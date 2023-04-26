18 педагогов, которые произвели неизгладимое впечатление на мальчишек, девчонок, а также их родителей
Наверняка и у вас были учителя, которые запомнились вам больше всего. Есть те, кто завоевывает сердца учеников добротой и юмором, в то время как другие поражают своей глупостью. Наша подборка посвящена историям из школы и института.
- Детеныш мой учился в 1-м классе. Учительница спросила у них: «Дети, что такое солнце?» На что мой сын ответил, что это звезда, состоящая из раскаленного газа. Но это был неправильный ответ. А правильный: солнце — это горящий шарик. Шарик, ребята! © svKSH / Pikabu
- Я на зачете привел в бешенство преподавателя фразой «человеческая особь». Учитель: «Это что же, по-твоему, человек — животное?!» И ладно бы это было какое-нибудь граждановедение, а то ведь биология. © OsvaldBa / Pikabu
- Прекрасно помню, как классе в 7-м учитель химии рассказал нам, что в волосах содержится золото, а в рыжих волосах — больше всего. И мы всем классом пару лет мечтали побрить нашу рыжую одноклассницу, чтобы добыть золото. © Подслушано / Ideer
- В 3-м классе к нам перевели новенького. Был Санька не особо усидчив в учебе. Двоечник, короче. И вот урок по окружающему миру. Вызывают Сашку к доске, задают вопросы, он сыпется почти на всех. И звучит последний: «Какие бывают рыбы-инструменты?»
Ну и Санек отвечает, мол, рыба-молот, рыба-пила, и дальше молчит. Учительница просит назвать еще одну, и он ляпает наобум: «Рыба-топор». Все смеются, учительница тоже улыбается, головой качает: «Нет такой рыбы, садись, два». А я буквально накануне прочитала в энциклопедии, что такая рыба есть. И тут я тяну руку. Встаю и говорю, что Сашка прав! Но учительница мне не поверила, сказала, что заступаться за двоечника не надо, даже если он мне нравится. © Govaldji / Pikabu
- У моего брата был дотошный препод. Перед экзаменом он потребовал, чтобы каждый представил ему тетрадь с лекциями, иначе не допустит. Ну студенты давай отцеплять корочки тетрадей, чтобы прикрепить их к уже проверенным лекциям и показать как свои. Подходит первая девчонка сдавать. Преподаватель листает лекции, убеждается в наличии необходимого объема, достает шило и одним ударом пробивает тетрадь насквозь. © YaroslavKa1991 / Pikabu
- Учительница английского рекомендовала нам, когда выражаем свое мнение, не начинать с фразы «мне кажется», если мы имеем в виду «я считаю». Вот почему я до сих пор ее помню. © mandobaxter / Reddit
- На уроке алгебры писали контрольную. Я справилась за 10 минут и стала делать бумажные самолетики и запускать. Один описал гигантскую петлю и прилетел учителю прямо в голову. Весь класс замер. Математик осмотрел мой самолет, а затем с каменным лицом сказал: «Выброси их. Сейчас же». Я собрала свои шедевры по всему классу. А потом учитель засмеялся. Он остановил контрольную и сказал: «Ваша одноклассница вообще не умеет складывать бумажные самолетики. Ребятки, давайте покажем ей, как это делается!» В течение часа меня учили мастерить бумажные самолетики, а потом весь класс вышел на улицу бросать их в учеников, спешащих на следующий урок. © Rebecca Lynn / Quora
- У нас был молодой преподаватель философии. Когда кто-то опаздывал на его лекцию, он не разрешал садиться, пока студент не станцует, не споет или не прочитает стих перед всеми. Чего только люди не показывали. Мой одногруппник, любивший припоздниться, даже раз на шпагат сел. Однажды опоздал сам философ. Мы предложили ему спеть или станцевать. Но он почему-то не стал. © Палата № 6 / VK
- На 2-м курсе был случай. В аудитории стояла духота. Через 20 минут после начала лекции преподаватель сказал, что мы можем либо уйти, либо пойти с ним продолжить занятие в кафе. Осталось примерно 9 студентов из 30. Мы пришли в кафе, педагог купил нам поесть и стал читать лекцию как ни в чем не бывало. Официанты, конечно, вообще не понимали, что происходит. Так он и стал одним из моих любимых преподавателей, и я все еще поддерживаю с ним связь. © matfri99 / Reddit
- На экзамене препод сказал: «Доставайте телефоны и шпаргалки. Считайте, я вас не вижу и вы меня тоже». Через 2 минуты после того, как все достали шпаргалки с телефонами, он решительно выставил полгруппы за дверь. Хорошо, что я не успел ничего достать. © Подслушано / Ideer
- Мы пришли на занятие, которое должен был вести новый препод. На доске была написана его фамилия, и она показалась нам очень смешной. На задней парте сидел незнакомый парень. Я подсел к нему, и мы вместе стали прикалываться над фамилией учителя. И вдруг он встал со стула, пошел к доске и начал вести урок. Потом мы узнали, что у него была привычка притворяться одним из студентов. © Kat Marasigan / Quora
- Однажды наш учитель английского допустил ошибку. Мой одноклассник не преминул указать ему на это. Преподаватель отрезал: «Мы все ошибаемся. Спросите хотя бы своих родителей». © Unknown author / Reddit
«Мой одноклассник принес в школу щенка, сказал, что за ним некому присмотреть. Думали, что учительница рассердится, а она...»
