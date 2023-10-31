18 твитов о еде, прочитав которые мы сперва хохотали, а потом захотели что-нибудь заточить

К процессу приготовления пищи все относятся по-разному. Кто-то воспринимает его как творческое и приятное занятие, а у кого-то вообще душа не лежит к возне с продуктами. Однако в любом случае тема еды дает безграничные возможности для юмора. Вот и пользователи сети с иронией рассказали о кулинарных хлопотах и любимых блюдах.

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Каждого из нас периодически посещает кулинарная муза. Мы идем на кухню с намерением соорудить шедевр и, если преуспеваем в этом деле, радуем близких разной вкуснятиной. Но бывает и так, что вместо пищи богов на столе оказывается нечто непривлекательное и несъедобное. О таких случаях рассказали пользователи сети, а мы не прошли мимо. В наших материалах (один, два, три) можно найти истории об обиднейших кулинарных провалах.