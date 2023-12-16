18 СМС, которые никто бы не заскринил, если бы не внезапный финал
Далеко не все любят звонить по телефону, а вот СМС — это удобный способ задать быстрый вопрос или поделиться чем-то с близкими. Но бывает и так, что мы открываем сообщение и видим совсем не то, что ожидали. Герои нашей подборки поделились именно такими курьезными случаями.
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Иногда разговор в СМС внезапно поворачивает в другое русло всего лишь из-за простой опечатки или автозамены слов.