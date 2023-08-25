18 смс-переписок, в которых каждое слово пропитано юмором и иронией

В эпоху интернета и мессенджеров довольно большая часть наших бесед складывается из сообщений. Некоторые из них настолько ироничные, что так и чешутся руки показать их миру.

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А еще у нас есть подборка смс-переписок, сюжет которых держит в напряжении с первых секунд.

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