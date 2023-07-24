18 стыдных историй, вспоминая которые, люди до сих пор пунцовой краской заливаются
Стыд — одно из самых неприятных чувств, и почти каждый хоть раз да испытывал его. Бывает, что над щекотливой ситуацией можно только посмеяться, но иногда неловкость за какие-либо действия или слова может не отпускать годами. Герои нашей подборки не побоялись и рассказали свои «стыдные» истории.
- Моя начальница купила квартиру в том же доме, где я арендую жилье. Узнала я об этом интересным образом. Меня не отпустили на выходной, а я очень хотела, поэтому поступила «подло»: утром написала, что болею и не приду. Ну и, конечно же, когда я в тот день выходила в магазин, угадайте, кого я встретила? Я включила актрису и сказала, что выхожу за лекарствами. Полдня я ужасно нервничала. Около 5 вечера ко мне постучалась начальница и сказала, что принесла мне некоторые лекарства. Вручила мне пакет и ушла. Тут же мне стало ужасно стыдно. А внутри лежал подарок и записка: «Больше такое повториться не должно. Но сегодня отдыхай и, если что, заходи». Пошла к ней, мы шутили всю ночь. © Палата № 6 / VK
- Однажды разговаривал с коллегой и случайно пукнул, пока она о чем-то увлеченно рассказывала. Она на секунду замешкалась на середине предложения. Но потом как ни в чем не бывало продолжила беседу. Я сидел красный как помидор, не мог произнести ни словечка. Хотя я поражен, с каким достоинством она продолжила разговор. Но теперь, когда я ее вижу, то со стыдом вспоминаю ту ситуацию. © LonelyLokly / Reddit
- Стараюсь готовить мужу разнообразные блюда. Поехали как-то к свекрови, которая не заморачивалась и сварила пельмени. Муж их ел, как голодающий. Свекровь спросила, чем же его жена кормит, раз он так уплетает за обе щеки. Так этот болван сказал, что пельмени у нас — большая редкость, и вообще он два дня подряд ел только картошку, вчера вообще из ресторана. «Просто картошка» — это блюдо, запеченный картофель с кучей ингредиентов. А на второй день нас угостил друг-ресторатор. Чуть не умерла от стыда. © Подслушано / VK
- Бабушка с дедушкой как-то в детстве подарили мне «набор волшебника», когда мне было лет 5 или 6. А я тогда выдал, мол, мне это не интересно совсем, мой брат этим увлекается, а я нет. И мне до сих пор стыдно, что я им так ответил, ведь они наверняка старались мне угодить. © NoHuddle / Reddit
- Мы с мужем решили пойти в кино, посмотрели время — вроде впритык на ближайший сеанс успеваем. Приезжаем, покупаем билет — и прямиком в зал. Контроллера нет. Заходим — пустой зал, и только 2 человека сидят и смотрят фильм, который уже идет. Мы подходим, а они сидят на наших местах! Мы от такой наглости аж прибалдели, можно было бы сесть рядом — зал-то пустой, но тут было дело принципа. Стали мы их сгонять с наших мест, а те ни в какую, мол, это их места. В общем, минут через 5 споров мы поняли, что пришли хоть и в этот кинозал, но реально на фильм, который шел перед нашим и уже почти закончился. © Tory / ADME
- Начала находить дома длинные седые волосы. Даже в нашей с мужем кровати! Как и у многих женщин, мое воспаленное воображение рисовало разные картины. Уже настроилась на неприятный разговор с мужем об измене, как вдруг при уборке игрушечного домика детей обнаружила там старую шляпу ведьмы с этими самыми седыми волосами. Хорошо хоть, что мужу скандал не успела устроить. Представляю, как бы он обиделся, если бы я обвинила его в измене со пожилой женщиной. Как-то даже стыдно. © Подслушано / VK
- Моя девушка (теперь уже бывшая), должна была идти на одну медицинскую процедуру. Она очень боялась и просила сходить с ней. А я в тот день проснулся не в настроении и сказал, чтобы она шла одна. Она звонила потом и рыдала. А мне стало ужасно стыдно, что я не был рядом со своей девушкой, когда та нуждалась во мне. © M1thy- / Reddit
- У нас с женой годовщина свадьбы. Поэтому я решил сделать ей сюрприз. Сам специально задержался на работе до вечера, а во время обеденного перерыва поехал домой и оставил для нее букет, милую записку и вечернее платье. Она должна была надеть его, поехать на такси по указанному адресу, подняться на крышу, а там бы ждал я, ужин и живая музыка. Утром я сделал вид, что забыл, а вечером чуть ли не до полуночи ждал, пока она приедет ко мне. В итоге оказалось, что я написал в записке не тот адрес, и мы ждали друг друга в разных местах... Жена еще на крышу пыталась залезть, успела с охранником там поругаться, а я с разряженным телефоном мерзнул на крыше с остывшей едой. © Палата № 6 / VK
- Как-то со своей девушкой зашли в ювелирку, подошли к витрине и начали высматривать украшения. Тут я заметил оригинальное плетение на цепочке, обнял свою девушку и долго рассказывал про эту вещь. Обратил внимание, что реакции моей спутницы — ноль, поднял голову и увидел, что обнимаю другую девушку, которая, улыбаясь, внимательно меня слушает. А моя стоит у другой витрины. Я обнимал другую девушку при своей, хоть она этого не видела, стыдно. © Подслушано / VK
