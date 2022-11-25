18 твитов о детях от родителей, которые вовсе не устали, нет-нет
Сегодня уже мало кто утверждает, что с детьми легко, главное, найти общий язык и почитать пару книг о воспитании. Но даже самые опытные и подкованные родители попадают в неловкие, смешные и даже странные ситуации, в которых сложно сохранить самообладание. Пусть и уставшие, вымотанные или расстроенные, но родители всегда остаются родителями. Поэтому даже на самые вычурные финты своих крох они умеют реагировать если не с юмором, то хотя бы с относительным спокойствием.
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А у вас есть похожие истории о вас как родителях или о вас как детях? Расскажите нам их, и, возможно, они попадут в следующую подборку!
AdMe/Народное творчество/18 твитов о детях от родителей, которые вовсе не устали, нет-нет
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