18+ украшений, владельцы которых уж точно не затеряются на фоне окружающих

У ценителей украшений всегда есть одно самое-самое любимое, которым не грех похвастаться. Кому-то оно досталось по наследству, а кому-то просто попалось на глаза в магазине и уйти без него было ну никак. А в качестве бонуса мы расскажем историю о том, как модный аксессуар сыграл злую шутку с одной девушкой.



«Откопала это необычное колье в секонде и теперь глаз с него не спускаю»

«Зеленый был любимым цветом бабушки, а мне посчастливилось быть ее единственной внучкой, родившейся в августе»

«Поэтому я получила большую часть коллекции».

«Не могу налюбоваться. Это перидотит с шахматным узором»

«Куплены в ювелирном магазине рядом с моим домом»

«Когда я впервые увидела это кольцо с сапфиром, у меня аж живот прихватило от волнения»

«Не могла определиться, какое купить, и взяла оба. Викторианские жемчужные колье»

«Любимое кольцо с бриллиантами в оправе из белого и желтого золота»

«Моя бабушка хранила его 30 лет. Она отдала мне это кольцо после того как я обручилась»

«Мои самые любимые серьги с агатом»

«Я закончу учебу с отличием и получу в подарок этот винтажный бриллиантовый браслет»

«Дешевое вольфрамовое кольцо. Купил его в супермаркете как символ новой жизни после операции на позвоночнике»

«Брошь-бабочка моей бабушки»

Кольцо с опалом, аквамарином, перидотитом и бриллиантом

«Купила это кольцо в комиссионном магазине и буквально влюбилась в него. Цвет камня великолепен»

«Эти часы с бриллиантами достались мне от бабушки. Ношу их с гордостью»

«Моя любимая заколка для волос»

«Не могу носить кольца из-за нейродермита. Специально для меня мастер придумал индивидуальный дизайн: изнутри он сделал кольцо полым»

«Получилось очень круто. Кольцо легкое, не натирает пальцы, и кожа под ним не потеет. Главный камень — аквамарин, по краям — сапфиры, а с противоположной стороны мастер вставил маленький оранжевый гранат».

«Это кольцо инкрустировано молочными зубами моей кошки. Я аккуратно собрала их и отнесла ювелиру вместе с эскизом»

Бонус

Сделала себе пирсинг на нижней губе, украшение выбрала черное. Все выглядело круто, но однажды в автобусе, когда я уже собиралась выходить, ко мне подошла девушка и говорит: «У вас семечка к губе прилипла. Ой! Это пирсинг, извините». © Подслушано / VK