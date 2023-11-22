18 соседей, которых хлебом не корми — дай потрепать нервы
По большому счету, соседей не выбирают. Именно поэтому может оказаться так, что над вами бегает табун лошадей, сбоку обитает любитель тяжелой музыки, а снизу — неуемная баба Маша, которая стучит по батареям при любом вашем чихе. И даже частное жилье не спасает ни от меломанов, ни от наглецов. Все они добавляют перчинку в наши пресные будни, причем иногда бухают туда всю перичницу.
- Вышли с мамой за покупками, встретили соседа. Он нас предупредил: «Вы не пугайтесь, но у меня змея сбежала! Будьте бдительны!» На рынке еще жену этого соседа встретили, она злая была, неприветливая. Неделю мы боялись змеи, пока не оказалось, что сосед имел в виду свою супругу. © Палата № 6 / VK
- К моим знакомым приставала соседка — жаловалась, что они ее заливают. Все бы ничего, но она жила на два этажа выше. Когда дошло до разбирательства, дама пояснила:
— Они все время варят что-то на плите, кипятят чайник, а конденсат через швы между панелями поднимается ко мне и скапливается на полу. Все ковры мне испортили.
Ее спросили:
— Но почему же конденсат попадает к вам, а не в квартиру прямо над ними?
Соседка с горечью сказала:
— Потому что в квартире между нами все швы проклеены полиэтиленом, а я не могу так сделать, ведь полиэтилен испускает ядовитые испарения.
По рассказу можно подумать, что дама была в глубоком маразме, но ей было около 40. Рановато. © Беседина Мария / Dzen
- Соседи снизу завели собаку. Ленились нормально ею заниматься, поэтому начали выпускать на самовыгул во двор. Чтобы вы понимали, двор у нас маленький, весь заставлен машинами, а по центру — пятачок детской площадки. Где справляла нужду собака? Правильно, на детской площадке или под окнами на узеньком газоне. Хозяйке неоднократно говорили: «Не выпускайте собаку одну! Выгул собак на детской площадке запрещен!» Но тетенька чихать на всех хотела, включала хамло и выдавала: «Делать вам больше нечего, кроме как за собакой моей подсматривать! Личной жизнью займитесь!» Два вызова полиции — и тетенька вдруг поумнела! И собака по двору больше одна не бегает. © Sobiratelistory / Pikabu
- Жил у нас в соседнем доме любитель громко послушать музыку, причем он хотел, чтобы вместе с ним ее слушал весь квартал. И музыка у него была такая, что если над ухом врубить несколько пилорам, то это покажется симфоническим оркестром. Надоело это просто до чертиков! А у меня была очень хорошая радиола. И тут один мой товарищ попросил «приютить» у себя на время ремонта его усилитель с колонками. Ну и решили мы проучить этого шумовика-затейника. Все подключили и врубили старые добрые песни. Тот свою какофонию сделал погромче — мы добавили звук, он еще — мы в ответ. В общем, выяснилось, что его колонки против наших не пляшут. Он вырубает свою шарманку — мы тоже, он включает — мы в ответ. Трое суток шло такое противостояние под полное одобрение со стороны соседей. В конечном итоге однажды на весь квартал раздалось: «Ну все, понял я, понял. Ваша взяла». И наступила тишина. Однако потом было неожиданное продолжение. Примерно через неделю ко мне подошли несколько соседей и попросили, чтобы я днем на пару часов включал старые песни. Конечно, не так громко, но чтобы слышно было. Так я все лето и осень работал диджеем на целый микрорайон. © Евгений П. Почитаем? / Dzen
- Наша соседка сверху заказала доставку какой-то мебели и указала в документах мою квартиру, чтобы ей в домофон не звонили, потому как у нее ребенок, видите ли, спит. Только вот у меня тоже есть ребенок, который именно в тот момент — какое совпадение! — тоже спал. Ее ребенку год с чем-то, моему — 4 месяца. Жаль, правда, что мои добрые домочадцы все-таки открыли курьеру. © inthismess / Pikabu
