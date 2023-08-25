18 смс-переписок, в которых каждое слово пропитано юмором и иронией
В эпоху интернета и мессенджеров довольно большая часть наших бесед складывается из сообщений. Некоторые из них настолько ироничные, что так и чешутся руки показать их миру.
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А еще у нас есть подборка смс-переписок, сюжет которых держит в напряжении с первых секунд.
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Смс-переписки сегодня — это современный аналог анекдотов. А самые забавные сообщения мы нередко получаем от родителей.
AdMe/Народное творчество/18 смс-переписок, в которых каждое слово пропитано юмором и иронией
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