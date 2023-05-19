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18 твитов о малышах, чья своенравность обескуражит даже самого опытного родителя

Народное творчество
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Дети, в отличие от взрослых, еще не обременены конформистским мышлением, стандартами общественного поведения и прочими стереотипами. Поэтому они легко и непринужденно делают то, что им в голову взбредет и говорят только то, о чем думают. И часто это может быть одновременно и потешно и немного неловко.

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Дети учатся быть взрослыми, и перенимают манеру речи и поведения ближайшего окружения, хотят того родители или нет. Но это не означает, что их мышление будет таким же. Например, мальчик понял по-другому суть вопроса учительницы: «Трамвай, автобус, троллейбус — что здесь лишнее?». И ведь, он по-своему прав.

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AdMe/Народное творчество/18 твитов о малышах, чья своенравность обескуражит даже самого опытного родителя
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