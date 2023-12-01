18 туристов, которых местные обычаи ошарашили по полной программе
Герои сегодяшней подборки отправились в дальнее путешествие. Мы не знаем, привезли ли они оттуда сувениры, но вот воспоминаний о местных фишках точно отхватили по полной. Чего только стоят традиция бить посуду накануне свадьбы или настоящий террариум в ресторане.
- Были в пекинском магазине, и мой 4-летний малыш запросился в туалет. Торопливо спрашиваю у одной сотрудницы: где тут у вас ближайший находится? А она спокойно так: «Ой, да пусть ваш ребенок просто сделает свои дела у нас в овощном отделе, там, где сток канализации». © Unknown author / Reddit
- Вот эти две особенности французов меня восхищают: наслаждаться жизнью где и когда угодно. А еще их способность спорить, порой весьма жестко, и при этом глубоко уважать собеседника. © Ilyes Skuur / Quora
- В Нидерландах, когда вы идете на день рождения, вам нужно поздравить не только самого именинника, но и всех присутствующих на вечеринке с днем рождения этого человека. На это может потребоваться время. © Jealous-Proof5505 / Reddit
- Я живу в Великобритании. Недавно у нас стала работать женщина из Новой Зеландии. И все в ужасе, потому что она ходит по офису без обуви, что считается нормальным в ее родной стране. © PmMeLowCarbRecipes / Reddit
- Мы в Австралии даем паукам милые имена, когда они появляются у нас в доме, и регулярно благодарим их за то, что они съели всех жуков. © LikeASpectre / Reddit
- Были в ресторане в Брно. Мы не знаем чешского, а персонал не говорит по-английски. Настало время заказа и официант, читая нам меню, принялся изображать крики животных, чтобы мы поняли, что это за мясо. Добрался он до жареного ягненка, и тут половина клиентов как заблеет вместе с ним. © PeterPawlettsBaby / Reddit
- Я живу в Великобритании, и мне кажется нелепым, что в 80 % ванных комнат пол застелен коврами. © MageLocusta / Reddit
- Дело было в Сингапуре. Пошли мы как-то в ресторан, а там террариум с лягушками. Каждый гость может выбрать себе лягушку, которую тут же и приготовят. Ну мы с коллегами решили не мелочиться: взяли и выкупили весь террариум, а потом как выпустим на улице их всех на волю! Как ни странно, лица окружающих просто сияли. © Imhidingshh01 / Reddit
- В Дании есть очень старый обычай, который мы продолжаем проводить. Если человек не вступил в брак до 25 лет, его привязывают к столбу и засыпают корицей. Часто можно увидеть большие оранжевые пятна на земле у фонарей. © Unkwnon author / Reddit
- Мы носим сандалии с носками. Как вы уже догадались, я из Чехии. © Spirit_Ghoststar / Reddit
- В Германии принято бросать фарфор, керамику и другие бьющиеся вещи перед невестой за день или 2 до свадьбы. Говорят, что осколки приносят удачу. Так что разбить можно все, кроме зеркала, потому что это сулит 7 лет неудач. © TheBassMeister / Reddit
- Мы в Индии прикасаемся к стопам пожилых людей в знак уважения. Сомневаюсь, что такое можно увидеть где-то еще. © viren0311 / Reddit
- А еще очень по-индийски приехать в гости без приглашения и остаться на месяц. © EmotionSenior9999 / Reddit
- В Мексике крайне неприлично отказываться от приглашения в гости. Гораздо лучше сделать так: принять приглашение, а потом просто не прийти. © elav92 / Reddit
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- В Китае во многих туалетах нет туалетной бумаги, чтобы люди ее не крали. Так что надо иметь свой собственный рулон на всякий случай. © _day-z / Reddit
- Были с женой в Индонезии. Стою как-то возле магазина, жду ее. И вдруг оттуда выходит продавец и спрашивает: «Ты чего такой злой-то?» Я в непонятках: да я всего лишь жену жду, никого не трогаю. Он, с возмущением: «Почему же тогда у тебя руки на бедрах?» Оказалось, что держать руки на бедрах в местной культуре означает злобу, так как напоминает позу боевого петуха. © Philippe Guglielmetti / Quora
- Филиппины. Мы добавляем ход-дог в спагетти. Кроме того, наши спагетти более сладкие, чем классические. © Nutrobbers / Reddit
- Это не то чтобы традиция или обычай, но это существует во многих странах: есть, пить или сморкаться на улице считается неуважительным по отношению к другим, по крайней мере, в Японии. Мы сели с подругой на тротуар, чтобы поесть, и на нас смотрели весьма неодобрительно.© EliseCharlier / Quora
Сама дорога тоже может приподнести сюрприз благодаря попутчикам, как это случилось с героями одной статьи. Здесь можно почитать истории о местных деликатесах, которые путешественники совсем не оценили, таких, как, например, морской слизень или тофу, а в этой публикации читателей ждет масса историй о Японии.
AdMe/Народное творчество/18 туристов, которых местные обычаи ошарашили по полной программе
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