- Я переехал в новый дом, там есть бассейн на заднем дворе. И вот я, значит, что-то делаю на участке, а к забору подходит соседка и такая: «Прежние хозяева разрешали моим детям пользоваться бассейном. А теперь моим крохам очень грустно от того, что они не могут поплавать!» Ответил, мол, пусть плавают, я не против, только сама с ними приходи — мне смотреть за детьми некогда. И соседка такая сразу: «У меня нет времени! Тебе что, сложно просто посидеть и посмотреть за малышами?!» Святая простота! Теперь думаю, что надо сменить замок на воротах, потому что эта волшебная женщина может реально отправить детей плавать одних. © Unknown author / Reddit
- Сосед по подъезду, с которым мы особо не общаемся, а просто здороваемся и можем во дворе парой слов перекинуться, спрашивает: «Есть перфоратор? А то впереди длинные выходные, надо шкаф на кухне перевесить». А у меня перфоратор есть, говорю: «Возьми, только вернуть не забудь». Хорошо. Прошел месяц. Вчера встречаю соседа, спрашиваю, ничего ли он не забыл. А тот на голубом глазу отвечает: «Я все помню. Просто племянник ипотеку взял, ремонт надо делать, денег у него в обрез, вот я и дал ему перфоратор». Я завис, а потом как высказал этому нехорошему человеку все, что о нем думаю! Тот обиделся, но пообещал, что сегодня же вечером инструмент вернет. Ну вот что у таких в голове? © MisterTwis.ter / Pikabu
- В соседний дом заселилась новая семья, и хозяйка позвала нас в гости, чтобы познакомиться. Вела она себя очень мило, но потом начались странности. Например, она узнала, что наш отец уехал в длительную командировку заграницу, и начала нам, детям, намекать на то, что он там изменяет нашей маме. И вот папа вернулся. И теперь всякий раз, когда он поливает огород, соседка выносит стул, садится рядом и заводит беседы. Как-то даже предложила сбежать вместе с ней. Папа сто раз давал ей понять, что ему все это не нравится, но как об стенку горох. © thezerofella / Reddit
- Был у нас кот. Мама в нем души не чаяла, звала по имени и отчеству — Василий Михайлович. Кот сам нас выбрал: сестра с зятем на остановке встретили его и позвали с собой, а он и пошел. Но пришло время, Васенька ушел за радугу. И тут приходит соседка с третьего этажа и говорит, что наш кот нагадил в подъезде. Я ей говорю: «Галина Платоновна, нашего кота уже 3 месяца нет!» А она сделала глаза по пятаку и молча ушла, даже не извинилась. © Валентина Волкова / Dzen
- Живем в экопоселении, у каждого по 1-2 га земли. Тут все такие одухотворенные, при этом половина — халявщики еще те. Есть у нас, например, сосед, который живет в самом конце улицы. Мы к себе дорогу отсыпали сами, за свои деньги, хотя это и планировалось изначально делать в складчину со многими соседями. Но они же сильно духовные, им не до земных дел. И вот этот дальний сосед говорит: «Вы когда будете отсыпать дорогу дальше? (дальше от нас, то есть к нему). Сколько ждать можно?!» Причем он ни копейки на это тратить не собирается. Мы, когда в лес уезжали, думали, что с соседями проблем не будет. Ага! Не сработало. © Nashlikopita / Pikabu
- Соседка заколебала: сначала устраивала вечеринки, теперь встречается с женатиком, спать мешает. Как я узнала, что он женат? До утра не остается, а в его тачке стоят детские автокресла. Ну я решила действовать: по номеру машины узнала имя мужика, а потом нашла профиль его жены в соцсетях. Создала одноразовый аккаунт и сообщила супруге о том, что ее муженек крутит роман на стороне. Не видела этого парня уже несколько недель и сплю спокойно. Может я и некрасиво поступила, но ни о чем не жалею. © IonicRes / Reddit
- Мой сосед раньше выходил на улицу каждый вечер в 17:00 и поливал траву. И ему было все равно, какая погода. Пару раз я видел, как он поливает траву из шланга под проливным дождем. Но недавно все изменилось — он установил автоматические разбрызгиватели. © EatsAtomsRegularly / Reddit
