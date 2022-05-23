18 умельцев, которые из любого старья сделают маленький шедевр

Как же приятно бывает почувствовать себя творцом и вдохнуть вторую жизнь в, казалось бы, ненужный хлам. Если подходить к этом делу с умом, то таким образом можно наполнить свой дом крутыми уникальными вещами.

Мы в ADME считаем, что герои нашей подборки имеют полное право гордиться своими творениями. И думаем, что каждый из нас способен быть самому себе великолепным дизайнером.

«Обновила старое кресло моего дедушки. Никогда раньше не делала ничего подобного»

«Я использовала старый пиджак и шторы, чтобы сделать это для моей дочери»

«Этот кроха уже давно бы был на мусорке, но его спасли»

«Моя девушка делает такие кашпо для растений из винила, купленного на распродаже»

«Только что начал обновлять мебель»

«Я нарисовала кошку на старом зеркальце»

«Выброшенный комод превратился в мое пряничное вдохновение»

«Я сшила эту кофточку из мужской футболки и испорченного шелкового платья. Легкий и быстрый проект»

Легко и быстро? Это высший класс! Гордитесь. © babylon331 / Reddit

«Сделал это из пластиковых пакетов и старых проводов»

«Я украсил этот стол северным сиянием!»

«Моя сестра дает новую жизнь старым бутылкам»

«Моя последняя работа»

«Нашла эту унылую лампу в интернете. И переделала ее под свой стиль»

«Моя удивительная жена превратила старый комод в эту красоту»

«Комбинезон, который я сшила для своей племянницы из старого свитера. И украсила его остатками кружева и ручной вышивкой»

«Сосед собирался выбросить его на помойку, но я подумала, что у него большой потенциал»

«Связал крючком ковер из 10 старых футболок»

«Ходил по пляжу и нашел панцирь морского ежа. Провонял он весь автобус. Но из него вышел вот такой симпатичный ночничок»