- Ненавижу опаздывать и крайне плохо отношусь к непунктуальности. Мы с женой и детьми собирались прогуляться и забежать к соседям. Но моя жена будто бы специально тянула время, и мы начали опаздывать. Я был в ярости и не мог успокоиться, даже когда мы уже вышли гулять. Но вот мы заходим к соседям, и оказывается, что там меня ждала вечеринка-сюрприз. А жена так долго тянула резину со сборами, потому что ребята не успевали расставить декорации. С того дня прошло уже 10 лет, а мне до сих пор стыдно. © zTUGSz / Reddit
- Учился на платном в университете, была сессия. Экзамен по налогам, в котором я был полный ноль. Поэтому я спрятал несколько шпаргалок, с которыми меня благополучно спалили в аудитории. Преподаватель предложил мне на выбор извиниться и остаться или уйти. И я, ни слова не говоря, вышел. Конечно же, я провалил экзамен, и из-за этого целый год пошел псу под хвост. И мне до сих пор стыдно, что я не извинился. © Ishan Bansal / Quora
- Как-то я ехал домой и увидел парня, который продавал клубнику. Решил купить. Даю ему купюру, а тот отдает мне сдачу вместе с моей купюрой и клубнику. И я ушел! Правда, через несколько метров остановился и начал раздумывать: «Зачем я так сделал?» Я вернулся к нему и сказал, что пересчитал деньги и понял, что он ошибся. Парень поблагодарил меня, забрал деньги и еще пытался вручить мне ягоды за то, что я честный человек. От клубники я отказался, потому что в голове вертелось лишь то, что я хотел его обмануть. До сих пор не могу избавиться от стыда за это. © Neman Ashraf / Quora
- Как же стыдно... Гостила у брата, и нужно было срочно доехать до банка, я вызвала такси. Машина ехала очень долго и тут наконец-то подъезжает. Я уселась и бодро скомандовала: «К банку и побыстрее!» И вот мы у банка, я отдаю ему деньги, и водитель говорит: «Девушка, я ведь не таксист, я впервые вас вижу. Но вы вломились в машину и так резко скомандовали, что испугался, но все-таки поехал». © Подслушано / VK
- Будучи ребенком, считала себя писаной красоты барышней. У меня были длинные кудрявые пепельного цвета волосы и голубые глазищи. Так вот, я обнимала всех знакомых представителей противоположного пола. Бросалась с обнимашками на знакомых, друзей, одногруппников. Все были не против. Только вот когда я выросла... В общем, теперь я известна исключительно как «а помнишь, ты меня в детстве обнимала». © Человек / ADME
- Выбирали квартиру как-то. Приезжаем, нас встречает мужчина лет 35, обходим квартиру. Я, чувствуя подвох, не стала спрашивать, почему продает. Муж у меня менее чуткий, спросил. Продавец отшутиться вроде решил, но чувства взяли верх, он отвернулся и заплакал, ведь оказалось, что он разводится. А всхлипывания у него получились, как будто хихикать начал. Муж засмеялся, а потом понял, что не надо было так реагировать. Так еще он и вслух сказал: «Вот олень» — это он себя так назвал. Мужик, прости, поржали и обозвали. © Подслушано / VK
- Ехала в автобусе в Испании. Захожу, людей много, вижу край свободного места рядом с девушкой и плюхаюсь рядом. Мне тесно, я всю дорогу думаю, какая невоспитанная она, не хочет подвинуться, ерзаю, пытаясь удобнее устроиться. Девушки рядом смотрят, перешептываются. А через несколько остановок она выходит, а я понимаю, что после нее осталось не так много места. Оглядываюсь назад, сравнивая свое сиденье с двухместными, и понимаю, что сижу на одноместном сиденье! Просто оно довольно просторное. Готова была сквозь землю провалиться. © Iri Na / ADME
- Напомнило рассказ коллеги. Шла она по своим делам, и тут внезапно живот прихватило. Общественных туалетов рядом нет. Какое-то время терпела, потом чувствует, что все уже, не получается, и нужно срочно как-то этот вопрос решать, ну и присела между попавшимися на пути гаражами. По закону подлости, мимо проходил мужичок, увидел ее, подходит: «Женщина, вам плохо?». Она, со вздохом облегчения: «Спасибо, мне уже хорошо». Говорит, стыдно стало уже потом, а в тот момент вообще до фонаря было, кто там ее застукал. © NeverPlayMe / Pikabu
- Подрабатывала после института секретарем, где работала мама. Наш общий шеф был человеком немолодым, волосы и брови седые, аж белые. Любил читать нотации, считал себя невероятно важным, полагал, что все испытывают перед ним чувство благоговейного трепета, оттого вел себя снисходительно ко всем окружающим. Спустя пару лет после увольнения еду я в электричке. Иду по проходу и вдруг замечаю знакомый снисходительный взгляд. Вроде бывший шеф. Он что-то произносит из разряда: «Где же твое приветствие?». Я вглядываюсь в него: черные как смоль волосы, черные брови, черные усы. Сложив в уме 2 и 2, я пришла к логичному выводу, что никакой это не экс-шеф, а просто похожий на него брюнет. Посоветовала этому незнакомому мужчине отвалить и приставать к дамам своей возрастной категории. Отсаживаясь подальше от него, я заметила, что он будто бы даже обиделся и выглядел обескураженным. Только через пару дней, разговаривая с мамой по телефону, я узнала, что ее начальник недавно покрасился в жгучего брюнета, чтобы выглядеть помоложе. © Tanzu / ADME
За некоторые слова и поступки действительно иногда бывает неловко. Зато потом можно от души посмеяться.
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