- Я жил в коммуналке. Шмотки свои стирал в специальной комнате, там же и сушил. Однажды обнаружил приколотый прищепкой к трусам тетрадный лист, на котором красивым почерком с завитушками было написано: «Прекратите устраивать выставки своего нижнего белья!» А позже я поставил новую дверь в комнату, и эта дверь жутко скрипела. Меня это раздражало, но не настолько сильно, чтобы я действительно взялся за устранение проблемы. Пока однажды не обнаружил на двери новую записку. Все тем же красивым почерком с завитушками там было начертано: «Ваша дверь очень громко скрипит. Смажьте петли, или я буду разговаривать с Вами по-другому». Над запиской скотчем к двери была аккуратно прилеплена баночка с солидолом. Почему сосед предпочитал общаться со мной эпистолярным жанром вместо личных разборок, я не знаю, но я обсуждать с ним написанное тоже не спешил — он был очень здоровый. © CePblU.Pe6eHoK / Pikabu
- Купила швейную машинку. Однажды прям перед Новым годом приходит ко мне участковый и говорит, что бабуля-соседка написала на меня заявление. Причину человек в адекватном состоянии не угадает никогда! Бабка жаловалась на то, что я захожу к ней в квартиру и ушиваю ее одежду. Я говорю участковому: «Вы зайдите ко мне после праздников — у меня тоже вся одежда кем-то ушита будет!» С радостью продала через год эту квартиру. © Svorotok / Pikabu
- У соседей за стеной родился ребенок, и началось... Каждую ночь грохот! Они его кроватку мотали туда-сюда по неровному полу. У нас тоже ребенок 3 лет, который от этого грохота спать не может. Помучались мы пару дней, пошла я к ним. Соседка встретила меня фырканьем, мол, ничего не знаем, мы так его спать укладываем. И дверь у меня перед носом захлопнула. Я пришла домой, все мужу рассказала. Он молча взял колонки, приставил вплотную к стене и врубил музыку. Во вполне разрешенное время. Через несколько секунд звонок в дверь, там соседка: «Вы не могли бы сделать потише?» Отвечаем: «Могли бы! Вы не катаете кроватку — мы не включаем музыку!» И наступила тишина. © Мисс Таня / Dzen
- Наша соседка баба Лида любила зайти без приглашения (у нас был общий тамбур, квартиры на ключ мы не закрывали) и чувствовать себя как дома. Могла утром пить кофе на нашей кухне, зайти полежать на диванчике, позвонить с нашего телефона. Но однажды она превзошла саму себя. Забегаю я домой и, роняя сапоги, бегу в туалет, очень уж приспичило. Открываю дверь, а там баба Лида восседает на унитазе и читает газету. Я в шоке, мол, у себя дома нельзя в туалет сходить? Она глянула на меня, как на дурочку, и такая: «У вас лампочки в туалете мощнее, а у меня зрение слабое».
- Живем в новом поселке. Тянули к себе волоконный интернет — цена космическая, но нам нужно для удаленки. Мастера все сделали, уехали. В 7 утра звонок в ворота. Я на восьмом месяце, ночью не спала почти, думаю, кто же это может быть. А это делегация возмущенных соседей с вопросом: «Вы почему такие эгоисты?! Зачем отпустили работников провайдера? Почему дальше по улице не потянули?» Очень зло так пришли общаться. Муж им предложил созвониться с провайдером и организовать подключение. Нет. Там же очень дорого! И говорят такие: «Почему бы нам не подключиться к вам? Мы же соседи! Если, что понадобится, то мы рядом!» © inconnue / Pikabu
- Думал, что меня уже не удивить тупостью, но тут заходит сосед:
— Пойдем, покажу что-то!
Заходим к нему в квартиру. Ведет меня в ванную комнату! Интересно уже, да?
— Смотри!
Тыкает пальцем на угол стены и ванны, где по силикону распространилась черная плесень.
— И?
— С твоей стороны пришла. Что делать будем?
Я аж дар речи потерял на секунду! Мы пришли ко мне. Зашли в мою ванную комнату. Я говорю:
— Смотри! Чистая стена! Сухая! Плесени нет.
Он минут 20 изучал швы на плитке, ползал, углы с фонариком высматривал.
— Да, не от тебя! А от кого тогда?
Тут его жена нарисовалась в дверном проеме:
— Сережа, может, от соседа сверху упала?
И это она на полном серьезе сказала! То есть у них в голове даже не появилась мысль, что плесень завелась именно у них, в их квартире! Ушли к соседу сверху. © DarkElf2000 / Pikabu
И если от наглых соседей еще можно куда-то переехать, то от эпичных родственников зачастую деваться некуда. Приходится любить их такими, какие есть: со всеми их закидонами.
AdMe/Народное творчество/18 соседей, которых хлебом не корми — дай потрепать нервы
Поделиться этой статьёй