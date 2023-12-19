18 теплых фото, которые зимой можно использовать вместо обогревателя

У каждого из нас бывают моменты, когда проседает настроение. И хорошо, что в сети хватает вещей, которые словно вытягивают нас из этого состояния. Вот и сегодня мы порылись в интернете и откопали снимки, которые пускают в сердце столько тепла, что ни одна печаль не устоит.

«Парамедик узнал, что я тут совсем одна, — без родных, друзей, даже без машины, — и дал мне свой номер на случай, если понадобится помощь»

«Муж работает недалеко от фермы и каждую осень приносит домой лучшие букеты цветов»

«Мой папа — профессиональный Санта. Он думал, что уже никогда не станет дедушкой по-настоящему»

«Нашему хаски сегодня исполнилось 12 лет. Он пообедал и, не дожидаясь „десерта“, уснул прямо с колпаком на голове»

«Расстроилась, что щенок появился прямо к рождению ребенка: все говорили, что это плохо. Но сейчас он целует ее, как младшую сестренку»

«Она сказала „да“. 6 лет живем вместе и меня все равно трясло перед предложением — столько адреналина!»

«Это малая часть игрушек для детей из малообеспеченных семей. Я руковожу благотворительной организацией и буду Сантой для 2000 малышей!»

«Страдаю сильной тревожностью, и муж сделал прекрасные часы, чтобы помочь мне „жить здесь и сейчас“»

«Сейчас»

«Нашел того, кто открывает все шкафчики на кухне после полуночи. Она устала и сдалась»

Она пришла подготовленной, это круто. Какая умница у вас получилась! © zeromatsuri05 / Reddit

«На моей лужайке внезапно появился кролик. А сегодня вернулся и позволил мне себя погладить!»

«Моего дедушки неожиданно не стало, и я обнаружила, что он сохранил все это. Открытки, которые я ему когда-либо посылала»

Когда пришла, чтобы навести порядок в его доме, обнаружила, что дед сохранил все открытки, которые я ему когда-либо отправляла. Все до одной. В течение 10 лет я присылала их дважды в месяц, чтобы держать его в курсе того, что со мной происходит. И они лежали аккуратной стопкой в ​​таком месте, что было ясно — он часто на них смотрит. © pllaidllama / Reddit Оу. Похоже дедушка очень тебя любил, везунчик. © Ok_Wealth_3300 / Reddit

«Так. Похоже я застрял тут на всю ночь»

«Наш пес заболел, а кот заботился о нем: таскал ему свои игрушки. Как видите, собака не очень понимает, что происходит»

«Переживаю тяжелейший разрыв с человеком, которого я считала любовью всей моей жизни. Получила вот такую записку от незнакомки в парке. Спасибо, вы ангел!»

«Ты, похоже, замечательный человек. Он тебя не заслуживает!»

«Вот и настала наша годовщина с опоссумом Пенни! Она не просто домашний питомец, а животное, идеальное во всех отношениях»

«У бабушки появился попугай, страдающий стрессом. Беднягу никто не брал, ведь он вырывал себе перья. Теперь ему получше»

«Мой трехлетний сын попросил меня нарисовать мелом собаку, а потом решил дорисовать ей руки, ноги и тело»

«Моя племянница долго обнимала мою маму, и мама долго не понимала почему»