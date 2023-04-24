18 странных вещей, которые не оставляют равнодушными. От некоторых пробирает до мурашек
Необязательно уходить в вымышленную реальность сказок и фантастики, чтобы встретить что-то необычное. В нашей жизни есть множество вещей, способных удивить нас не меньше, чем фантазия писателей. Мы решили рассмотреть мир внимательнее и обнаружили множество потрясающих вещей, окружающих нас. Достаточно только присмотреться.
Осторожно: скользко
«Мыло с дырками в отеле, где я остановился»
- Наверное, так делают для экономии, и это умно. Большинство постояльцев использует мыло 1–2 дня. Так мыло становится достаточно большим и удобным для использования, при этом отходы минимизируются. © bth807 / Reddit
- Мне кажется, что дело не в экономии. Это переработанное мыло, и оборудование для его изготовления просто имеет такую форму. © riskinhos / Reddit
Такое вот яйцо
- Видимо, эта курица несет яйца-кегли. © f***baz-bin / Reddit
Вот это клубника вымахала
«Владелец говорит, что это произведение искусства. Надеюсь, оно не оживет и не начнет ходить по офису»
Видимо, кто-то экспериментировал с машиной будущего
Миниатюрная «перчатка», сброшенная гекконом
Необычный светящийся круг на вечернем небе
Случайный болт стал «заложником» резинового коврика для машины
Огромный аналог компьютерной мышки
«Улыбающийся» перец
«Самая жуткая вещь, которую я когда-либо держала в руках. Это старинная форма головы смеющейся куклы»
- А я бы с удовольствием испекла пирожные с детскими головками с помощью этой формы и всех пугала. © Careful_Violinist146 / Reddit
Банан с сюрпризом
«Возможно, глаза куклы выцвели на солнце или что-то типа того»
- Впечатляет. Не могу отвести глаз. Помогите! © abops / Reddit
- Теперь не усну ночью... Ну спасибо. © sharpei90 / Reddit
Ручка расплавилась и деформировалась, но пишет без проблем
Земляные пчелы за ночь сделали кучу гнезд
В Амстердаме на этой общедоступной улице есть писсуары под открытым небом
Частичное солнечное затмение в городе превратило тени в полумесяцы
Если хотите пощекотать нервы, ловите крутые подборки о загадочных вещах и явлениях:
Фото на превью wordingbird / Reddit
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