18 случаев, когда реальность оказалась в тысячу раз круче ожиданий
Часто в интернете можно найти фото из разряда «ожидание — реальность», где итоговый вариант выглядит, мягко говоря, не очень. Но героям нашей подборки несказанно повезло — их реальность оказалась даже лучше того, что они ожидали.
«Набросала татуировщику эскиз. Вот что получилось»
- Именно поэтому мы и платим профессионалам. © Tikala / Reddit
«Купил мороженое, а в упаковке была еще половина»
«Моя работа. Я начинающий мастер маникюра»
«Просили кондитера сделать торт в виде дракона, но чтобы огонь был синий. Даже не ожидали, что получится настолько здорово»
К сожалению, у многих людей еда ассоциируется лишь с разочарованием.
«Сказала колористу, что хочу быть как морская ведьма. Я в диком восторге!»
«Отращивал бороду и усы 7 месяцев. Выглядит круче, чем я ожидал»
«Тетя покрасила мне волосы перед моим первым школьным днем. Она очень быстро управилась, но мне безумно нравится»
«Первый стол, который я сделал самостоятельно. Он лучше, чем я ожидал»
«Из меня так себе вязальщица, но, думаю, для первого раза очень даже неплохо»
«Покрасила волосы дочери в технике омбре. Получилось даже лучше, чем я хотела»
«Недавно переехала, пришлось сменить маникюрный салон. Я просто влюбилась в эти ногти»
«Просил у мастера татуировку а-ля „отсканированная лягушка“. И у него получилось»
«Увидела картинку торта с динозаврами и решила сделать такой же на день рождения сына»
«Пробовал сделать сережки в виде колибри по рисунку. Такой вот результат»
«Дочка просила торт в виде утки. Мне все нравится за исключением, пожалуй, красных глаз»
- А по-моему, фото в книге гораздо хуже. Мне нравятся эти кошмарные глаза. © rcsanandreas / Reddit
«Друг „обрисовал“ тату-мастеру, что он хочет. Только посмотрите, что у него получилось!»
«Это был первый раз, когда я заливала цветы эпоксидной смолой. Получилось лучше, чем я ожидала»
«Боялась заказывать цветы онлайн. Но они привезли букет, который выглядит даже лучше, чем на картинке»
Классно, когда попадается хороший мастер или продукт выглядит так же, как на картинке. Но, к сожалению, так везет не всем, и некоторые товары или услуги совершенно не соответствуют ожиданиям.
Фото на превью ISAgSol / Reddit
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