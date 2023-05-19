18 твитов о малышах, чья своенравность обескуражит даже самого опытного родителя

Дети, в отличие от взрослых, еще не обременены конформистским мышлением, стандартами общественного поведения и прочими стереотипами. Поэтому они легко и непринужденно делают то, что им в голову взбредет и говорят только то, о чем думают. И часто это может быть одновременно и потешно и немного неловко.