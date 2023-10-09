18 свекровей, жизнь рядом с которыми полна непредсказуемых поворотов
Об отношениях свекровей и невесток сложено множество анекдотов, придумывает которые сама жизнь. Никакому режиссеру и не снились те страсти, что кипят порою в обычных семьях, и интриги, которые плетут женщины разных возрастов друг против друга.
- Свекровь подарила нам на свадьбу $ 3,5 тыс. Мы эти деньги планировали добавить к первому взносу за квартиру. Но спустя неделю после свадьбы мама мужа пришла и попросила отдать ей эти деньги обратно, но не просто так, а взаймы, мол, нужно подруге ее помочь (та обещала вернуть через пару месяцев). Прошло уже 5 лет, квартиру мы купили сами, свекровь до сих пор обещает деньги «скоро отдать». От сестры мужа я узнала, что их маман всю сумму потратила на курсы успешного успеха. А мне на свадьбе говорила: «Только не промотайте деньги!» © Подслушано / VK
- Подруга развелась с мужем. А он как-то в ее отсутствие завалился к ней домой и съел из холодильника шпроты, которые ему есть нельзя. После этого тихо страдал на диванчике, пока подруга не вернулась домой и не вызвала скорую. Так свекровь предъявила ей претензию: «Почему это у тебя шпроты лежат в холодильнике, если моему сыночку их нельзя?!» На то, что подруга и этот мальчик уже официально развелись и раздельно живут, свекрови было совершенно фиолетово. © WendyMage / Pikabu
- С меня в свое время свекровь требовала внука — мальчика 4 кг весом, чтобы гордую их фамилию продолжал. Я ей так и говорила, мол, вам надо — вы и рожайте мальчика, а у меня будет девочка 2,8 кг, как и я сама при рождении. До серьезной ругани на поздних сроках беременности доходили. В итоге родила я девочку 2,8 кг. © Ни Хо! / Dzen
- Мы с мужем уехали в свадебное путешествие, а ключи оставили свекрови. Вернулись и обалдели: она переставила всю мебель и даже выкинула часть моих вещей и фото. Я рыдала, а свекровь хлопала глазами: «Ну я ж хотела как лучше!» Прошли годы. Она попала в больницу. Я втайне от мужа взяла ключи от ее дома и сделала там перестановку на кухне, выбросила битую посуду и другие ненужные вещи, сняла со стен картины и положила их в шкаф. Потом я переставила бельевой шкаф, гардероб, переложила вещи в ванной комнате. В тот день, когда муж должен был забирать маму из больницы, я предложила ему убрать в ее доме. Мы поехали туда вдвоем, вытерли пыль, пропылесосили и отправились за свекровью. Когда она вошла в свой дом, она начала орать: «Что вы сделали с моими фотографиями? Что вы сделали с моей кухней?» Муж пытался ей объяснить, что мы просто вытерли пыль, но свекровь продолжала кричать. В итоге мы ушли, чтобы не нервировать ее. Муж решил, что его мама просто стареет. Ну да, такое бывает. © Unknown author / Reddit
- В субботу была наша свадьба, а в понедельник мы решили поужинать с родственниками мужа. Свекровь открыла дверь и увидела меня в повседневной одежде, с моей обычной прической и макияжем. Она смерила меня взглядом с головы до ног и выдала: «Да уж, 48 часов назад ты выглядела намного красивее!» Я отреагировала мгновенно: «Спасибо большое! Вы тоже». Свекровь помрачнела, а мой муж и его отец не смогли сдержать смеха. © jazzy_zebra / Reddit
- Я переносила своего первенца на 2 недели дольше срока. Меня начали стимулировать, потом отошли воды, затем были сутки схваток с минимальным раскрытием. В итоге мне сделали срочное кесарево. Родился богатырь на 4,2 кг! Через 2 дня нас выписали домой. В этот же день в гости приехала свекровь. Она глянула на меня, измученную всеми этими приключениями, и выдала: «Посмотри, какая ты огромная! Ты уверена, что уже родила?» © Vicky Green / Quora
