18 странных вещей, которые не оставляют равнодушными. От некоторых пробирает до мурашек

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Необязательно уходить в вымышленную реальность сказок и фантастики, чтобы встретить что-то необычное. В нашей жизни есть множество вещей, способных удивить нас не меньше, чем фантазия писателей. Мы решили рассмотреть мир внимательнее и обнаружили множество потрясающих вещей, окружающих нас. Достаточно только присмотреться.

Осторожно: скользко

«Мыло с дырками в отеле, где я остановился»

Наверное, так делают для экономии, и это умно. Большинство постояльцев использует мыло 1–2 дня. Так мыло становится достаточно большим и удобным для использования, при этом отходы минимизируются. © bth807 / Reddit

Мне кажется, что дело не в экономии. Это переработанное мыло, и оборудование для его изготовления просто имеет такую форму. © riskinhos / Reddit

Такое вот яйцо

Вот это клубника вымахала

«Владелец говорит, что это произведение искусства. Надеюсь, оно не оживет и не начнет ходить по офису»

Видимо, кто-то экспериментировал с машиной будущего

Миниатюрная «перчатка», сброшенная гекконом

Необычный светящийся круг на вечернем небе

Случайный болт стал «заложником» резинового коврика для машины

Огромный аналог компьютерной мышки

«Улыбающийся» перец

«Самая жуткая вещь, которую я когда-либо держала в руках. Это старинная форма головы смеющейся куклы»

А я бы с удовольствием испекла пирожные с детскими головками с помощью этой формы и всех пугала. © Careful_Violinist146 / Reddit

Банан с сюрпризом

«Возможно, глаза куклы выцвели на солнце или что-то типа того»

Ручка расплавилась и деформировалась, но пишет без проблем

Земляные пчелы за ночь сделали кучу гнезд

В Амстердаме на этой общедоступной улице есть писсуары под открытым небом