18 ситуаций, которые для немцев — обычное дело. А иностранцев иногда приходится валерьянкой отпаивать

В каждой стране — свой уклад жизни. Вот только то, что привычно для местных, запросто может привести иностранцев в состояние легкого замешательства. Не исключением стала и Германия. Многие герои этой статьи влипли в неловкие ситуации из-за незнания здешних традиций. Зато они выяснили, как, по мнению местных жителей, нужно правильно мыть машины и почему нельзя брать с тарелки лишний кусочек.

Моя одногруппница училась по обмену в Германии. Вечером ее пригласили на чай, на столе были пирожные. Она съела одно, затем второе, а потом вдруг заметила, что все сидят с негодованием на лицах. Оказалось, что пирожных было ровно столько, сколько людей за столом , и она съела и свое, и чужое угощение. Повезло, что семья оказалась понимающая, хозяева посмеялись и все ей объяснили. © teachmydogtobark / Pikabu

, и она съела и свое, и чужое угощение. Повезло, что семья оказалась понимающая, хозяева посмеялись и все ей объяснили. © teachmydogtobark / Pikabu Я проживал неподалеку от Франкфурта, и у меня был сосед, который регулярно сообщал мне о том, что у меня грязный автомобиль. Но по меркам моей страны машина была вполне себе чистой. Однажды, когда я уже 3 недели катался на немытом авто, сосед не выдержал. Он пришел ко мне и начал отмывать мою тачку. Через 10 минут я спросил, чем ему помочь. Сосед сообщил: «Не надо. Сейчас я помою машину, а ты стой и запоминай, как это надо делать». © Steve Auerbach / Quora

Мы с супругой арендовали жилье в Германии. Прихожу как-то под вечер домой и по ошибке вставляю ключ в замок на чужой двери. Открыть, естественно, не могу, но попыток попасть «к себе» не оставляю. И тут дверь распахивается, в проеме возникает здоровенный мужик и спокойно спрашивает: «Добрый вечер! Чем могу помочь?» Я понимаю, что попал не туда, начинаю паниковать, выдаю столь же колоритную фразу: «Здравствуйте. Благодарю, я уже закончил. Доброй ночи», — и быстро ухожу оттуда. © Alex.Kukuruza / Pikabu

Парочка хмурых с утра детей в прицепе к родительским велосипедам — обычное дело. А еще я тут часто наблюдаю идиллическую картину — едут родители, а за ними или между ними парочка детей на микровеликах. Мне еще нравятся оригинальные велосипеды без педалей для малышей. Они ловко на них рассекают и быстро учатся держать равновесие. Иногда кажется, что немецкие дети учатся ездить на велике раньше, чем связно говорить. © Elean / ADME

После переезда в Германию я познакомилась с парнем. Он симпатичный и с неплохой работой. Вот только еще не съехал от родителей. Спустя 4 года я намекнула, что пора бы нам жить вместе. Парень сперва обходил эту тему, но потом заявил мне: «Еще рано, я буду готов к переезду только в 35 лет , а тебе придется 10 лет потерпеть. Конечно, если ты ко мне что-то испытываешь». © Подслушано / Ideer

, а тебе придется 10 лет потерпеть. Конечно, если ты ко мне что-то испытываешь». © Подслушано / Ideer Мы бежали на поезд, времени с учетом получения багажа и мучений у автомата по продаже билетов было в обрез. Еще и эскалаторы вниз к платформам были закрыты. Едва успели, отдуваясь и волоча чемоданы, ввинтились в вежливую немецкую очередь на поезд. Самое смешное, что нам никто даже слова не сказал, когда мы случайно ввалились в вагон-ресторан. Так до конечного пункта в нем и ехали, даже кондуктор не подошел. © Руконожка Ай-Ай / ADME

Мы с мужем впервые поехали погостить к приятелям из Германии. Как-то раз пришли на завтрак и видим, что друг достает фарш и говорит нам, что его нужно поперчить и посолить. Завтрак уже заканчивался, мы уже и не вспоминали про этот фарш. Но тут подруга зачерпывает, намазывает на ломоть хлеба и с большим аппетитом ест. Увидев наши обалдевшие лица, она сказала, что есть сырой фарш у них в порядке вещей. © Палата № 6 / VK

Захожу в вагон поезда. За мной забегает пожилая дама и кладет сумку на соседнее место. Потом входит юная барышня и хочет занять это сиденье, но женщина сообщает ей: «Сейчас придет мой муж и сядет сюда». Девушка поднимает эту сумку, кладет хозяйке на колени и говорит: «В этот вагон билеты продаются без указания места, так что, вы не можете занимать место для другого человека». Тут появляется муж пожилой дамы и та говорит ему: «Девушка села на твое место». Немец остолбенел: «Почему это?» Девушка спокойно проговорила еще раз все, что сказала до этого. Деду было нечего ответить. © KZIG / Pikabu

Мой первый культурный шок случился, когда мне исполнилось 5 лет. Мы с семьей переехали в Германию, и однажды я пошла в гости к немецкой подружке. Как только наступило время обедать, родители этой девочки позвонили моим и попросили забрать меня . Мол, Мерле уже пора есть. В одиночестве. © Marierriot / Twitter

. Мол, Мерле уже пора есть. В одиночестве. © Marierriot / Twitter В Берлине у меня состоялся оригинальный диалог с продавцом в обувном магазине:

— Не поможете найти мне вот такие же ботинки, но только 43-го размера?

