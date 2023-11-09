18 жизненных твитов, после прочтения которых каждая женщина понимающе ухмыльнется
Дурацкие ситуации могут подстерегать нас на каждом шагу. И пока одни женщины рассказывают о случившимся только домочадцам, другие предпочитают поделиться своими эмоциями и мыслями на этот счет со всем интернетом.
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Если вы узнали себя хотя бы в одном из данных высказываний, то эта подборка твитов вам точно понравится.
AdMe/Народное творчество/18 жизненных твитов, после прочтения которых каждая женщина понимающе ухмыльнется
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