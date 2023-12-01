18 туристов, которых местные обычаи ошарашили по полной программе

Герои сегодяшней подборки отправились в дальнее путешествие. Мы не знаем, привезли ли они оттуда сувениры, но вот воспоминаний о местных фишках точно отхватили по полной. Чего только стоят традиция бить посуду накануне свадьбы или настоящий террариум в ресторане.

Сама дорога тоже может приподнести сюрприз благодаря попутчикам, как это случилось с героями одной статьи. Здесь можно почитать истории о местных деликатесах, которые путешественники совсем не оценили, таких, как, например, морской слизень или тофу, а в этой публикации читателей ждет масса историй о Японии.