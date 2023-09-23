18 свекровей, которых и хочется полюбить, да все время что-то мешает
Отношения между невесткой и свекровью зачастую бывают непростыми, ведь им приходится делить одного мужчину. Правда, для первой он муж, а для второй — сын. Не у всех хватает такта и терпения поддерживать общение в добром ключе, а иногда это просто невозможно.
- Свекровушка пришла с тортиком, села, ручки сложила и проникновенно так начала: «Анечка, ну ты же знаешь, что у нашего младшего сыночка сейчас сложные времена. Разбил машину, а ему нужно и детей в школу возить, и самому на работу добираться. Мы же все родные люди, надо друг другу помогать. Ты приготовь вкусный ужин, массаж сделай Диме [мой муж и ее старший сын], а когда он будет в хорошем настроении, ты уговори его помочь брату». Тут заходит муж, спрашивает, о чем разговариваем. Я: «Твоя мама просит, чтобы я усыпила твою бдительность и потом хитростью выманила согласие на помощь брату. Как ты на это смотришь?» Муж: «Мама, я еще раз повторяю, что не буду возить на своей машине брата и его детей по их делам. И до школы, и до работы прекрасно ходит общественный транспорт. Отдавать свою машину тоже не буду». Свекровь обиделась, фыркнула и ушла, забрав торт. © Палата № 6 / VK
- У моей коллеги бывшая свекровь вскрыла квартиру: пригласила слесаря из ЖЭКа, который спилил замки. Когда подруга пришла домой, эта полоумная женщина вывалила все из шкафов и как раз потрошила полки комодов. А потом при разбирательстве делала бровки домиком и говорила: «А что такого? Ну я что, грабитель?» Приехавшая по вызову полиция ее увезла. Сама свекровь кричала, что невестка прикарманила какие-то безумно дорогие фамильные ценности (по словам коллеги, самое ценное, что в той в семье было, — это золотые коронки во рту у свекрови). Судились потом. © vasisyana / Pikabu
- У меня трое детей и коса до пояса. Я свои волосы обожаю! А свекровь зовет их крысиным гнездом: бесят они ее. И вот пришли мы к ней как-то в гости. Я сижу на диване, кормлю грудью младшего и вдруг чувствую, как меня тянут за волосы, а потом слышу звук лязгающих ножниц. Оборачиваюсь, а там стоят свекровь и моя 4-летняя дочка. Обе ржут, а в руках у них львиная часть моих волос... Мой муж начал кричать, не сошла ли свекровь с ума, а та заявила: «Это же просто шутка! Волосы не зубы — отрастут. Мы думали, вы все будете смеяться». В итоге я разрыдалась, дети — за мной, свекровь тоже слезу давит. Пришлось искать стилиста, мне сделали стрижку — волосы сейчас чуть выше плеч. Выглядит красиво, но мне все равно грустно на это смотреть. © thatsahardpass / Reddit
- У меня хорошие отношения со свекровью, и все проблемы мы просто решали между собой. Кроме одной. Она часто готовит знаменитое блюдо, которое очень нравится всем в ее семье: макароны с сыром в сочетании с лососем, ананасом, салатом из морских водорослей, листовой капустой, луком и чесноком. Мне оно не понравилось еще в первый раз, но я не хотела показаться грубой и все съела. Муж подтвердил, что его мама очень обиделась бы, если бы ей вдруг сказали, что ее макароны невкусные. Ему, кстати, они очень нравятся. Я притворялась почти 2 года, но 2 дня назад не выдержала. Это был семейный ужин, и, конечно же, его мать приготовила свое фирменное блюдо. Меня чуть не вывернуло от запаха, ведь я еще и беременна. Поэтому я выпалила: «Извините, но мне не нравятся ваши макароны с сыром. Мне нравится все, что вы готовите, но именно это я есть не могу». Она рявкнула: «Спасибо за честность!» — и потом не разговаривала со мной до конца вечера. Муж поговорил с ней, но это не сработало, и с тех пор она холодна со мной. © NecessaryAct35 / Reddit
- Моя свекровь — женщина без понимания границ. Неделю меня не было, и она, соответственно, решила навести свои порядки в моем доме. Меня даже не так сильно волнует, что она в прямом смысле копалась в моих трусах (хотя противно, конечно), но зачем ты переставила мои приправы, женщина? Это моя кухня, мои приправы, мои пакетики и скляночки, руки прочь! © annonedomini / Twitter
- В первый день после свадьбы муж поздно пришел домой с работы. Так продолжалось каждый рабочий день. Оказалось, что его мама звонила ему на работу и в слезах требовала, чтобы он после работы сначала заходил к ней, а потом уже шел ко мне. Какое-то время я терпела, но в конце концов сказала мужу, что это не лучший способ начинать семейную жизнь. Он согласился и перестал захаживать к ней каждый день. Но ей, естественно, это не понравилось. © Magda Selmeci / Quora
- Как-то я с будущем мужем приехала на выходные к свекрови поздно вечером. Следующим утром я, сонная и помятая, пошла на кухню и увидела, что бывшая моего жениха спокойно попивает кофе с его мамой. Она была при параде и откровенно флиртовала с моим парнем, и я чувствовала себя униженной. Свекровь специально пригласила ее и не предупредила меня об этом. © Stefani McBratney / Quora
