18 славных находок, которые стоили сущие копейки, а удовольствия принесли на миллион

Для того чтобы обустроить быт, создать в доме уют или порадовать себя обновками, вовсе не обязательно тратить большие деньги. Герои нашей подборки с удовольствием делятся своими крутыми находками, ну а мы в который раз убеждаемся: на любой барахолке можно отыскать что-то ценное для души.

«Дно этих молочных стаканов напоминает вымя»

Интересно, как ты их мыть будешь. © violentcommonsense / Reddit

«Витражная лампа в форме ананаса!»

Там случайно Губка Боб не пробегал мимо в поисках нового дома? © Id_Rather_Beach / Reddit

«Никогда бы не подумала, что мне нужна такая подвеска, пока не увидела ее на распродаже. Раньше математика меня никак не привлекала!»

«Наткнулась на антикварный образец кровати, и вот я уже соорудила винтажную спаленку для своей кошки. Я сошла с ума или да?»

Так бы поступил любой разумный человек. © Be_burr / Reddit

«Понятия не имею, что это такое, но теперь оно мое. И всего за $ 3»

Могу сказать, что это наверняка подставка под украшения. © Sticky_Cheetos / Reddit

«Вчера на барахолке я нашла эту креветочную икебану, и это все, что мне было нужно для счастья»

«Эти 2 милейшие стеклянные вазы обошлись мне всего в $ 1,5 за каждую»

Забавный книжный шкаф всего за $ 30

«Я в восторге от своих новых кухонных часов!»

«Отхватила винтажное пальто за $ 6. Муж говорит, что я в нем похожа на нью-йоркскую вдовушку, которая вышла покормить голубей»

«Мне нравится форма этой тарелки, но я не знаю, для чего она предназначена»

Это тарелка для костей. Ее ставят рядом с основной тарелкой, чтобы складывать в нее косточки от рыбы или курицы, смотря что вы едите. © refugefirstmate / Reddit

«Скромный, но чудесный улов: коврик за $ 5 и графин за $ 7. Зоя все одобрила»

«Сегодня в комиссионке нашла вот эти прелестные баклажановые солонку и перечницу»

«Это милейшее кашпо досталось мне всего за $ 2»

Симпатичный клубничный чайник

«Я нашла эти крутейшие штаны в комиссионке, и они оказались двусторонними!»

«Это мои коточасы. Они прекрасны, я их обожаю»