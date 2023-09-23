18 свекровей, которых и хочется полюбить, да все время что-то мешает

Отношения между невесткой и свекровью зачастую бывают непростыми, ведь им приходится делить одного мужчину. Правда, для первой он муж, а для второй — сын. Не у всех хватает такта и терпения поддерживать общение в добром ключе, а иногда это просто невозможно.

Не только со свекровью, но и с родной мамой отношения могут быть сложными, и не только по вине взрослых. Иногда выросшие дети винят во всех своих бедах родителей, не понимая, что те дали им все, что могли. А остальное придется добывать самим.