- Моя сестра вышла замуж, когда ей было 19. После бракосочетания они с мужем поехали в свадебное путешествие в Канаду, а 3 года спустя слетали на Гавайи. В обеих поездках с ними была свекровь, которая не просто сопровождала молодых, но и жила с ними в одном номере. Ох, всему должен быть предел. © Lynd Wright / Quora
- Про свою свекровь я могу часами рассказывать, но есть один случай, который наиболее ярко описывает ее отношение ко мне. Мыли мы как-то окна на ее балконе, муж полез на подоконник, чтобы протереть в труднодоступном месте, так она заголосила: «Ой, сыночек, ты куда? Опасно же!» И тут же, обращаясь ко мне: «Вера, ну ты залезай!» Да, конечно, я ж бессмертная! © wasp3011 / Pikabu
- Мне немного за 30. Сходила недавно на встречу одноклассников. Там нам подарили фотоальбомы с нашими старыми и современными снимками. Свекровь увидела фото и заявила: «Надо же! За эти годы все похорошели, кроме тебя. Ты как была дурнушкой, так и осталась!» Я действительно не слишком парюсь о внешности: для меня самое главное — чтобы тело, зубы, волосы и одежда были чистыми. Макияж я не делаю, стригусь у подруги. А свекровь — полная противоположность: она жить не может без салонов, маникюра, педикюра, стилистов и тонны косметики. Ее слова меня не обидели, но задели. Вечером я рассказала об этом мужу, а он так разозлился! Позвонил своей матери и заявил: «Мама, не забывай, что большую часть твоей красоты можно стереть влажной салфеткой. У моей жены, наоборот, всегда одно и то же лицо». © TeddyRibbon / Reddit
- Свекровь переехала к нам месяц назад, и я стала замечать, что мои вещи в спальне кто-то трогает: то мебель переставит, то что-то переложит. Начала грешить на маму мужа, а супруг такой: «Ты что! Она никогда бы так не поступила!» Но, кроме меня и мужа, в спальне никого не бывает. В общем, я пошла на хитрость: купила поддельный тест на беременность и выбросила его в мусорное ведро в спальне. Буквально на следующий день родня мужа завалила меня сообщениями, мол, поздравляем с беременностью. Потом позвонил муж и начал выяснять, давно ли я в положении и почему ничего ему не сказала. Я спросила, откуда у него такая информация, и мой благоверный объяснил, что его мама нашла положительный тест в мусорном баке в спальне. «Теперь ты понимаешь, что она лазит в наших вещах?» — поинтересовалась я у мужа. Тут до него начало доходить. Однако, узнав, что тест был фальшивым, супруг разозлился, ведь я обнадежила его мать, которая мечтает о внуках. Теперь для всей их семейки я лгунья и манипулятор. © Milathrowaway37 / Reddit
- Я по специальности учитель начальных классов, но работаю продавцом в салоне свадебных платьев. Меня устраивает и зарплата, и сама атмосфера в салоне. Я испытываю удовольствие, когда подбираю одежду и аксессуары девушкам. У нас очень хороший коллектив, без проблем можно поменять день работы и даже несколько часов. Свекровь же работает завучем по воспитательной работе в школе и всегда с пренебрежением отзывается о моей занятости: «девочка на побегушках», «облизывать клиентов» и куча подобных эпитетов. Она предлагала устроить меня в свою школу, но я не хочу. Теперь свекровь всей родне рассказывает, какая я неблагодарная, мол, люди пороги обивают, чтобы стать уважаемым человеком, а я нос ворочу. © #щастьебытьневесткой / VK
- По работе отправили меня в другой город для повышения квалификации, муж отпустил спокойно. Во время командировки я узнала о своей беременности. Эту классную новость решила сказать любимому лично, сделав сюрприз. Радости не было предела. Проходит месяц, и муж заявляет, что он отказывается от ребенка, так как свекровь посчитала дни и решила, что я малыша нагуляла во время командировки. Супруг настаивает на разводе. Что ж, сделаю тест ДНК после рождения ребенка и отнесу результаты папашке вместе с документом о взыскании алиментов. © #щастьебытьневесткой / VK
