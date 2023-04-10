18 твитов от людей, которые без иронии и дня прожить не могут
У каждого могут быть трудности, экзистенциальный кризис или просто желание «мама, возьми на ручки». И все мы переживаем их по-своему. Но есть категория людей, которые в такие моменты делятся с нами своими колкими высказываниями. А это, в свою очередь, помогает нам держать свою «железу» юмора на уровне.
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Если в вашей жизни все еще мало иронии и юмора, то у нас есть подборки зажигательных твитов:
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