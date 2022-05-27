18 твитов с ноткой иронии, в которых каждая женщина узнает себя

По мнению Бейонсе, самая привлекательная черта, которой может обладать женщина, — это ее уверенность в себе. Авторы следующих твитов — как мужчины, так и женщины — явно не страдают от недостатка уверенности, а главное, умеют относится ко всему с тонкой иронией и юмором.

Редакция ADME прошерстила интернет в поисках твитов, в которых многие женщины узнают себя или своих подруг. Думаем, эти твиты убедят вас относиться к себе снисходительнее и с большей любовью.

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