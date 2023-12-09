18+ волшебников, которые уже украсили свои дома к новогодним праздникам всем на зависть
Для некоторых Рождество и Новый год наступают очень рано: чтобы зарядиться праздничной атмосферой, они начинают украшать свои квартирки и дома еще в ноябре. И не зря: в такие уютные гнездышки не терпится поскорее вернуться с работы, завернуться в плед и переобнимать всех котов и собак.
«Наш маленький рождественский уголок»
«Это будет наше первое настоящее Рождество в доме 1914 года, который мы наконец-то закончили ремонтировать»
«Мне все твердят, что я как профессор Долорес Амбридж, только лучше»
«Моя дочь уже украсила свою комнату к праздникам»
«Я всегда мечтал о наряженной елке, которая будет стоять в холле рядом с лестницей. И вот мы купили этот дом!»
«Самое женственное и сияющее пространство, которое у меня когда-либо было: мой домашний офис!»
«Папуля поставил елку и сразу же прислал мне это фото»
«Наши коты и собаки считают, что это очень уютно»
- Да ты смелый парень! Купить такой ковер, когда в доме есть домашние животные. Преклоняюсь перед твоей безрассудностью. © tourmalineforest / Reddit
«Будь моя воля, никогда бы не выключал эту гирлянду»
«Столовая — самое праздничное место в доме»
«Мой маленький заповедный уголок»
- Я влюблена в это дерево с совами! © Own_Layer_5413 / Reddit
- Бессовестно украду вашу идею украшения елки. © RaspberryJammm / Reddit
«Если бы был конкурс на лучшее праздничное убранство, то бабуля выигрывала бы его каждый год»
«Гостиная к новогодним праздникам готова»
«Наш старинный дом принарядился»
«Украсила свой магазинчик»
«Гирлянды сразу делают квартиру уютнее»
«Поддалась на уговоры и нарядила елку перед Днем благодарения»
«С Рождеством!»
«В декабре мы всегда смотрим „Гарри Поттера“ по воскресеньям и заканчиваем в канун Рождества»
- С ума сойти! Где вы достали такие парящие в воздухе свечи? Идеально для просмотра. © CodenameBear / Reddit
А чем лучше всего заниматься в украшенной к праздникам квартире? Конечно же, запастись вкусняшками и посмотреть интересное кино. Вот 10 фильмов, которые собрали кассу и восхищение зрителей в этом году.
Фото на превью Lady-Kokomo / Reddit
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