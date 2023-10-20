18 доказательств, что для наглецов у кармы есть отдельная записная книжечка

Каждому из нас доводилось сталкиваться с людьми, которые считают нормальным хамить другим и вести себя настолько нагло, что порой оторопь берет. Зачастую хорошее воспитание не позволяет нам эффектно поставить нахалов на место. Но рано или поздно бумеранг добра все же долетает до каждого хама и грубияна.

Меня выбешивает желание порадовать своего ребенка за мой счет. Сажусь в самолет, место специально у окна выбрала. Подхожу, на моем месте сидит ребенок, мне с краю оставили со словами: «Ну это же ребенок, пусть у окошка посидит, вам что, жалко?» Да, жалко, надо было заранее озаботиться вопросом и оплатить выбор места. Выгнала с помощью бортпроводника, по-другому не хотели, мамаша сидела с оскорбленным видом, мол, что я, взрослая тетка, ее деточку обидела. © NoName / ADME

Работал как-то я в промышленном альпинизме — швы меняли в панельных домах. Пришел к нам в бригаду новый кадр — завесили ему веревки, он зацепился, начал спускаться, спустя пару метров достал телефон и начал обзванивать знакомых с вопросом, не надо ли кому пены строительной по дешевке, а то у него их тут коробками, учет никто не ведет. Бригадир стоял над ним и слегка офигел. Позвонил начальнику, а парень, спустившись с первого шва, узнал, что он тут больше не работает. Более короткой смены я не встречал. © W0lk / Pikabu

Стою в очереди, и вдруг прямо передо мной нагло влезает женщина. Я так ошалел, что не нашел, что сказать, но люди позади меня заворчали. И тут мне в голову пришла идея: когда она отворачивалась, я закидывал в ее тележку всякие вещи. Начал с малого, типа пакетика чипсов. Люди захихикали. Когда мне удалось подсунуть в тележку целый зонт, все уже ржали в голос, но она так и не заметила. В итоге я пошел на кассы самообслуживания и уже на выходе услышал ее возглас: «Откуда, блин, это все взялось?!» © Ben Sinclair / Quora

На работе в подсобке держу не только аптечку и чай, но и «аварийный набор»: прокладки, чулки, нитки, иголки и прочее. Коллеги пользуются и докупают. Стали ученицы забегать в случае аварий. Мы понимаем, не отказываем. При этом запасы они не пополняют. Купили прокладки подешевле. Сегодня ученица выдала: «А по какому праву вы на нас экономите? Я пожаловаться могу.» Предложила ей заявить в комиссию по правам человека. © Подслушано / Ideer

У нас есть соседи, молодая пара. Каждый день гости, вечеринки, шум. Хуже всего, что они своих детей буквально трясут, чтобы те назавтра их рано не разбудили. Я видела, как бедные малыши ночью визжат и извиваются на руках у родителей, а те велят им говорить «пока-пока» гостям. Просьбы игнорировали. Однажды, когда соседка садилась в машину, я сказала, что больше не буду их просить не шуметь, а напишу заявление в инспекцию по защите прав детей. Сильно поуспокоились. Правда, не здороваются. © Ksaverija / ADME

У нас с мужем небольшая фирма, зарабатываем хорошо. При этом выглядим очень скромно. Поэтому продавцы обычно ни во что не ставят. Однажды хотели купить машину, и менеджер раз 20 убегал от нас к более «дорогим» покупателям. В конце концов мужу это надоело. Он подозвал девушку-стажера, показал на машину и попросил оформить. А потом рассчитался наличкой. Сразу всю сумму. А за соседним столом сидел наш первый ошарашенный горе-продавец. И оформлял кредит для «богатой клиентки». © Палата № 6 / VK

Однажды нашла телефон на скамейке. Позвонила по номеру, чтобы вернуть, чужого добра не надо. На другом конце на меня начали орать, чтобы вернула телефон, или полиция со мной разберется и т. д. Долго слушать не стала, выкинула в соседнюю мусорку. Либо ты вежлив и слушаешь, что тебе говорят, либо сидишь без телефона. Ненавижу глупых хамов. © Подслушано / Ideer

У меня была как-то соседка, прямо напротив, которая любила убираться с настежь распахнутой дверью. Все бы ничего, но она включала свою стереоустановку на полную мощность, да еще и втыкала тяжелую восточную музыку. Мне это однажды надоело, я подошел и вежливо попросил сделать потише. Та сразу хамить начала:

— Что ты хочешь?

— Тишины хочу.

— На кладбище будет тебе тишина.

Ну, думаю, я тебе устрою. Вытащил свои колонки, на 500 ватт каждая, поставил перед своей дверью и запилил ей «Раммштайн». На третьей песне она сломалась, выключила свои завывания и больше никогда не включала. © Тросс / ADME

— Что ты хочешь? — Тишины хочу. — На кладбище будет тебе тишина. Ну, думаю, я тебе устрою. Вытащил свои колонки, на 500 ватт каждая, поставил перед своей дверью и запилил ей «Раммштайн». На третьей песне она сломалась, выключила свои завывания и больше никогда не включала. © Тросс / ADME Мы брали племянника с собой в отпуск. У меня дети: сыну 5 и дочке 10, племяшу 8. Были на рынке с мальчиками. Они не похожи. Еще и племянник темненький и хорошо загорает, а сын у меня с белыми волосами, и светлая кожа, как у меня. И продавец, как это бывает, бестактно выдает: «Надо же, как не похожи. Наверное, у них отцы разные?» Я отвечаю: «Да, и матери тоже». © Екатерина Смолянинова / ADME