- Дело было, когда я еще училась в техникуме. На физкультуре препод говорит: «Кто сможет залезть по веревке с закрытыми глазами и стаканом воды на голове, тому зачет автоматом». Все сразу же решили попробовать. Тут преподаватель добавляет: «Правда, вряд ли у вас получится. Это упражнение даже не каждый олимпиец выполнить может». После этих слов большая часть группы стушевалась, но некоторые, в том числе я, решили все-таки попытаться. В общем, естественно, ни у кого ничего не получилось, все мокрые, у кого-то даже отбита пятая точка. Физрук посмотрел на нас, затем на тех, кто не стал пробовать, и произнес: «Всем, кто попробовал, ставлю зачет автоматом, а тех, кто не стал, буду ждать по расписанию. А все потому, что не надо бояться что-то делать, даже если вам сказали, что у вас не получится». Когда я хочу сдаться, вспоминаю эту ситуацию. © Палата № 6 / VK
- У нас появился новый учитель математики. Наш класс хорошо учился, поэтому считался лучшим. Как-то жарким днем мы оставили дверь открытой, чтобы устроить сквозняк. В это время другой класс шумно шел по коридору в компьютерный зал неподалеку. Мы вежливо спросили учителя, может ли он закрыть дверь, а то ребята очень шумят. Он просто подорвался и закричал на весь коридор: «Всем молчать! Тут настоящие математики учиться пытаются!» А затем захлопнул дверь. Мы долго смеялись. © Callum. Tyler / Quora
- Сдавала экзамен. Знала, что смогу списать, поэтому не учила. Тем более что у меня был максимум баллов до экзамена, а препод добрый. Зашла, села за последнюю парту. Достала шпаргалки. А препод смотрит на меня пристально, вроде чего-то ждет. Я распереживалась, говорю: «Что-то не так? Может, ближе сесть?» А он такой: «Вы билет тянуть будете?» Расслабилась, но 5 получила. © Подслушано / Ideer
- Наша учительница математики и геометрии классе в 5–6 при объяснении новой темы взяла самую маленькую ученицу и вынесла за дверь, а потом спросила: «Что я только что с ней сделала? Правильно, вынесла за скобки». Знания она давала отлично. © Gulyugulyu / Pikabu
- В студенческие дни у нас было много занятий в универе. Методисты нас не жалели, могли в один день поставить и 5 пар, и 6. Нам, естественно, это всегда не нравилось, и преподаватели тоже были не в восторге. И вот у нас должна была быть 6-я пара, но до этого препод сказал нам, что отпустит домой. Мы всей группой оделись, ждем его отмашку, чтобы побыстрее свалить. Но он заходит и включает презентацию, всем видом намекая нам, что урок все-таки состоится. Не успели мы расстроиться, как он показывает первый слайд с надписью: «Ха-ха, обманул». Шутник, на которого невозможно обидеться. © Палата № 6 / VK
- В университете был классный преподаватель истории, который всегда на экзамене разыгрывал лотерею. Допустим, должно быть 60 билетов, но 10 из них он убирал и заменял счастливыми. В них были такие задания: произнести его фамилию, процитировать Эминема, рассказать анекдот, посоветовать ужастик и так далее. За те 3 года, что он вел у нас пары и принимал экзамены, мне только один раз попался счастливый билет, поэтому я не надеялась и всегда учила все на совесть. Но на самом последнем экзамене мне попалось задание «Назови цвета радуги». А я чуть не расплакалась, потому что всю неделю учила, ночами не спала и готовилась. Выполнять его я не стала, вытащила нормальный билет, ответила и получила 5. © Палата № 6 / VK
А вот что у нас есть еще:
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