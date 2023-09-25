18 случаев, когда реальность оказалась в тысячу раз круче ожиданий

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Часто в интернете можно найти фото из разряда «ожидание — реальность», где итоговый вариант выглядит, мягко говоря, не очень. Но героям нашей подборки несказанно повезло — их реальность оказалась даже лучше того, что они ожидали.

«Набросала татуировщику эскиз. Вот что получилось»

Именно поэтому мы и платим профессионалам. © Tikala / Reddit

«Купил мороженое, а в упаковке была еще половина»

«Моя работа. Я начинающий мастер маникюра»

«Просили кондитера сделать торт в виде дракона, но чтобы огонь был синий. Даже не ожидали, что получится настолько здорово»

К сожалению, у многих людей еда ассоциируется лишь с разочарованием.

«Сказала колористу, что хочу быть как морская ведьма. Я в диком восторге!»

«Отращивал бороду и усы 7 месяцев. Выглядит круче, чем я ожидал»

«Тетя покрасила мне волосы перед моим первым школьным днем. Она очень быстро управилась, но мне безумно нравится»

«Первый стол, который я сделал самостоятельно. Он лучше, чем я ожидал»

«Из меня так себе вязальщица, но, думаю, для первого раза очень даже неплохо»

«Покрасила волосы дочери в технике омбре. Получилось даже лучше, чем я хотела»

«Недавно переехала, пришлось сменить маникюрный салон. Я просто влюбилась в эти ногти»

«Просил у мастера татуировку а-ля „отсканированная лягушка“. И у него получилось»

«Увидела картинку торта с динозаврами и решила сделать такой же на день рождения сына»

«Пробовал сделать сережки в виде колибри по рисунку. Такой вот результат»

«Дочка просила торт в виде утки. Мне все нравится за исключением, пожалуй, красных глаз»

А по-моему, фото в книге гораздо хуже. Мне нравятся эти кошмарные глаза. © rcsanandreas / Reddit

«Друг „обрисовал“ тату-мастеру, что он хочет. Только посмотрите, что у него получилось!»

«Это был первый раз, когда я заливала цветы эпоксидной смолой. Получилось лучше, чем я ожидала»

«Боялась заказывать цветы онлайн. Но они привезли букет, который выглядит даже лучше, чем на картинке»