— Вы сами их искали?

— Конечно, но ничего не нашел. Может, они есть у вас на складе?

— Я продаю только детскую обувь. © chatfrank / Reddit

— Не поможете найти мне вот такие же ботинки, но только 43-го размера? — Вы сами их искали? — Конечно, но ничего не нашел. Может, они есть у вас на складе? — Я продаю только детскую обувь. © chatfrank / Reddit Когда я работала в престижной компании, нам часто приходили электронные письма с текстом типа: «На кухне осталась еда после вечеринки. Угощайтесь, пожалуйста». Сперва я выпадала в осадок от этих сообщений. Но потом узнала, что там остаются совершенно свежие и нетронутые продукты. Я даже сама пару раз ходила есть такие «остатки». © Ruchika Luthra / Quora

Если бумажная соломинка размокнет, ее вполне могут заменить на макаронину

Как-то раз я пытался выяснить нужную мне информацию у сотрудников медицинского центра в Германии. А они сказали мне самостоятельно поискать это в Интернете. Говорю им, что уже пытался, но у меня ничего не вышло и попросил подсказать, есть ли какой-то специальный сайт на эту тему. Мне опять ответили:

— Погуглите.

— Простите, я уже это делал. Не хотите помочь мне?

— Я же тоже не в курсе. Попробуйте снова погуглить. © CrimsonPorcelain2020 / Reddit

— Погуглите. — Простите, я уже это делал. Не хотите помочь мне? — Я же тоже не в курсе. Попробуйте снова погуглить. © CrimsonPorcelain2020 / Reddit Мне надо было отправить за границу посылку, в которой был календарь в пузырчатой пленке. Работница немецкой почты уточнила, не книги ли там внутри. Я сказал, что нет. Девушка сообщила, что мне придется заплатить за эту бандероль € 16 и упаковать ее в коробку. Тогда я пошел в другое отделение, где меня снова спросили, не книги ли в этой посылке. Я сказал «да», и ее отправили безо всяких коробок и всего за € 4. © nznordi / Reddit

Мы с девушкой ждали задерживающийся поезд в Берлин. Время шло уже к 2 часам ночи, и мы слегка переживали. В кафе на вокзале с нами заговорил какой-то немец. Он спросил у нас, что случилось, и поинтересовался, где мы будем жить по приезду. Я сказал, что мы остановимся в хостеле или в гостинице. Немец ответил: «Вы можете пожить у меня. Подождите, только с женой созвонюсь» . Потом он взял напрокат авто и довез нас до Берлина. Мы познакомились с его женой, а на следующий день они устроили нам экскурсию по городу. © Robert Wesley Snyder / Quora

. Потом он взял напрокат авто и довез нас до Берлина. Мы познакомились с его женой, а на следующий день они устроили нам экскурсию по городу. © Robert Wesley Snyder / Quora У приятелей дочку взяли в немецкие ясли в 1,5 года. Через год воспитатели сообщают, что с ребенком все хорошо, вот только есть одна проблема. Родители моментально поинтересовались:

— Что случилось?

— Ваша девочка немного неуверенно намазывает на булочку паштет.

Напомню, что малышке всего 2,5 года. Получается, другие дети в ясельной группе уже уверенно намазывают паштет на булочку. © boton95 / Pikabu

Меня поразило, сколько людей в Германии способны спокойно отказать тебе в любой просьбе.

— Простите, вы можете сфотографировать меня здесь?

— Нет.

— Вы не подскажете, как пройти к метро?

— Нет.

— Какой поезд следует в Будапешт?

— Нет! © Mohammad Jordan / Quora

— Простите, вы можете сфотографировать меня здесь? — Нет. — Вы не подскажете, как пройти к метро? — Нет. — Какой поезд следует в Будапешт? — Нет! © Mohammad Jordan / Quora Когда мне было 15 лет, мы всей семьей готовились к переезду в Германию. Один мой друг свято верил в то, что немцы выбрасывают ненужную технику на улицу. Перед самым отъездом он взял с меня обещание, что я обязательно найду на улице компьютер и отправлю ему. Спустя много лет я впервые увидел бесхозную вещь. Вряд ли моему другу понравился бы этот старый матрас. © Подслушано / Ideer