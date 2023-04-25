18 человек, которые просто решили поесть в ресторане. Но подача намекала: «Лучше дома поужинайте»
Ресторанный бизнес постоянно находится в поиске способов привлечения и удержания клиентов. Один из них — это использование необычного декора, экзотического меню и оригинальной подачи блюд. Однако не так легко балансировать на грани между креативностью и абсурдом. Герои нашей статьи как раз попали в места, где переборщили.
«Мне подали тарты на пучке пшеницы»
- Пока не вгляделся, я решил, что они и правда вынесли вам еду на губке для мытья посуды. © Practice_NO_with_me / Reddit
Еду могут подать на тарелке или с помощью вещи, совсем для этого не предназначенной. Но это новый уровень безумия
«Я заказала картошку фри в ресторане. Поверить не могу, что они принесли мне ее так. Остальное принесли на сковороде, но картошку...»
«А на десерт мне принесли ногу в песке»
«Плохое предчувствие у меня насчет этой кесадильи»
«В суши-ресторанчике, куда мы зашли, сет подали на скейтборде»
У этого заведения 3 звезды «Мишлен». Но крекеры они подали в... камне
Из дырок выливался соус
«Друг заказал тирамису. Интересно, зачем они посыпали сахаром закрытую банку?»
- Не могу прекратить смеяться. Наверное, у них новый специалист по сервировке, который совсем ничего не понимает. © PabloEdvardo / Reddit
«Через эту трещину в доске сок капал прямо мне на ноги»
Все бы хорошо, но зачем тарелка такая огромная?
«Вспомнил, как нам однажды подали бургер в Испании»
Паста. Закончилось тем, что она была просто повсюду
«Друг очень хотел начос. И вот принесли еду. В собачьей миске»
«Еду нам принесли в шляпе. Мой сын посмотрел на это и сказал: „Это действительно странно, пап“»
В ресторане с 2 звездами «Мишлен»
«Даже не знаю, съесть это или сразу катапультировать»
Суп в обжаренном капустном кочане
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Фото на превью lauriergirl / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые просто решили поесть в ресторане. Но подача намекала: «Лучше дома поужинайте»
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