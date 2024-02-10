18 СМС-переписок, после прочтения которых уровень «испанского стыда» разгоняется с нуля до сотни

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Наверняка у каждого найдется хоть одна переписка, в которой беседа зашла настолько далеко, что остается лишь недоумевать. Дело в том, что некоторые люди предпочитают именно в СМС проявлять свою чудинку или сообщать о странных событиях. А герои нашей подборки до сих пор отойти от таких сообщений не могут.

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ОлегАрх / Dzen

2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

3.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: DaSeryozno / Pikabu

4.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы / VK

5.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Адекватное родительство / Dzen

6.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: wagonmoi / Pikabu

7.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: vasabi37 / Pikabu

8.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: exgirlfriendback / Pikabu

10.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

11.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Улица Мемов / Telegram

12.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Le.dimarique / Pikabu

13.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ОлегАрх / Dzen



14.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ЗЛОЙ МАСТЕР МАНИКЮРА / VK

15.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: user8551661 / Pikabu

16.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

17.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: 13 м2 ***площади / Telegram

18.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen