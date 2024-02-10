18 СМС-переписок, после прочтения которых уровень «испанского стыда» разгоняется с нуля до сотни
Наверняка у каждого найдется хоть одна переписка, в которой беседа зашла настолько далеко, что остается лишь недоумевать. Дело в том, что некоторые люди предпочитают именно в СМС проявлять свою чудинку или сообщать о странных событиях. А герои нашей подборки до сих пор отойти от таких сообщений не могут.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: exgirlfriendback / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Улица Мемов / Telegram
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Le.dimarique / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: ОлегАрх / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: ЗЛОЙ МАСТЕР МАНИКЮРА / VK
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: 13 м2 ***площади / Telegram
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
Странные переписки нередко оказываются с ноткой юмора. У нас даже есть статья с подборкой таких СМС.