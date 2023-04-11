18 славных находок, которые стоили сущие копейки, а удовольствия принесли на миллион
Для того чтобы обустроить быт, создать в доме уют или порадовать себя обновками, вовсе не обязательно тратить большие деньги. Герои нашей подборки с удовольствием делятся своими крутыми находками, ну а мы в который раз убеждаемся: на любой барахолке можно отыскать что-то ценное для души.
«Дно этих молочных стаканов напоминает вымя»
- Интересно, как ты их мыть будешь. © violentcommonsense / Reddit
«Витражная лампа в форме ананаса!»
- Там случайно Губка Боб не пробегал мимо в поисках нового дома? © Id_Rather_Beach / Reddit
«Никогда бы не подумала, что мне нужна такая подвеска, пока не увидела ее на распродаже. Раньше математика меня никак не привлекала!»
«Наткнулась на антикварный образец кровати, и вот я уже соорудила винтажную спаленку для своей кошки. Я сошла с ума или да?»
- Так бы поступил любой разумный человек. © Be_burr / Reddit
«Понятия не имею, что это такое, но теперь оно мое. И всего за $ 3»
- Могу сказать, что это наверняка подставка под украшения. © Sticky_Cheetos / Reddit
«Вчера на барахолке я нашла эту креветочную икебану, и это все, что мне было нужно для счастья»
«Эти 2 милейшие стеклянные вазы обошлись мне всего в $ 1,5 за каждую»
Забавный книжный шкаф всего за $ 30
«Я в восторге от своих новых кухонных часов!»
«Отхватила винтажное пальто за $ 6. Муж говорит, что я в нем похожа на нью-йоркскую вдовушку, которая вышла покормить голубей»
«Мне нравится форма этой тарелки, но я не знаю, для чего она предназначена»
- Это тарелка для костей. Ее ставят рядом с основной тарелкой, чтобы складывать в нее косточки от рыбы или курицы, смотря что вы едите. © refugefirstmate / Reddit
«Скромный, но чудесный улов: коврик за $ 5 и графин за $ 7. Зоя все одобрила»
«Сегодня в комиссионке нашла вот эти прелестные баклажановые солонку и перечницу»
«Это милейшее кашпо досталось мне всего за $ 2»
Симпатичный клубничный чайник
«Я нашла эти крутейшие штаны в комиссионке, и они оказались двусторонними!»
«Это мои коточасы. Они прекрасны, я их обожаю»
«Из-за моей способности найти выгоду где угодно муж называет меня ведьмой. Зашла сегодня в комиссионку просто поглазеть, а вышла с сумкой Gucci стоимостью $ 600»
Пожалуй, мы никогда не устанем удивляться многообразию находок в комиссионных магазинах и на барахолках:
- 20+ настоящих жемчужин из комиссионки, которые неутомимые барахольщики нашли среди обычного хлама
- 18 везунчиков зашли в комиссионку без особых надежд, а вышли в тихом шоке, не веря своему счастью
- 20+ человек, которые просто заглянули на барахолку и нашли нечто ошеломительное за сущие копейки
- 19 человек, которые из моря хлама сумели выудить настоящую жемчужину
- 17 матерых шопоголиков, которым нехило подфартило на барахолках
Фото на превью holoconn / Reddit
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