Сижу в очереди к врачу. Прибегает хамоватая тетка и на ходу орет, что ей положено без очереди, потому что она диабетик 2 типа. Пытается растолкать всех, ее тормозят. Она не сдается, и тут вклиниваюсь я: «Ну тогда за мной будете. Я тоже диабетик, но 1 типа». Это ее устроило, вот только она не знала, что вся очередь состоит из диабетиков, и последний в этой очереди был я. © SlavaArstotzka / Pikabu

Купили квартиру в доме, где есть управляющая компания, а, значит, и сбор на уборку, так как она входит в обязательный минимум услуг УК. Через пару месяцев соседка молча повесила рядом с моей дверью график дежурств по уборке первого этажа. То есть, они много лет, вместо того чтобы заставить УК работать как надо, молча и терпеливо сами драили полы, и решили, что я буду делать так же. Подготовила на листке выдержки из закона, написала, что если кого-то не устраивает качество услуг УК, то жаловаться можно сюда, и дала контакты. Листок повесила рядом для ознакомления. Больше ко мне никто с такими глупостями не приставал. © R A / ADME

Наконец-то съехались с моей девушкой. Но нас стали часто навещать ее родители. Причем всегда невовремя, рано утром, и без звонка. Порой они приводили свою 5-летнюю дочь. Мне это осточертело. Однажды в будний день в 4:30 утра мы с девушкой и ее самой болтливой подругой заявились к ним в дом. Разбудили, потребовали завтрак, в общем, играли на нервах несколько часов. После этого их визиты стали реже и они больше не забывали предупреждать об этом. © Lucas Matthews / Quora Умение эффектно показать невоспитанным людям, где они перегибают палку — особое искусство. И многие хотели бы овладеть таким полезным навыком.

Я кадровик в бюджетной организации. Охрана часто жаловалась на низкую ставку. Я перерыла кучу документов, оформила бумаги, добилась прибавки. Бегу радостно им сообщить, а один охранник говорит: «Ой, нашлась благодетельница. Смотришь на нас свысока». Я в шоке, расстроенная иду обратно, и тут звонит бухгалтер: всему вспомогательному персоналу оклады урежут на 10%. Коллеги смеются, мол, мгновенная карма, а тот хам уверен, что это я обиделась и убрала прибавку. © Подслушано / Ideer

Позвали с мужем друзей в гости. К вечеру он опять завел свою шарманку, как на него красотки всю жизнь вешаются. И такой простушке из деревни, как я, повезло стать его женой. Обычно я терпела, но на этот раз не выдержала: «Димочка, тебе давно пора сесть и написать книгу! Тогда мы бы точно разбогатели — это был бы бестселлер в жанре фантастики!». Друзья не удержались и прыснули от смеха. Они тоже прекрасно понимали, что не был мой муж никогда таким ловеласом, каким себя выставляет. А он еще долго потом ходил весь такой оскорбленный, но впредь стал заметно скромнее.

Ситуация: прохожу по карте через турникет. За мной пристраивается хмырь и подталкивает в спину, чтобы тоже пробежать. Я от такой наглости поднимаю скандал, мол, не попутал ли ты, мужик? Начинается песня: «А что, вам жалко, что ли? У меня карта заблокирована, бу-бу-бу, денег нет». А рядом проходит по проездному его бабенка и защищает с такой же песней: «Жалко что ли?». Одеты прилично, телефоны дорогие. И при этом возмущенные, будто я их обязана за свой счет пропустить. Да, мне жалко! © Darth.Kotya / Pikabu По настоящему богатых и успешных людей отличают от других вовсе не дорогие телефоны и брендовая одежда. И как бы некоторым не хотелось верить, что умение хитрить по копеечке приведет их на вершину финансовой пирамиды — это так не работает.

После свадьбы мы жили отдельно, в городе, платили ипотеку, ничего, как говорится, не предвещало. И вдруг в субботу с утра, без предупреждения, к нам заваливает моя тетка с мужем и двумя детьми-подростками, радостно вопя, что они к нам на две недели. Мол, погулять решили, детей к школе приодеть. У меня от ужаса в зобу дыханье сперло. Стою столбом, лихорадочно соображаю, что делать. Скандал устраивать? Из дому сбежать? И тут моя дорогая супруга прямо расцветает и радостно орет: «Супер! Ремонт надо делать, а тут вон сколько помощников сразу!». Я таких ошалевших рож ни разу в жизни не видел. Тетка нашлась первая, заблеяла, мол, Олечка, да мы же мешать вам будем и детям вредно краской дышать. Проводили, короче, гостей. © Подслушано / Ideer

У свекрови есть «милая» привычка приезжать к нам в гости и прибираться. То есть перекладывать вещи, копаться в белье, выбрасывать из холодильника все, что не нравится, картинно вздыхать и бубнить себе под нос что-то вроде: «Какой бардак!», «Опять грязь развели!». Бесит, аж глаз дергается. И вот она уехала в санаторий на две недели и меня осенило! Говорю мужу: «А давай твоей маме сюрприз сделаем, а то она вернется уставшая, ей приятно будет». Тот отвез меня к ней, и я там у-бра-лась! Капитально! Перетрясла все от пола до потолка, все переложила, выскоблила, отполировала. Все выходные убила, но дело того стоило. Как она на мужа орала! Визжала так, что уши закладывало! Муж психанул, тоже наорал, и они уже второй месяц не разговаривают, а я просто счастлива. © Подслушано / VK

Вчера вечером увидел, как одна бабка из моего дома, громко ругаясь, уводила с площадки внука, который вляпался в собачью кучку. Видать малой бежал, спотыкнулся и пузом проехался. Все было бы печально если бы не одно «но». Буквально пару недель назад эта бабка в ответ на замечание о том, что за своей собачкой надо убирать, обругала меня непечатно и закончила фразой: «Да мой Джек всех вас умнее». А ребенка, конечно, жалко. © BbIBOPOT / Pikabu

