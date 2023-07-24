18 стыдных историй, вспоминая которые, люди до сих пор пунцовой краской заливаются

Стыд — одно из самых неприятных чувств, и почти каждый хоть раз да испытывал его. Бывает, что над щекотливой ситуацией можно только посмеяться, но иногда неловкость за какие-либо действия или слова может не отпускать годами. Герои нашей подборки не побоялись и рассказали свои «стыдные» истории.