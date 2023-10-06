18 тружеников, в чьих рабочих буднях не меньше перца, чем в индийских блюдах

Некоторым людям приходится работать бок о бок с такими неординарными коллегами, что может возникнуть вопрос, где они находятся — в офисе, в комедийном фильме или, может, в детсаду? О том, какой нескучной может быть жизнь заурядного офиса, расскажут следующие фото и истории.

«Коллеги решили устроить вечеринку в честь моего дня рождения. А у меня как раз выпала ночная смена. Ну, они не расстроились и отпраздновали день рождения без меня»

«Коллега заметил мои магниты на холодильнике. Это кошмар»

«Я люблю подгузники».

Когда офис — и не офис, а детсад какой-то

За коллегой практически каждый день заходят жена с дочкой. Его жена заканчивает работу немного раньше, а садик дочки находится совсем рядом с нашим офисом. И я завела традицию, увидев в окно его семейство, в шутку кричать: «Денис, за тобой пришли!» Так, как обычно кричат в детском саду. Но сегодня ему перед самым концом рабочего дня пришлось умчаться на объект. И вот 17:00, мы выходим из офиса, и в это же время из садика, как обычно, идут денискины жена и дочь. Останавливаются и начинают высматривать среди нас своего любимого папулю. Коллеги хотели было объяснить его отсутствие, но тут снова появилась я с фразой «А Дениса уже забрали!» © AlexneZloy / Pikabu

«Коллега завел специальную папку, в которой хранит пакетики соуса с различными вкусами»

Лиза знает толк в отдыхе

Устроился на новую работу. Начальник отдела водит по офису, показывает, что да как и где. Проходя мимо некоторых сотрудников, коротко им говорит, что через полчаса будет планерка в конференц-зале. Вдруг останавливается и спрашивает на весь отдел: «Так, стоп, а где мой заместитель?» «Лиза снова вышла в окно», — кто-то пробормотал. Начальник тут же идет в сторону окна, открывает его (1-й этаж), высовывается и разочарованно выдает: «Лизка, ну, блин, соберись!» Я выглядываю у него из-за плеча, а там внизу под окном лежит женщина лет 40 на травке, заложив руки за голову, и смотрит в небо. «Ничего не знаю, у меня перерыв еще 10 минут, не трогай мою душу». В этот момент я понял, что работать будет весело. © Dose / Рikabu

«Коллега часто рассыпает хлопья, выходя утром из кухни, и не убирает за собой. Я сделал из этого объект современного искусства»

«Джерри, уничтожитель хлопьев, 2021. Различные материалы».

«Я обнаружила свой йогурт в холодильнике наполовину съеденным, с торчащей из него ложкой. Так что мой коллега написал предупреждение на внутренней стороне холодильника»

«Йогурт Лиззи не трогать!»

«Ferrero Rocher здорового человека»

«Коллега пристегивает бананы»

«Устроили розыгрыш нашему коллеге. Не могу дождаться, когда он узнает, что два из них наполнены блестками»



«Ты хочешь сыграть в игру?»

«Надеюсь, коллега не будет слишком сердиться»

«Я не глухой»

Однажды мне сделали операцию на деснах. Я, чтобы не пугать коллег, придумал легенду, что говорить мне нельзя. Распечатал записку, положил в карман и показывал коллегам. После третьего подошедшего поздороваться коллеги пришлось распечатать вторую записку. Итак, подходил очередной коллега: «Привет! У меня такой вопрос, бла-бла-бла».

В ответ я доставал из нагрудного кармана рубашки записку с текстом: «Мне сделали операцию на деснах. Мне 3 дня нельзя говорить. Я тебе буду печатать ответы на компьютере, а ты читай».

В ответ коллега, не имея в руках компьютера, начинал жестами пытаться что-то объяснить, беззвучно артикулируя каждое слово губами и зачем-то страшно тараща глаза. Тогда я доставал вторую записку, в которой было напечатано: «Я говорить не могу, а слышу я по-прежнему хорошо». © Vdesyatke / Рikabu

«Официальный запрет у нас в офисе»

Когда вышел из отпуска и вспомнил, с кем ты работаешь

Невеселое утро офисных клозетов

Когда у коллеги жизнь интереснее, чем у тебя

«Моя коллега сказала, что ей нужен симпатичный мужчина, на которого она могла бы смотреть во время работы. Думаю, я все сделал правильно»

«Сижу на работе, никого не трогаю. Пришел мужик к нам в офис с товарами от австрийской компании в подарок. Вот такими»

«Спрашиваю, что это. Он говорит, что, наверное, парфюм, и как начнет меня обрызгивать, обильно так. И тут внезапно пошла вонь. Старшая коллега орет дурным голосом: „Да что ж ты наделал, болезный?!“, мужик в бега, а я чувствую, что от меня начинает разить дедушкиным одеколоном двухсотлетней давности. Из офиса погнали, сижу в переговорной, как в зоне отчуждения. Пара залетных мух уже загнулась, чую, следующая буду. То что надо под вечер пятницы».