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18 случаев, когда люди решили кардинально сменить прическу и нисколечко не пожалели

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Когда хочется перемен и новых впечатлений, люди решают сменить образ. И первое, что хочется обновить, — это прическа. Постричься коротко, покрасить волосы в яркий цвет, завить их, отрастить длину — столько разных вариантов смены стиля. Герои этой подборки решили, что настал тот час, когда и им стоит что-то в себе изменить, и получилось действительно круто.

«На свой 40-й день рождения отправилась к парикмахеру и сказала делать все, что он захочет. Теперь чувствую себя могущественной волшебницей»

«На прошлой неделе решила немного дать жару и покраситься в цвет огня»

«Просто захотелось перемен»

«Наконец-то дошли руки перекраситься к Рождеству!»

«Люблю заплетать себе косички сама, хоть это и отнимает кучу времени»

«Более 10 лет ходила с одинаковой прической и в конце концов решилась на короткую стрижку с челкой»

«Цветочные волосы!»

«Постригся впервые за 3 года. Не знаю, стоило ли?»

«Мой парень стал ярче»

«Решила выбрить себе виски бритвой для ног»

«Сегодня мои волосы были похожи на перья павлина»

«Постриглась впервые за 15 лет. Не планировала так затягивать, просто не могла найти парикмахера, которому смогу доверить свои волосы»

«Впервые покрасилась в голубой»

«Выбрила висок. Я так рада!»

«Немного устала от длинных волос, но боялась подстричься. И все-таки я решилась и просто обожаю свою прическу!»

«Мои розовые сердечки»

«Впервые покрасился»

«А можно похвастаться? Решилась на эти безумные цвета и не могу нарадоваться. Так непривычно смотреть в зеркало и любить свое отражение»

Чей образ вам понравился больше всего?

Фото на превью cats_and_v**** / Reddit
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AdMe/Народное творчество/18 случаев, когда люди решили кардинально сменить прическу и нисколечко не пожалели
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