- Мы с нынешним мужем были тогда не расписаны, но жили вместе. Однажды его мама просто поставила нас перед фактом, что едет из другого города к нам в гости. Ну хорошо. Я девочка взрослая, с 15 лет живу отдельно от родителей, в помощи по дому не нуждаюсь. Парень мой на тот момент тоже уже лет 10 жил отдельно от мамы и прекрасно справлялся. Но свекровь решила, что нам нужно помочь. Приехала. Мы ушли на работу, она осталась дома. Когда я пришла вечером домой, обнаружила, что у меня заменены все губки, тряпки, куплен пластиковый коврик в раковину на кухне (терпеть их не могу). Еще она накупила гору продуктов (как на огромную семью), которые никто так и не успел съесть, и в итоге половина ушла в мусорку. Прошло 10 лет, а я до сих пор злюсь. © rina9999 / Pikabu
- Моя бывшая свекровь вообще сказала, что девочку очень хотела, а мальчишек она не любит, поэтому с ребенком «нянчитесь сами, ко мне не привозите». Я ее в принципе ни о чем просить не собиралась, ну да ладно. После рождения внука она за весь год ни разу не поинтересовалась, как он. И вообще сказала: «Чтобы я к вам приехала, вы мне должны в ножки поклониться и такси в обе стороны оплатить». Хорошо, что ни ее, ни ее сынульки в нашей жизни больше нет. © Kuku***xD / Pikabu
- Мы с детьми приехали к родителям мужа на праздники. Зашли, обняли и поцеловали свекровь. Смотрим — свекра нет нигде. Муж спрашивает: «А где отец?» И свекровь такая: «Ой, он в туалете. У нас уже 2 дня животы крутит». Мой муж, не теряя надежды: «Съели что-то не то?» А его маман в ответ: «Да нет, у нас в офисе все болеют!» Я чуть не разрыдалась, говорю: «Вы почему нас не предупредили?» На что свекровь с честными глазами выдала: «Так вы бы тогда не приехали! Да не переживай ты так, мы не заразные». И, естественно, мы заболели, все праздники коту под хвост. Я до сих пор злюсь. © fireballrose / Reddit
- Во время беременности чувствовала себя очень плохо. Токсикоз мучил меня 24 часа в сутки. И однажды «на помощь» пришла свекровь. Она ворвалась в спальню, где я, скрючившись, лежала в постели, сорвала с меня одеяло и сказала, что если я не встану, то мой муж перестанет меня любить. Я встала, приняла душ и позвонила супругу из ванной. На следующий день мы попросили свекровь уехать. Вернувшись домой, она написала моему мужу письмо, в котором рассказала, как ей хотелось бы, чтобы он никогда не женился на мне. Хорошо, что я узнала об этом письме около полугода назад, а женаты мы уже 24 года. © Starmonkey876 / Quora
- Свекровь после нашего развода всем рассказывала: «Сколько мой сын туда вложил, сколько вложил!» Я так устала это слушать от всех родственников и знакомых, что приехала к ней и говорю: «Ну рассказывайте, сколько же ваш сынок вложил? Чего он мне и сыну такого купил и оставил?» Молчит, вспомнить не может. «Давайте я вам помогу. Телевизор ваш сыночек купил — и больше ничего. А мне теперь ребенка одной воспитывать!» — выпалила я. С тех пор свекровь язык прикусила и молчит. © NeemKashu / Pikabu
- Недавно узнала, что жду ребенка. Я счастлива как никогда! Через несколько недель мы с моим парнем планируем объявить всем о грядущей свадьбе. Но мамам весть о будущем внуке рассказали сразу же: хотели их порадовать. Моя мама расплакалась от счастья, а свекровь вылупились на меня и спросила: «Ну и что ты собираешься делать? От ребенка надо избавиться, ведь забеременеть до свадьбы — позор! А выходить замуж в положении — плохая примета. И вообще ты будешь слишком толстой для своего платья». Мне надоело это слушать, и я ушла. Кажется, кто-то лишил себя возможности нянчиться с внуком еще до его рождения. © licklicklicklicklicklick / Reddit
А ранее мы писали о девушке, которой будущая свекровь решила устроить некий тест, чтобы определить, достойна ли она ее сыночка. Чего только не бывает в жизни!
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