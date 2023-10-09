18 СМС, которые нужно срочно выложить в сеть, ведь скрывать это просто незаконно

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В эру смартфонов мы уже не представляем наш день без хотя бы одного сообщения в мессенджере. Иногда среди них встречаются такие занятные диалоги, что сдержать эмоции просто невозможно. Герои нашей подборки тоже так решили, да еще и выложили скриншоты в интернет на всеобщее обозрение.

Как сделать больно одним вопросом

Даже без фото понятно, что дела плохи

«Отправил вчера старших детей к бабушке, где интернет совсем слабенький»

«Хотела сходить на концерт, называется»

«Одна из переписок при продаже моего автомобиля. Кстати, машина дизельная»

Ох уж эти соседи!

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ПЕРЕПИСКИ / VK

С покупателями иногда нужно говорить на их языке

«Работаю в учебном центре, отправляем много писем клиентам, и частенько наши письма попадают в спам»

Когда ты даже не понимаешь подвоха

Иногда папины финты буквально вводят в ступор

И не поспоришь...

Вот и пользуйся сайтами знакомств после такого

Когда жена родила, но ты еще не до конца осознал, что тебя ждет

«Первое за 9 лет сообщение от мальчика, который мне очень нравился в средней школе»

Главное, чтобы родителям понравилась

Главное — не подавать виду

Когда пытался искренне поздравить, а получил что получил

А оно вон как!