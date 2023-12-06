18 твитов, чей финал обескуражит даже тех, кто перечитал всю Агату Кристи
Некоторым людям даже не нужно смотреть ситкомы, чтобы похихикать. Ведь у них неловкие и ошеломляющие ситуации происходят как-то чаще, чем у других. И они предпочитают делиться своими зарисовками из жизни со всеми — не одним же испытывать весь этот спектр эмоций.
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Порой люди как будто специально делают все, чтобы другие опешили на весь остаток дня. А жизнь, похоже, с ними в сговоре и обожает создавать таких ситуаций как можно больше.
AdMe/Народное творчество/18 твитов, чей финал обескуражит даже тех, кто перечитал всю Агату Кристи
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