- Сегодня с девочками обсуждали, кого и при каких условиях называли именами бывших. Пока что выигрывает подруга, у которой новоиспеченная свекровь на свадьбе начала тост с обращения, где прозвучало имя бывшей. © doc_kld / Twitter
- А есть люди, которые любят свою свекровь? Моя как-то при мне сказала мужу обязательно найти ту девочку с детской фотографии тех времен, когда им было по 6 лет, ведь они так хорошо друг друга понимали и так дружили, такая любовь была... © schnappi483 / Twitter
- Свекровь подарила мне в честь свадьбы свои старые бриллиантовые серьги и сказала: «Вернешь мне их, когда вы разведетесь». © Bethany Dilich / Quora
- Поехала я 2 недели назад в семейное путешествие с родственниками. Свекровь всегда думала, что я невежественная простушка без элементарных знаний этикета. Она была уверена в этом лишь потому, что я из семьи более низкого социального класса. После того как мы заселились в отель, все решили отправиться в модный ресторан. Но я узнала об этом в последнюю минуту, когда муж уже оделся. Он признался, что его семья собирается в ресторан, но меня не пригласили, ибо его мама уверена, что я не буду знать, как есть и как себя вести, поэтому мне лучше поесть в отеле. Я не стала спорить, отпустила его, собрала вещи и улетела домой первым же рейсом. Он злился, называл меня глупой и иррациональной. А когда он вернулся домой, просто начал меня игнорировать, ведь я «опозорила его» перед всей семьей. © AirSignificant4781 / Reddit
- Купила маме на день рождения дорогой и качественный набор французской косметики. Проверила сразу: он был тщательно упакован в слюду. Положила в красивый подарочный пакет. В день рождения привезла подарок и вручила ей. Через некоторое время выяснилось, что набор был ранее вскрыт и сделаны видимые пробы. Мама мужа, очень любопытная женщина, приходила в дом без меня и шерстила шкафы. Она не поленилась расковырять слюду и накрасилась. Муж знал. © Подслушано / Ideer
- Я была замужем 15 лет, а вместе мы были 22 года. И вот я узнала, что у него роман с молодой стажеркой. Она еще даже не родилась, когда мы с ним начали встречаться! Боль от этого предательства была невыносимой, мы развелись. Бывший просил не рассказывать никому, что мы разводимся из-за его романа, но я рассказала его маме правду. В ответ она сказала, что я, вероятно, просто была ужасной женой. © Marion Rhode / Quora
- Лежала в больнице после кесарева сечения, и свекровь пришла навестить меня. Я попросила мужа помочь мне сесть, так как было очень больно. Тут она говорит моему супругу: «Сядь, ты уже достаточно сделал». Затем хватает меня за руку и резко дергает, чтобы я встала. Боль была неимоверная! © Unknown author / Quora
- Мою коллегу тошнило от лука. Родители жениха как-то пригласили ее на ужин, и жених предупредил, что лук ей нельзя. Коллега пришла в гости чуть раньше и отправилась на кухню предложить помощь, а там будущая свекровь натирала лук на мелкой терке. Как выяснилось, она решила, что лук не вызовет рвоту, если будущая невестка его не увидит. Ей повторно объяснили про рвоту, но не помогло: следующий совместный ужин показал, что «невидимый» лук остается для «неправильной» гостьи ядом. Больше она у них не ела. © _OneLostDay / Twitter
- 4 года назад я объявила, что уезжаю в Румынию. Моя свекровь посмотрела на меня и сказала: «Ой, Маша, какая новость! Было приятно с тобой общаться. Хорошего переезда!Кстати, сын, помнишь Аллочку? У ее мамы сеть кинотеатров». Мы на тот момент уже прожили вместе 5 лет. © BMOBananafish / Twitter
- Свекровь пыталась убедить меня просто разъехаться с ее сыном на время, а не разводиться, после того как я мужа поймала на измене. У нас уже был 6-летний сын, и я только родила дочку, работала в полную смену, одна заботилась о детях и делала все по дому. В этом браке я уже давно чувствовала себя разведенной, и это «пробное расставание» только означало, что муж не готов работать над нашим браком. В конце концов я его выгнала, и он вернулся к родителям. Его мамочка обслуживала его от и до, пока он прохлаждался на тусовках. После месяца таких гулянок его отец устал от него и сказал моей свекрови «вернуть его домой». Она позвонила мне и сказала: «Я думаю, ему пора вернуться к тебе». Я отрезала: «Ну уж нет! Оставляйте его себе!» © Elizabeth Methven / Quora
Не только со свекровью, но и с родной мамой отношения могут быть сложными, и не только по вине взрослых. Иногда выросшие дети винят во всех своих бедах родителей, не понимая, что те дали им все, что могли. А остальное придется добывать самим.
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