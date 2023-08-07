18 сообщений, в которых градус наглости настолько высокий, что дар речи отнимается
Мало кому в жизни удается получать исключительно положительные сообщения. Вот и наших сегодняшних героев огорошили такими словами, что остается только глубоко вздохнуть и выложить эту переписку в сеть.
1. «Сижу на работе никого не трогаю, но Вадим решил внести в мою жизнь интригу»
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2. «Я пробыл в колледже всего один день. Съехал от отца вчера»
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3. "Вчера бывший муж решил взять ребенка на дачу. Ее укусила собака, ее всю ночь рвало, а сейчас температура. Привез мне такого ребенка домой и пишет:
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4. «Человек, взломавший мою банковскую карту, написал мне по электронной почте, и спросил, почему я отменил его рейс»
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5. «Первый раз ездила в автомойку сама. Сегодня взяла с собой мужа. Найдите отличие в сообщениях»
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6. «Мама избавилась от моего первого питомца, не предупредив меня»
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7. «Дамочка захотела возврат средств из-за развода»
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8. «Моя сестра прислала мне это сообщение на мой 30-й день рождения»
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9. «Я даже не знаю этого человека. Просто написала мне в соцсети и попросили отвезти ее домой»
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10. И отдай бесплатно, и привези
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11. «Этот парень раньше был мне другом, но теперь он появляется только тогда, когда ему что-то нужно»
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12. «Первоначальная цена была $ 300, разговор сразу закончил»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Jemalas / Reddit
13. «Мой арендодатель прислал мне это сообщение, после того, как въехал в соседнюю квартиру»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © MitziVinyl / Reddit
14. «Моя бывшая жена просит у меня денег, потому что слишком ленива, чтобы найти работу»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Unknown author / Reddit
15. «Мама прислала мне, пока я ходил по магазинам»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Unknown author / Reddit
16. «Банковский клерк сохранил номер телефона моей девушки, когда та открывала счет»
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17. «Переписка с моей соседкой по комнате. Брала продукты не раз и не возвращала. А я еще и на мели сейчас»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © secCcosMOS / Reddit
18. «Моя мама, дамы и господа. У моих друзей есть фургон, я знаю их с 3-го класса. Они спросили, не хочу ли я прокатиться. Мне 18 лет»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © DaddyRax / Reddit
А для того, чтобы убрать осадок, который возможно оставили эти сообщения, держите подборку СМС-переписок, которые точно сделают ваш день лучше.