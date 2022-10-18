18 сердцещипательных фото, от которых станет теплее даже в холодный дождливый день

Как же бывает приятно поделиться своими позитивными душевными порывами. Именно это и сделали герои нашей подборки. У них в жизни произошли яркие моменты: своя маленькая победа, сбор урожая, знаменательное событие или попросту встреча с животным.

«Реакция моего сына на мою женитьбу»

«7 месяцев после химиотерапии. Теперь у меня достаточно волос для такой прически»

«Моя жена начала кормить бездомную кошку, но у меня аллергия, поэтому мы не могли взять ее в дом»

«Вместо этого я построил для кошки собственный дом. Он утеплен и имеет электрическое отопление. Посмотрите на эту счастливую мордочку!»

«Фотографии с нашей помолвки получились лучше, чем мы ожидали»

«Жена принесла домой этого малыша»

«Супруга пригласила мою любимую группу сыграть частный концерт в нашем саду на нашу 10-ю годовщину. Вот моя реакция»

«Я наконец-то нашла свою кошку, которая пропала в июне»

«Реакция моей бабушки (справа) на то, что ее сестра-близнец (слева) подшутила над ней в компьютерной игре. 2 недели назад им исполнилось по 80 лет!»

«Пока я гуляла по городу, голубь решил приземлиться на мое плечо»

«Мой лук, помидоры и острый перец заняли 1-е место на ярмарке!»

«Дочери недавно исполнилось 5 лет, и она уже 3 раза была на ежегодном популярном фестивале»

«Я и мой дедушка на водном аттракционе»

«Возможно, для большинства это ничего не значит, но после 4 лет попыток мне наконец-то удалось вырастить несколько действительно больших тыкв»

«Я вышла замуж за своего лучшего друга. Честно говоря, я никогда не была так счастлива. Я не думала, что такая любовь существует, пока не встретила его»

«Эта фотография была сделана через несколько минут после того, как я узнала, что моя картина только что заняла 3-е место!»

«После многих лет, когда мне говорили, что у меня не будет своих детей, я смогла выносить абсолютно здорового ребенка уже до 30-й недели!»

«Просто один из тех моментов, когда я гуляю с женой и нашими собаками в нашем любимом месте и чувствую блаженство»

«Мама спросила, не хочу ли я посмотреть на дыню, которую она вырастила»