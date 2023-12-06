18 твитов, чей финал обескуражит даже тех, кто перечитал всю Агату Кристи

Некоторым людям даже не нужно смотреть ситкомы, чтобы похихикать. Ведь у них неловкие и ошеломляющие ситуации происходят как-то чаще, чем у других. И они предпочитают делиться своими зарисовками из жизни со всеми — не одним же испытывать весь этот спектр эмоций.