы по субботу находится у своего отца. С самого начала жена сказала мне, что дочке второй отец не требуется. Ну окей, я старался в эти дела не лезть. Позже график бывшего мужа изменился и он попросил подстроиться под него. А жена согласилась, не посоветовавшись со мной.

И попросила меня теперь сидеть с дочкой в субботу, так как сама ходит на курсы. Но я не могу, потому что по субботам мы с братом и сестрой играем в гольф. Это было нашей традицией еще до того, как мы поженились. И когда я отказался, жена разозлилась и сказала, что гольф — это глупость и что я должен ставить падчерицу выше братьев и сестер. © Logical-Carpet-4381 / Reddit

«Я попросил своего 10-летнего ребенка почистить противень.»

У моей младшей сестры начали появляться деньги. Мы живем в одной комнате и я стала замечать, что вечерами она пересчитывает немаленькие купюры. Я сразу забила тревогу и пошла к родителям. А вдруг занимается чем-то нелегальным? Потому что сумма у подростка была явно побольше месячных карманных денег. Мы собрались на семейный консилиум и заставили подростка признаться, в чем дело. Сестра принесла несколько связок ключей. Сказала, что теперь после школы выгуливает соседских собак, а ей за это платят. Предприимчивая. © Палата № 6 / VK

Вышла замуж очень рано. Скопировала уклад семьи родителей: муж работал, я на хозяйстве. Родила, 12 лет не работала, а потом подруга позвала к себе в фирму. И я так влилась, что за два года до начальника отдела дослужилась. Теперь от мужа истерики, что рубашки не глажены, еды нет. А я еду заказываю теперь, детям все равно, а муж в панике. Ведь я смею работать сверхурочно, и в выходные на телефоне. А мне нравится такой уклад жизни. Недавно сказал, что найдет ту, которая будет готовить. © Подслушано / Ideer

Мы с мужем жили в доме моей мамы. Дом, конечно, не высший класс. Но жили мы в нем бесплатно. Ничего с нас моя мама не брала, только коммуналка. И вот приезжает свекровь. Дом осмотрела и сказала продавать его, так как он плохой. Во-первых, этот дом не наш, чтобы его продавать. Во-вторых, денег от продажи плохого дома не хватит на покупку хорошего. Или она хочет добавить? Нет, не хочет. Есть предложение лучше: продать дом, а на деньги от продажи пустить на оплату съемного жилья. © Starkee / Pikabu

Неделю назад я попросила свою восьмилетнюю дочь быстро присмотреть за ее десятимесячным братом, пока я доделывала быстренько все по дому. Муженек пришел домой, увидел, что она присматривает за ребенком. И набросился на меня с критикой, что я безответственная, так как несчастные случаи бывают часто и нужно реагировать быстро.

Это вполне обоснованные опасения, поэтому я постаралась сделать все, чтобы всегда быть рядом с ребенком. Сегодня попросила его присмотреть за ребенком, пока я буду печь. Вхожу в комнату и вижу, что он один смотрит телевизор. А за малышом, оказывается, смотрит дочка в своей спальне. На вопрос, мол, как так-то, он ответил: «Она сама попросила, чтобы я ей разрешил смотреть за братом». Я так разозлилась, а он злится на меня. Говорит, что я слишком остро реагирую и все еще ошибаюсь, а он — прав. © BookishJane08 / Reddit

«Жена выковыривает сердцевину мороженого и кладет его обратно в морозилку.»

Сын любит пошутить, что он на самом деле не наш, а от соседа. Просто дело в том, что мы с мужем оба невысокого роста. Он 168 см, я тоже коротышка, 161. А сын в свои 13 лет 188 см, прикиньте. И это не предел. Про размер ноги вообще молчу, каждый раз трудности с поиском обуви для него. А сосед у нас баскетболист. Привык к нашим веселым шуточкам, хотя сперва краснел и не понимал юмора. Теперь, если видимся в доме, здороваются и сын его «папашей» называет. Хорошо, что муж с чувством юмора и все понимает, а то было бы обидно. © Палата № 6 / VK

