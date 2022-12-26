18 случаев, когда люди решили кардинально сменить прическу и нисколечко не пожалели

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Когда хочется перемен и новых впечатлений, люди решают сменить образ. И первое, что хочется обновить, — это прическа. Постричься коротко, покрасить волосы в яркий цвет, завить их, отрастить длину — столько разных вариантов смены стиля. Герои этой подборки решили, что настал тот час, когда и им стоит что-то в себе изменить, и получилось действительно круто.

«На свой 40-й день рождения отправилась к парикмахеру и сказала делать все, что он захочет. Теперь чувствую себя могущественной волшебницей»

«На прошлой неделе решила немного дать жару и покраситься в цвет огня»

«Просто захотелось перемен»

«Наконец-то дошли руки перекраситься к Рождеству!»

«Люблю заплетать себе косички сама, хоть это и отнимает кучу времени»

«Более 10 лет ходила с одинаковой прической и в конце концов решилась на короткую стрижку с челкой»

«Цветочные волосы!»

Вы нанесли рисунок мелками или краской для волос? © CherishSlan / Reddit

Подруга нанесла мне краску для волос кисточкой. © almostmadeuppoems / Reddit

«Постригся впервые за 3 года. Не знаю, стоило ли?»

«Мой парень стал ярче»

«Решила выбрить себе виски бритвой для ног»

Вы очень смелая, но результат того стоит! © TemperatureMain8184 / Reddit

«Сегодня мои волосы были похожи на перья павлина»

«Постриглась впервые за 15 лет. Не планировала так затягивать, просто не могла найти парикмахера, которому смогу доверить свои волосы»

«Впервые покрасилась в голубой»

«Выбрила висок. Я так рада!»

«Немного устала от длинных волос, но боялась подстричься. И все-таки я решилась и просто обожаю свою прическу!»

«Мои розовые сердечки»

«Впервые покрасился»

«А можно похвастаться? Решилась на эти безумные цвета и не могу нарадоваться. Так непривычно смотреть в зеркало и любить свое отражение»