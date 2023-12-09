18+ волшебников, которые уже украсили свои дома к новогодним праздникам всем на зависть

Для некоторых Рождество и Новый год наступают очень рано: чтобы зарядиться праздничной атмосферой, они начинают украшать свои квартирки и дома еще в ноябре. И не зря: в такие уютные гнездышки не терпится поскорее вернуться с работы, завернуться в плед и переобнимать всех котов и собак.

«Наш маленький рождественский уголок»

«Это будет наше первое настоящее Рождество в доме 1914 года, который мы наконец-то закончили ремонтировать»

«Мне все твердят, что я как профессор Долорес Амбридж, только лучше»

«Моя дочь уже украсила свою комнату к праздникам»

«Я всегда мечтал о наряженной елке, которая будет стоять в холле рядом с лестницей. И вот мы купили этот дом!»

«Самое женственное и сияющее пространство, которое у меня когда-либо было: мой домашний офис!»

«Папуля поставил елку и сразу же прислал мне это фото»

«Наши коты и собаки считают, что это очень уютно»

Да ты смелый парень! Купить такой ковер, когда в доме есть домашние животные. Преклоняюсь перед твоей безрассудностью. © tourmalineforest / Reddit

«Будь моя воля, никогда бы не выключал эту гирлянду»

«Столовая — самое праздничное место в доме»

«Мой маленький заповедный уголок»

«Если бы был конкурс на лучшее праздничное убранство, то бабуля выигрывала бы его каждый год»

«Гостиная к новогодним праздникам готова»

«Наш старинный дом принарядился»

«Украсила свой магазинчик»

«Гирлянды сразу делают квартиру уютнее»

«Поддалась на уговоры и нарядила елку перед Днем благодарения»

«С Рождеством!»

«В декабре мы всегда смотрим „Гарри Поттера“ по воскресеньям и заканчиваем в канун Рождества»

С ума сойти! Где вы достали такие парящие в воздухе свечи? Идеально для просмотра. © CodenameBear / Reddit