Прелести семейной жизни: купила на утро 2 банана, утром встаю — муж уже оба съел. Ладно, купила 3 банана: утром опять бананов нет. Купила 5 бананов: опять с утра ни одного. Купила 8 бананов — муж утром будит меня с криками: «Ты зачем покупаешь столько бананов?!» Скандал. И ведь сожрал все 8 бананов. © Подслушано / Ideer

Свекровь переписала свою квартиру на нас с мужем, как только мы поженились, под предлогом: «Живите, стройте быт, помогаю молодой семье». А сама переехала в соседний город. Мы были очень благодарны ей, радовались, что не придется влезать в ипотеку, планировали начать копить на машину. Но сначала решили сделать ремонт с нуля, потому что квартира была никакущая. Радовались мы ровно до тех пор, пока спустя год она не решила приехать обратно и жить у нас, абсолютно не интересуясь, как мы к этому относимся. При любой попытке мужа объяснить ей, что нам так не очень комфортно, начинались истерики и слезы. Свекровь вела себя как хозяйка: лезла в наши вещи, расставляла все так, как считает нужным, приводила гостей, когда мы хотели отдохнуть, покупала какие-то убогие шкафы и тумбочки без нашего ведома.

В общем, ощущала себя самой главной там. Все это продолжалось довольно долго, никакие разговоры и просьбы не помогали. Мы психанули, на скопленные за все время деньги купили себе очень простенькую квартиру, но денег все равно не хватило и мы взяли ипотеку. А теперь свекровь искренне удивляется, ведь: «Я же вам подарила жилье. Зачем вы взяли на себя этот груз в виде ипотеки на кучу лет?» © Подслушано / Ideer

«Моя девушка складывает лапшу и спагетти в одну упаковку, потому что «они одинаковые».

Купили с мужем холодильник. Он был завернут в пупырчатую пленку и сын, естественно, начал ее клянчить у нас. Дали мы ему ту пленку, а сами начали изучать новый холодильник. Примерно через час выхожу во двор, а мой сынишка возле детской площадки продает пленку детям! Прежде порезав ее на мелкие квадратики. Ради интереса я мешать не стала, к обеду сын прибежал к нам и принес мороженое. Ох, уж и бизнесмен растет. © Палата № 6 / VK

Встретила мужа, когда был нищим и жил с мамой. Говорил, что всем нужны крутые, а он ищет ту, которая поддержит и поверит в него, пока он всего добивается. И тогда он готов разделить все мечты: путешествия, яркую жизнь. Нам по 40, вместе 15 лет. И ведь даже добился, доход сейчас очень хороший. Вот только заявил, что он домосед и ему нужна жена, чтобы, как кошка, сидела и помалкивала, да и вообще куда ты денешься. А мне уже поздно искать другого или строить свое. Вот и будь добра, поддерживай. © Подслушано / Ideer

Мы сделали праздничный семейный ужин по случаю дня рождения моей дочки. Муж сестры подарил дочурке радиоуправляемую машинку. Сестра была немного удивлена, а племяшка расстроилась. Позже сестра звонит и мне и просить вернуть им машину, так как ее дочка очень ее хотела. Я подумала, что это все как-то странно, и ответила отказом. Теперь я, естественно, плохая, поскольку я легко могу позволить себе купить другую машинку для дочки, а они с мужем — нет. © No_Outside9331 / Reddit

У сестры есть квартира в большом городе, которую наши родители подарили ей на свадьбу. Тут к ним свекровь в гости приехала, неделю погостила и сделала «предложения века». Живет она в маленьком городке, есть у нее там квартира. А так как ей квартира сестры нравится больше, то решила свекровь, что детишки могут прекрасно жить в том маленьком городке.

А в качестве благодарности за отличную идею, квартиру сестры, следует незамедлительно подарить свекрови, а детишки, первое время, пока свекровь не найдет квартирантов, могут пожить в ее квартире, а не то наследства лишит. Дорогая мама мужа была сильно удивлена, когда сестра послала ее открытым текстом, дав 10 минут на сборы. Муж сестры попытался, что-то возразить, мол нельзя так грубо с мамой. Но тут же поменял мнение, после предложения проводить маму до ее квартиры и остаться погостить у нее, по возможности навсегда. © HeRcbITb / Pikabu